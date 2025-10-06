PERÙ. L’alta velocità peruviana sarà sudcoreana

Le autorità peruviane stanno sviluppando un piano per una ferrovia ad alta velocità lungo la costa, con il supporto di un’azienda sudcoreana, ha confermato venerdì il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni César Sandoval.

“Il governo della Presidente Dina Boluarte ha definito una nuova politica per rivoluzionare l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Si tratta di un impegno strategico che promuove un portafoglio di progetti nazionali volti a collegare e integrare – in modo sicuro, rapido e sostenibile – oltre 33 milioni di peruviani”, ha affermato Sandoval, ripreso da MercoPress.

Lo studio di prefattibilità, che sarà condotto da tecnici asiatici, prevede una lunghezza di circa 2.446 chilometri, che collegherà la regione settentrionale di Tumbes (vicino all’Ecuador) alla regione meridionale di Tacna (vicino al Cile).

Prevederà stazioni in 10 regioni costiere: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna.

Si prevede che il treno percorrerà l’intera costa peruviana in sole 16 ore. Sandoval ha descritto l’impatto del progetto come “trasformativo”, stimando che trasporterà 113 milioni di passeggeri e oltre 61,5 milioni di tonnellate di merci all’anno.

Il progetto mira a rivoluzionare l’infrastruttura ferroviaria peruviana, ridurre significativamente i tempi di percorrenza e dare impulso all’economia, al turismo, al commercio e alla connettività complessiva tra le regioni costiere.

Lo studio cruciale sarà realizzato e finanziato gratuitamente per il Perù dalla società sudcoreana DOHWA Engineering, a seguito di una conferenza globale in cui il Perù ha presentato i suoi progetti ferroviari agli investitori internazionali. Questa valutazione è essenziale per determinare i costi del progetto.

Sandoval ha sottolineato che il progetto rafforza la fiducia degli investitori stranieri in Perù.

I primi passi prevedono la stipula di un memorandum d’intesa tra i governi peruviano e sudcoreano. Una volta completato lo studio di prefattibilità, la fase successiva sarà la preparazione del relativo fascicolo tecnico, che definirà in modo definitivo i costi effettivi dell’investimento, i tempi di costruzione e la progettazione.

Il governo peruviano considera questa ferrovia una pietra miliare nell’integrazione e nella modernizzazione nazionale del Paese.

Maddalena Ingrao

