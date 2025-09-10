HAITI. Il Kenya denuncia le debolezze della MSS ONU che sta per finire 

Il presidente keniota William Ruto ha avvertito che la Missione Multinazionale di Supporto alla Sicurezza (MSS) guidata dal suo Paese ad Haiti terminerà il mese prossimo e ha invitato le Nazioni Unite a guidare una “transizione responsabile”. Nonostante gli sforzi globali, gli omicidi sono aumentati del 24% e anche il numero di sfollati interni è aumentato significativamente.

La MSS, avviata nel 2024 con un mandato delle Nazioni Unite per combattere le bande armate che controllano gran parte di Port-au-Prince, era sottofinanziata. Meno della metà dei 2.500 soldati inizialmente previsti è stata schierata e solo il 30% delle attrezzature necessarie è stato consegnato, riporta MercoPress.

In questo scenario, nel primo semestre del 2025 sono stati registrati 4.026 omicidi, oltre a 1,3 milioni di sfollati.

Il presidente della vicina Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha espresso rammarico per i limiti della missione e ha annunciato che utilizzerà la prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite per denunciare ancora una volta la mancanza di impegno della comunità internazionale nei confronti di Haiti.

Ruto ha rilasciato questa dichiarazione durante un incontro bilaterale con il primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, in occasione del secondo vertice tra la Comunità dell’Africa e dei Caraibi (Caricom), tenutosi presso la sede dell’Unione Africana (UA) ad Addis Abeba, in Etiopia.

“Abbiamo discusso di come approfondire i nostri legami e analizzato le urgenti sfide per la sicurezza globale, con particolare attenzione alla missione ad Haiti”, ha spiegato Ruto, sottolineando “l’urgenza che il Consiglio di Sicurezza [delle Nazioni Unite] guidi una transizione responsabile e tempestiva”.

“Con l’attuale mandato prossimo alla scadenza, abbiamo sottolineato l’urgenza che il Consiglio di Sicurezza guidi una transizione responsabile e tempestiva”, ha affermato Ruto.

Con un finanziamento importante da Washington, l’MSS è un’iniziativa richiesta da Haiti e approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2023. È composto da circa 1.000 soldati, per lo più kenioti, ma anche provenienti da Giamaica, Belize, Bahamas, Guatemala ed El Salvador.

Prima dell’MSS, la Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTAH) ha assunto ampie funzioni di sicurezza ad Haiti tra il 2004 e il 2017, ma è stata sostituita da una forza di polizia molto più piccola, che ha concluso il suo mandato nel 2019.

Tuttavia, sono emerse accuse che collegavano le truppe delle Nazioni Unite allo sfruttamento sessuale di donne povere. Sono state anche ritenute responsabili dell’epidemia di colera del 2010.

La Risoluzione 2699 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 2 ottobre 2023, ha incaricato l’MSS di assistere la polizia haitiana nella lotta contro le bande, nel ripristino della sicurezza e nella creazione delle condizioni per elezioni libere ed eque. Ha inoltre conferito alla missione un’autorità esecutiva temporanea di polizia nel territorio haitiano, inclusi poteri di detenzione e arresto.

“È ormai un dato di fatto che il Presidente Ruto, con cui ho un buon rapporto, ha annunciato che questa situazione finirà entro la fine dell’anno. Credo che gli Stati Uniti abbiano una politica diversa in materia di sicurezza e di ripristino dell’ordine ad Haiti. Questo è ciò che ci hanno detto. Speriamo che questa nuova politica abbia successo”, ha sottolineato Abinader.

“Ribadisco le mie critiche alla comunità internazionale e al suo abbandono di Haiti, e lo dirò sia nel mio discorso che nei colloqui bilaterali, perché la verità è che continuiamo a sopportare il pesante fardello di questa situazione, soprattutto nella Repubblica Dominicana”, ha aggiunto.

Lucia Giannini

