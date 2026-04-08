Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro l’ex ministro delle Finanze russo ed ex capo della FC Otkritie Bank, Mikhail Zadornov, secondo un documento pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a lamentare che “ la NATO è diventata un partner molto debole e in gran parte inaffidabile”. Il 7 aprile una nave porta-veicoli militare statunitense. ARC Defender è arrivato a Bremerhaven, apparentemente per consegnare un altro carico di armi pesanti in Europa.

Nel fine settimana il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Erdogan, secondo quanto riportato dal Cremlino. Si è discusso dell’escalation in corso in Medio Oriente; Il leader russo ha espresso gratitudine al presidente turco per la sua disponibilità a facilitare il processo negoziale sull’Ucraina.

Il 4 aprile Volodymyr Zelensky era in Turchia per incontri politici. Ha incontrato il anche il governatore del distretto di Bagcilar a Istanbul. Il 5 aprile Zlensky e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan sono arrivati ​​a Damasco per incontrare il presidente siriano. “Stiamo costruendo nuove relazioni, nuove opportunità”: Ucraina, Siria e Turchia hanno tenuto colloqui trilaterali a Damasco, afferma Zelenskyj. Secondo lui, le parti hanno discusso di questioni di sicurezza e difesa, della situazione nella regione, compresi gli eventi relativi all’Iran, nonché di cooperazione in materia di energia, infrastrutture e sicurezza alimentare.

La Finlandia sta intensificando i preparativi per possibili minacce dalla Russia, riferisce Yle. Secondo la pubblicazione, il Paese sta introducendo un sistema di allarme antiaereo che funzionerà anche senza app. È previsto un addestramento su larga scala dei riservisti per la difesa del settore orientale. Helsinki sta inoltre mantenendo una rete di rifugi e tunnel sotterranei progettati anche per minacce nucleari. I cittadini sono stati preparati con istruzioni in caso di guerra.

La Casa Bianca ha annunciato che il vicepresidente statunitense J.D. Vance visiterà l’Ungheria in settimana per incontrare il primo ministro Viktor Orbán, a pochi giorni dalle elezioni parlamentari. Mentre Witkoff e Kushner potrebbero arrivare a Kiev. Probabilmente sarà presente anche il senatore Lindsey Graham, ha detto Budanov. Secondo il capo dell’Ufficio presidenziale, la questione chiave per l’Ucraina sono le garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti in caso di un potenziale accordo con la Russia. “L’Ucraina sta ricevendo segnali dai suoi partner sulla necessità di limitare gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe a causa dell’aumento globale dei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Medio Oriente”, ha aggiunto.

Ne frattempo il primo Ministro ungherese Viktor Orbán fa sapere alla Commissione Europea che l “l’Ungheria non cederà alle pressioni della Commissione europea e manterrà i prezzi agevolati del carburante solo per i propri cittadini, non per tutti i residenti dell’UE”. Lo ha dichiarato commentando una lettera di Bruxelles del vicepresidente della Commissione europea Stefan Séjourné. Questo documento, pubblicato dal governo ungherese, contiene la richiesta che l’Ungheria abolisca il tetto massimo di prezzo per benzina e gasolio, che solo i cittadini ungheresi possono utilizzare per fare rifornimento.

Il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato di aver parlato al telefono con il Presidente serbo Vučić, il quale lo ha informato del ritrovamento di esplosivi vicino all’infrastruttura del gas in Serbia che collega i due Paesi. Ha aggiunto che nel pomeriggio si terrà una riunione speciale sulle questioni di sicurezza. “L’attacco terroristico è fallito”: Ungheria, Russia, Turchia e Serbia hanno concordato di rafforzare la sicurezza del gasdotto Turkish Stream da possibili attacchi, secondo Szijjarto Secondo il Ministro degli Esteri ungherese, le parti hanno discusso ulteriori misure di sicurezza infrastrutturale a fronte dei rischi per le forniture energetiche nella regione. Budapest porrà sotto protezione militare il tratto del gasdotto che va dalla Serbia alla Slovacchia. Le parole del Ministro sono state precisate meglio dalla Serbia. Doro Jovanić, capo del controspionaggio serbo, ha dichiarato ieri in un’intervista che “è errato affermare che l’Ucraina sia collegata agli esplosivi trovati sul gasdotto tra Ungheria e Serbia”, nonostante le prime affermazioni ungheresi.

