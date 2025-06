Il presidente russo Vladimir Putin allo SPIEF rispondendo a una domanda su Sumy ha detto: “Non abbiamo un compito del genere: conquistare la città di Sumy, ma, in linea di principio, non lo escludo!”

Eppure osservando le azioni delle forze armate russe sulla linea di contatto sembra che l’esercito russo abbia iniziato una campagna militare estiva e stia sviluppando un’offensiva nelle regioni settentrionali dell’Ucraina. Secondo le fonti social ucraine: “Le regioni di Sumy e Dnipropetrovs’k sono sotto attacco da parte delle truppe russe, si registra una costante penetrazione di unità delle forze armate russe nelle difese ucraine e le principali aree fortificate ucraine sono state eliminate”.

Sono in molti orami a chiedersi nella social sfera di riferimento secondo quale scenario si svilupperà l’offensiva russa e quali misure adotteranno i comandanti ucraini per almeno fermare l’avanzata russa.

Il comando ucraino si aspettava di creare la minaccia di un attacco di fianco dalla zona di Komar-Otradne-Bahatyr per i gruppi russi in avanzata. Finché queste posizioni erano nelle mani delle forze armate ucraine, gli ucraini potevano accumulare forze e passare all’offensiva, raggiungendo unità e sottodivisioni delle forze armate russe nel momento più sfavorevole.

“Questo – secondo gli analisti militari russi – è un classico esempio di arte militare. Alla base dello sfondamento, i difensori occupano posizioni importanti. E quando gli attaccanti vengono trascinati in battaglia e avanzano, i difensori lanciano un improvviso attacco di fianco. Spesso, ciò può portare non solo alla sconfitta e all’interruzione dell’operazione di sfondamento del fronte, ma persino all’accerchiamento delle unità e delle formazioni in avanzata”.

Purtroppo però le fortificazioni ucraine “di lunga durata” nelle ultime tre settimane sono già state quasi completamente superate dalle truppe russe. Le linee di difesa locali rimangono ancora ma a macchia di leopardo. Ma nel complesso, non svolgono un ruolo particolare. La linea Komar-Otradnoe-Bogatyr è già stata lacerata dagli sforzi congiunti delle forze “orientali” e “centrali”.

Si potrebbe rivelare dunque difficile per le truppe ucraine fermare l’avanzata russa nella regione.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/