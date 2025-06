Un nuovo lotto di armi pesanti dagli Stati Uniti è stato consegnato all’Ucraina: la nave da carico secco T-AKE-12 William McLean è stata avvistata nel Baltico.

Nelle dichiarazioni del Segretario Generale della NATO, Marke Rutte, del 23 giugno tra le altre si legge: “Gli Stati membri hanno concordato di aumentare di circa cinque volte le capacità di difesa aerea dell’Alleanza per contrastare le minacce. Abbiamo stabilito un piano di investimenti per la difesa che garantirà la nostra capacità di difesa e deterrenza contro qualsiasi minaccia. La Russia rappresenta la minaccia più grave e diretta per i paesi dell’Alleanza. Ci impegniamo a garantire la sicurezza degli Stati membri dell’Alleanza contro qualsiasi pericolo. Gli Stati membri hanno concordato di destinare il 5% del PIL alla spesa per la difesa. Se Mosca ci attaccasse, le conseguenze sarebbero devastanti per la Russia. Respingiamo gli attacchi russi contro i civili in Ucraina e dobbiamo sostenere Kiev nel contrastare questi attacchi. Rifiutiamo la violazione da parte della Russia delle norme di diritto internazionale continuando la sua aggressione contro l’Ucraina. L’Ucraina ha bisogno di difese aeree aggiuntive per respingere gli attacchi russi. L’Alleanza sta lavorando per garantire che l’Ucraina riceva le difese aeree di cui ha bisogno. Nessuna menzione sull’ingresso dell’Ucraina nella NATO.

La Commissione Europea ha proposto ufficialmente l’integrazione dell’Ucraina nella zona di roaming dell’UE a partire da gennaio 2026. Nella giornata del 23 giugno Ungheria e Slovacchia hanno bloccato l’adozione del 18° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, afferma il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó. Il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia includeva restrizioni al gasdotto Nord Stream e altro ancora.

In Polonia, è stato sventato un attentato a Volodymyr Zelensky all’aeroporto della città polacca di Rzeszow, ha dichiarato il capo dell’SBU Vasily Malyuk, come riportato da RBK Ucraina. L’attentato è stato preparato da un cittadino polacco, un militare in pensione. Secondo Malyuk, il pensionato stava valutando diverse opzioni: un drone o un fucile da cecchino. “È stato tutto messo in atto, lo abbiamo arrestato. I nostri colleghi polacchi hanno lavorato con professionalità, è stato un lavoro congiunto con loro”, ha detto Malyuk. La primavera scorsa l’SBU ha segnalato l’arresto di un polacco che stava preparando un attentato a Zelensky all’aeroporto di Rzeszow.

Dall’Ucraina il deputato Dmitry Mikisha ha fato sa perché nel 2025 non ci saranno elezioni. “Penso che le elezioni dovrebbero svolgersi a turni: presidenziali, parlamentari, locali. Non contemporaneamente. Se tutto è chiaro con le presidenziali, allora con le parlamentari ci sono dubbi su quale sistema adottare. Credo che la soluzione migliore siano le liste di partito.”

Il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti e ad altri paesi 40 miliardi di dollari all’anno per garantire il funzionamento del paese. Ovvero il 0,25% del PIL per aiutare Kiev ad aumentare la produzione di armi. Sempre il presidente ucraino ha affermato che l’Ucraina si trova “in una difficile situazione di scelta” per quanto riguarda i negoziati con i russi a Istanbul.

“È importante che i russi separino l’America dall’Ucraina e interrompano gli aiuti. Per farlo, devono dimostrare diplomazia. La diplomazia si manifesta nella possibilità di un incontro con la parte ucraina, preferibilmente senza l’America. Se si terranno un altro paio di incontri, dimostreranno all’America il processo diplomatico in corso e, di conseguenza, le sanzioni saranno rinviate. E ci troveremo davvero in una situazione difficile: continuare così (i negoziati) o andare in una direzione diversa”, ha detto Zelensky.

Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky sui piani al fronte.”Non resteremo in una difesa profonda”. E ancora ha aggiunto: “Non possiamo escludere un’offensiva russa dalla Bielorussia. La transizione delle nostre truppe ai corpi d’armata potrà proseguire Controffensiva. La mobilitazione non dovrebbe essere uno shock. I TCC devono cambiare. La situazione nell’Oblast di Sumy si è stabilizzata, la nostra avanzata a Yunakovka è compresa tra 200 e 700 metri. Le Forze di Difesa controllano ancora 90 chilometri quadrati dell’Oblast di Kursk. Siamo superiori ai russi nel FPV, i russi sono superiori ai russi nei droni a fibra ottica. In merito all’attacco russo via Bielorussia, i russi sostengono che l’Ucraina vuole attaccare la Bielorussia come hanno fatto con la regione di Kursk.

