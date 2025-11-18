UKRAINERUSSIAWAR. Pronto nuovo scambio di 1.200 prigionieri tra Russia e Ucraina. A Zaporižžja i russi avanzano. Myrnorad zona grigia 

Nel fine settimana Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono stati lanciati in territorio russo nella sola giornata del 15 novembre missili da crociera RK360L “Long Neptune” con una gittata dichiarata di 1.000 km. E ancora dal’Ucraina si apprende che “Non ci sarà un collasso completo e un Armageddon” nel settore energetico; è tutto “una totale assurdità”, afferma il parlamentare ucraino Oleksiy Kucherenko. Ha affermato che i programmi di chiusura saranno rigorosamente rispettati. Secondo lui, questo non dipende dalle compagnie energetiche. Il 90% dipende dal numero di attacchi in arrivo, dalla capacità delle difese aeree ucraine di rispondere e dalle conseguenze di eventuali perdite. “La situazione sarà molto dinamica: ci saranno attacchi in arrivo, saranno effettuate riparazioni, ci saranno programmi e restrizioni. Tutto sarà diverso nelle diverse aree e regioni.”

Secondo Ukrenergo, la Russia ha lanciato più di 150 missili e oltre 2.000 droni contro la rete elettrica ucraina tra ottobre e inizio novembre. Sono stati presi di mira impianti di generazione, trasmissione e distribuzione, nonché infrastrutture del gas. Le carenze di energia e le interruzioni periodiche di corrente in Ucraina potrebbero durare a lungo, molto probabilmente fino alla primavera del 2026, fonte BBC

Secondo il deputato della Rada Bezuhla: “Dite addio a Huljajpole nella regione di Zaporižžja: la città è stata accerchiata”. “È stata annunciata l’evacuazione della popolazione, la città è stata rasa al suolo, accerchiata e presto i combattimenti si svolgeranno a Huljajpole. I russi stanno distruggendo la nostra storia, ma sono aiutati da comandanti incompetenti e dalla mancanza di volontà politica”, scrive il deputato.

Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj ha dichiarato: “Sono state sviluppate misure per contrastare i piani russi di conquistare Pokrovsk e Myrnohrad”. Il Comandante in Capo ha anche riferito che le truppe russe “stanno continuando i loro tentativi di penetrare nelle aree residenziali, nei condomini e di stabilirvi un punto d’appoggio per espandere la loro zona di controllo”.

L’Ucraina entrerà a far parte dell’UE all’inizio degli anni 2030, afferma Radoslaw Sikorski. “L’Ucraina diventerà membro dell’UE all’inizio del prossimo decennio. In effetti, l’Ungheria sta bloccando i progressi su questo tema, ma l’Ucraina ha già lo status di paese candidato”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri polacco. In precedenza, i media avevano riferito che l’Ucraina aveva fatto un passo indietro importante nel suo percorso verso l’adesione all’UE a causa di uno scandalo di corruzione nel settore energetico.

Secondo i media ucraini, le forze armate russe hanno nuovamente distrutto un grande magazzino farmaceutico a Dnipro. Secondo l’azienda proprietaria, la struttura è stata completamente distrutta. Questo magazzino serviva le regioni meridionali dell’Ucraina. L’attacco ha distrutto circa il 20% della fornitura mensile di farmaci dell’Ucraina. Questo è il terzo attacco ai beni di Optima Pharma negli ultimi tempi.

Le forze armate ucraine hanno pubblicato alcune nuove foto di Kostiantynivka, utilizzata come base difensiva per il gruppo di Donetsk.

I turchi chiedono che il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa ucraino Rustem Umerov avvii immediatamente i negoziati con la Russia durante gli incontri Ucraina Turchia. I colloqui di pace sull’Ucraina sono inevitabili; potrebbero svolgersi in Turchia, afferma Hakan Fidan Ministro degli Esteri turco, “il conflitto è attualmente prossimo alla conclusione”.

Ucraina e Russia hanno concordato di attivare l’accordo di Istanbul sullo scambio di 1.200 prigionieri ha riferito Umerov. Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno partecipato alle consultazioni sulla ripresa dello scambio, fungendo da mediatori tra Ucraina e Russia. “A breve si terranno consultazioni tecniche per coordinare tutti i dettagli procedurali e organizzativi”, ha dichiarato il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa.

In risposta alle dichiarazione del Comandante Sirsky , la bandiera russa è stata issata per la prima volta a Myrnohrad, dopo che le forze armate ucraine hanno tentato di ammainarla. Tensione nel fine settimana tra Baku e Mosca. Il Ministero degli Esteri azero ha convocato l’ambasciatore russo a Baku per protestare dopo che l’edificio dell’ambasciata azera a Kiev è stato danneggiato durante la notte da un attacco missilistico russo.

