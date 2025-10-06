FILIPPINE. Scoperta vasta operazione infowar cinese a Manila

L’azienda, InfinitUs Marketing Solutions ha condotto una campagna informatica finanziata dalla Cina per indebolire il sostegno alla politica del governo filippino e seminare discordia sull’alleanza di sicurezza di Manila con gli Stati Uniti, secondo un’analisi dei documenti e dei falsi account Facebook nonché interviste con due ex dipendenti dell’azienda e due funzionari filippini.

Stando a Reuters, l’azienda di proprietà cinese ha anche utilizzato falsi profili per amplificare contenuti antiamericani creati da scrittori filippini, inclusi alcuni che avevano ricevuto denaro da Pechino. InfinitUs ha precedentemente negato qualsiasi coinvolgimento in “attività digitali illecite”.

Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Pechino non interferisce negli affari interni di altri paesi. Le accuse di campagne di influenza cinese avanzate da alcuni politici filippini “sono fallite e si sono invece ritorte contro di loro”, ha affermato il portavoce.

L’esplosione dei social media ha accelerato le operazioni di influenza nelle Filippine, secondo ex alti funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale delle Filippine; Manila riveste un’importanza strategica crescente per Washington e Pechino a causa della sua vicinanza a Taiwan.

InfinitUs è finita sotto i riflettori per la prima volta in un’audizione al Senato filippino lo scorso aprile, quando l’allora leader della maggioranza Francis Tolentino l’ha accusata di utilizzare account falsi per aumentare la visibilità dell’ambasciata e condurre un'”operazione di influenza” contro le Filippine. Tolentino ha prodotto una copia di un assegno dell’ambasciata a InfinitUs e ha evidenziato i post di account poi identificati come non autentici, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La portata delle attività di InfinitUs avrebbe incluso anche la denigrazione dell’alleanza tra Stati Uniti e Filippine e dei vaccini COVID occidentali. L’agenzia britannica ha anche scoperto che InfinitUs avrebbe creato Ni Hao Manila, un’agenzia di stampa progettata per apparire gestita da filippini.

I documenti della inchiesta includono un contratto dell’agosto 2023 che incaricava InfinitUs di “orientare l’opinione pubblica” su Facebook e X, nonché report sullo stato di avanzamento dei lavori creati per l’ambasciata. Meta ha confermato che gli account violavano le policy e li ha rimossi.

Le Filippine non dispongono di leggi severe contro le interferenze straniere, sebbene i legislatori stiano lavorando per modernizzare e ampliare le norme in modo da punire anche la diffusione di disinformazione. Le potenziali sanzioni includono pesanti multe.

Sia la Cina che gli Stati Uniti hanno avviato un programma durante la pandemia per indebolire i vaccini cinesi nelle Filippine, anche attraverso falsi account sui social media. L’ambasciata cinese affermò all’epoca che Washington avrebbe dovuto “smettere di diffamare e infangare altri Paesi”.

Gli Stati Uniti hanno recentemente tagliato i finanziamenti per i programmi volti a contrastare la propaganda di Pechino.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., da quando è entrato in carica nel 2022, ha stretto legami di sicurezza più stretti tra Washington e Manila; ma le Filippine mantengono anche ampi legami culturali ed economici con la vicina Cina.

Marcos Jr. ha affermato che Manila sarebbe inevitabilmente coinvolta in qualsiasi conflitto su Taiwan ed ha anche assunto una posizione più assertiva nella sua disputa territoriale con Pechino, che rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale. La Cina ha spesso interrotto, a volte violentemente, le operazioni delle navi filippine nella zona economica esclusiva di Manila.