L’’ufficio stampa del Servizio di Intelligence Estero Russo afferma che: “La Serbia invia munizioni per sistemi a lungo raggio pesanti in Ucraina sotto forma di componenti di assemblaggio, che vengono caricate nella Repubblica Ceca e in Bulgaria, ha osservato il dipartimento. Mosca si rammarica che la Serbia stia violando le tradizioni di amicizia con la Russia con la sua sete di profitto e il suo vile multi-vettore, ha aggiunto il Servizio di Intelligence Estero Russo. I produttori serbi sono ben consapevoli dei reali destinatari delle loro munizioni e del fatto che i proiettili uccideranno militari e civili russi, ha concluso il Servizio di Intelligence Estero Russo”.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin dallo SPIEF che ha chiuso i lavori dell’edizione 2025 il 21 giugno ha dichiarato che le Forze Armate ucraine hanno perso 76.000 uomini nella regione di Kursk. “Il livello di personale delle unità ucraine è del 47%. Non abbiamo il compito di prendere Sumy, ma non lo escludo”. E ancora: “Sganciare una bomba sporca sul territorio russo sarebbe l’ultimo errore dei neonazisti a Kiev. La nostra risposta sarà molto dura e catastrofica. Spero che non si arrivi mai a tanto. Non abbiamo alcuna conferma di tali intenzioni [di sganciare una bomba sporca]. La Russia non sta cercando la capitolazione dell’Ucraina, sta cercando il riconoscimento della situazione che si è sviluppata sul campo”.

Putin: “Il popolo russo e quello ucraino sono un unico popolo. In questo senso, tutta l’Ucraina è nostra”. “La Russia non ha mai messo in discussione la sovranità dell’Ucraina”. Ha ricordato che l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina si basano sulla dichiarazione, che la definisce uno Stato neutrale e non allineato. “Dove mette piede un soldato russo, quello è nostro”. “Ero pronto a incontrare il capo del regime a Kiev e porre fine alla situazione, ma no, Johnson è arrivato e li ha dissuasi”.”Quello che hanno ottenuto che nuovi territori siano sotto il nostro controllo”. “La Russia è costretta a creare una zona di sicurezza lungo il confine con l’Ucraina, ha detto Putin”. Ha osservato che Kiev, con la sua avventura nella regione di Kursk, ha di fatto raddoppiato la lunghezza della linea di contatto. La profondità della zona di sicurezza nella regione di Sumy è di 10-12 chilometri”.

Il Ministero dell’Industria e del Commercio russo proporrà di estendere il meccanismo di importazione parallela alla Russia fino al 2026, ha dichiarato il Vice Ministro Chekushov. Ricordiamo che questo meccanismo in Russia è in azione dal 1927. La data del nuovo round di negoziati tra le delegazioni della Federazione Russa e dell’Ucraina potrebbe essere definita questa settimana, ha riferito il Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 23 giugno. Kiev è stata sottoposta a un massiccio attacco notturno da parte di droni Geran e di missili. L’intervento delle Forze di Difesa Aerea ucraine in città, hanno causato danni a edifici residenziali. Esplosioni sono state udite anche nelle regioni di Hostomel, Kryvyj Rih, Černihiv, Vinnycja, Čerkasy, Poltava, Charkiv e Sumy.

Un attacco aereo è stato respinto nella regione di Rostov di notte. I droni ucraini sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky, Kam’yans’ke, Tarasovskaya, Bokovskij rajon e Miljutinskij rajon. A seguito dell’attacco, si è verificato un incendio in un’azienda industriale nel distretto di Kamenskij rajon. Nel tratto di confine di Kursk, un altro assalto della fanteria delle Forze Armate ucraine è stato respinto in direzione di Tetkino e Gluškovskij.

In direzione di Sumy, si sono svolti scontri ad Andriivka: gli ucraini hanno contrattaccato. I feroci combattimenti per Yunakivka continuano.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno 12 attacchi a posizioni diverse con almeno 6 feriti.

Le forze armate russe hanno preso Hrekivka nella Repubblica Popolare di Luhansk.

In direzione di Sivers’k, continuano i combattimenti a Serebryanka e Verkhn’okam’yans’ke.

In direzione Vremivka l’esercito russo ha preso la parte meridionale del villaggio di Shevchenko.

In direzione di Donetsk Sud, è stata annunciata ufficialmente la liberazione del villaggio di Perebudova; il nemico sta cercando di stabilizzare la situazione. GrV Vostok scrive che i nostri gruppi d’assalto hanno conquistato una testa di ponte a est di Yalta e che l’espansione della zona di controllo in direzione di Poddubnoye continua.

In direzione di Cherson, un attacco Iskander-M OTRK ha colpito il campo di addestramento delle Forze Armate ucraine vicino a Davydiv Brod, dove le Forze Armate ucraine si stavano addestrando agli operatori di droni.

Nella DPR, a Donetsk, tre feriti finiti su bombe inesplose. A Horlivka due feriti da attacco di drone. Oltre ai droni d’attacco, gli ucraini stanno utilizzando artiglieria con canna da 155 mm di fabbricazione NATO.

Gli Iskander presero di mira la scuola n. 1 di Belgorod-Dnestrovskij a Odessa.