Secondo le forze russe di difesa del Sud, le forze armate ucraine si sono ritirate dal villaggio di Novovasylivka verso posizioni più difendibili. Si segnala che a Zaporižžja e nella regione meridionale di Dnipropetrovs’k le Forze Armate russe non stanno riducendo l’intensità delle operazioni d’assalto, dei massicci bombardamenti di artiglieria e degli attacchi a fuoco. In precedenza era stato riferito che le Forze Armate ucraine si erano ritirate da Rivnopillya, Novouspenivs’ke, Nove, Okhotnyche, Uspenivka e Novomykolaivka nella regione di Zaporižžja.

Secondo Reuters, il porto di Novorossijsk ha ripreso a caricare petrolio dopo due giorni di interruzioni dovute ad attacchi di missili e droni ucraini. Le esportazioni dal porto equivalgono a circa 2,2 milioni di barili al giorno, pari a circa il 2% dell’offerta globale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 17 novembre. Nella notte, due droni delle forze armate ucraine sono stati distrutti nei cieli di due distretti della regione di Voronezh. Sei droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Tula. Sono state attaccate sottostazioni elettriche nella DPR e sono state segnalate interruzioni di corrente a Donetsk, Horlivka e Makiïvka.

Le Forze Armate russe hanno lanciato missili Geranium contro le infrastrutture portuali di Izmail nella regione di Odessa. Sono state segnalate esplosioni anche a Pavlohrad, Balakliya e nella regione di Chernihiv.

In direzione di Sumy, il grupporusso di forze Nord è impegnato in combattimenti, con le truppe in avanzata supportate da armi pesanti. L’avanzata è di un paio di centinaia di metri al giorno. Vicino a Kindrativka e Andriivka, dove gli ucraini contrattaccano costantemente, gli attacchi aerei hanno colpito concentrazioni di personale delle forze armate ucraine. Non ci sono cambiamenti nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon. Gli attacchi di artiglieria hanno colpito posizioni delle forze armate ucraine vicino a Pavlivka.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Borisovka, un drone ha colpito un impianto commerciale, ferendo due civili. Nel villaggio di Novostroyevka-Pervaya, un drone FPV ha attaccato un’attività commerciale, ferendo un uomo. Oktyabrsky, Otradnoye, Cheremoshnoye, Dolgoe, Leonovka, Grayvoron, Krasnaya Jaruga e Grafovka sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, sulla riva sinistra di Vovčans’k, il gruppo di forze Sever sta avanzando – secondo canali OSINT russi – attraverso il settore privato, si registrano combattimenti tra le forze ucraine e russe. Vicino a Synel’nykove, gli aerei d’attacco delle forze armate russe hanno continuato a consolidare le loro posizioni, catturando tre roccaforti delle forze armate ucraine. La zona di controllo di confine – da parte russa – è stata ampliata nell’area di Milovoe-Khatnje. Aerei e sistemi lanciafiamme hanno preso di mira le forze armate ucraine nelle aree di Katerynivka e Dvorichans’ke.

Vicino a Kupjans’k, le forze armate ucraine stanno conducendo continui contrattacchi da due settimane, con l’obiettivo di alleggerire le proprie unità in città, sotto attacco da parte delle truppe russe. Le forze russe stanno cercando di chiudere la “sacca” sulla riva orientale del fiume Oskil: è in corso un’avanzata verso Petropavlivka. Più a sud, sono in corso combattimenti in direzione di Bohuslavka; Le forze russe hanno raggiunto la strada Bohuslavka-Novoplatonivka lungo la riva orientale del fiume Oskil.

In direzione Lyman, il gruppo di forze Ovest russo sta avanzando lungo le strade verso Lyman e continua a combattere per la presa di Yampil’.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando vicino a Shakhove. I combattimenti sono in corso vicino a Volodymyrivka. Gli ucraini stanno tentando di penetrare le difese russe con contrattacchi da nord e rallentare la caduta di Pokrovs’k e Myrnohrad. A Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno rilevando il consolidamento delle truppe russe nella parte settentrionale della città. Nel frattempo, singoli gruppi della fanteria russa vengono già individuati dalle forze armate ucraine a nord di Pokrovs’k.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate russe continuano a consolidare le loro posizioni e a prendere il villaggio di Mala Tokmachka.

In direzione di Cherson, sono in corso attacchi reciproci attraverso il Dnepr. I canali ucraini hanno rilevato il movimento dei ponti di barche del gruppo di forze Dnepr sulla riva russa.

Graziella Giangiulio

