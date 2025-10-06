CARICOM. Libera circolazione tra gli Stati caraibici

Barbados, Belize, Dominica e Saint Vincent e Grenadine hanno firmato la scorsa settimana un accordo di libera circolazione che consente ai loro cittadini di vivere, viaggiare e lavorare a tempo indeterminato in qualsiasi paese partecipante senza bisogno di visti o permessi di lavoro.

In base all’accordo, i cittadini che viaggiano tra i quattro paesi avranno i loro passaporti contrassegnati o registrati digitalmente per indicare un soggiorno autorizzato a tempo indeterminato, riporta MercoPress.

Sono in atto sistemi per i viaggiatori in arrivo per registrarsi per l’accesso a istruzione, assistenza sanitaria e altri servizi, è stato spiegato. L’accordo mira a rendere il diritto alla libera circolazione più significativo. Come ha osservato il primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, il sistema precedente, che consentiva la circolazione principalmente per lavoro ma spesso limitava l’accesso dei familiari ai servizi, era “vuoto”.

Per rispondere alle preoccupazioni relative alla criminalità, il primo Ministro di Barbados, Mia Mottley, ha assicurato che sono in atto adeguati sistemi di controllo e di controllo, sottolineando che qualsiasi governo può “rifiutare l’ingresso a una persona che rappresenta una reale minaccia per la sicurezza nazionale”.

Questa iniziativa è guidata da Caricom, blocco commerciale regionale composto da 15 membri. In precedenza, i cittadini Caricom potevano muoversi liberamente solo per specifici scopi economici, ma questo nuovo protocollo consente il trasferimento per qualsiasi scopo, incluso il tempo libero.

Questa nuova “cooperazione approfondita” è stata resa possibile da un protocollo Caricom del 2022 che consente a gruppi più piccoli di membri di procedere negli sforzi di integrazione senza il pieno consenso. Mentre Dominica e Saint Vincent e Grenadine avevano già un accordo simile nell’ambito dell’Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali (OECS), questo è il primo accordo del genere per Belize e Barbados.

Lucia Giannini