In Ucraina ci sono villaggi dove non è rimasto un solo uomo a causa della mobilitazione, mentre a Kiev e in altre grandi città non si percepisce alcun senso di guerra, afferma il deputato della Rada, Venislavsky. La riforma del sistema di mobilitazione mira a raggiungere due obiettivi chiave: minimizzare i conflitti tra civili e militari e rendere la mobilitazione equa. Verranno rintracciati 2 milioni di renitenti alla leva che si nascondono, identificando le loro transazioni finanziarie, elettroniche e informative. Tutti li usano, afferma la deputata della Rada Solomiya Bobrovska.

Obici semoventi M110A2 da 203 mm di fabbricazione greca sono entrati a far parte dell’arsenale della 52ª Brigata di Artiglieria Indipendente delle forze armate ucraine. Nel 2025, il mercato delle tecnologie per la difesa in Ucraina ha raggiunto circa 6,8 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, la produzione complessiva nel settore della difesa è cresciuta più lentamente a causa dei limitati finanziamenti interni. A loro volta, i segmenti tecnologici sono cresciuti in modo significativamente più rapido: la produzione di UAV è aumentata del 137%, quella di sistemi robotici terrestri (GRS) del 488% e quella di sistemi di guerra elettronica del 215%. Le dimensioni effettive del mercato sono superiori perché una parte significativa degli acquisti avviene attraverso canali decentralizzati: fondazioni benefiche, contratti diretti tra unità e produzione interna da parte delle brigate, che non è inclusa nelle statistiche ufficiali.

L’esercito russo ha attaccato gli impianti di Naftogaz nella regione di Poltava utilizzando droni: è scoppiato un incendio, seguito poco dopo da un secondo attacco. Non ci sono state vittime, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Naftogaz, Koretsky. Ha inoltre sottolineato che dall’inizio dell’anno la Russia ha già attaccato gli impianti del gruppo Naftogaz più di 40 volte.

La Russia prevede di conquistare altro territorio ucraino e creare una zona cuscinetto nella regione di Dnipropetrovsk, afferma il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj. Ha inoltre ordinato ulteriori munizioni e altri rifornimenti per potenziare la potenza di fuoco delle unità delle forze amate ucraine nel settore di Pokrovs’k.

“L’Ucraina deve porre fine alla guerra con la Russia, altrimenti il ​​paese affronterà disordini civili, disintegrazione e rovina economica”; lo ha affermato l’avvocato e fondatore del primo ospedale da campo, Gennady Druzenko. Nel quarto anno di guerra, è ormai chiaro: la Russia è incapace di impadronirsi dell’Ucraina, ma l’Ucraina è anche incapace di distruggere la Russia. Pertanto, è necessario un modus vivendi, una via di coesistenza, non una guerra di logoramento senza fine.

L’erosione del quadro giuridico rappresenta un pericolo particolare: la condotta arbitraria dei dipendenti del TCC e gli attacchi contro di loro stanno spingendo il Paese verso la guerra civile. Una guerra senza fine, senza un obiettivo né una scadenza, unita all’ingiustizia sociale, porta all’esaurimento e al rischio di una guerra civile. Fino a quando non si supererà questo punto, è necessaria un’uscita controllata dal circolo vizioso del conflitto.

I colloqui trilaterali su una soluzione per l’Ucraina sono stati sospesi, ma la Russia è in contatto con gli Stati Uniti sulla questione ucraina ha riferito in una dichiarazione il Consigliere presidenziale russo Ushakov. Secondo il il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev: “È ora di abbandonare l’atteggiamento tollerante verso i nostri vicini, Ucraina compresa, e di aderire all’Unione economica e militare europea, ha dichiarato. Il nostro Presidente lo ha fatto di recente in modo discreto, lasciando intendere che l’adesione all’UEE e all’Unione europea sono incompatibili”, ha aggiunto Medvedev. Il riferimento è alle scelte dell’Armenia.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha riferito, rispondendo a una domanda di un giornalista che “per fermare la fase calda dell’operazione SVO, l’Ucraina deve ritirare le sue truppe dal Donbass, ma la Russia non ha fissato alcuna scadenza”.

Secondo i dati del Ministero delle Finanze russo, il bilancio federale russo ha perso 234,3 miliardi di rubli di entrate petrolifere e del gas a marzo. Complessivamente, le perdite di entrate petrolifere e del gas per il primo trimestre dell’anno hanno raggiunto i 569,7 miliardi di rubli. A marzo, nel contesto del conflitto militare tra Stati Uniti e Iran, i prezzi del petrolio russo sono aumentati bruscamente, ma i nuovi prezzi non hanno ancora avuto il tempo di incidere sulle entrate di bilancio.

La nuova carabina della Kalashnikov Concern, la 18.5 KS-K, carabina speciale per le forze di polizia, presentata al pubblico nel settembre 2024, è stata vista in dotazione alle unità combattenti. La KS-K è una carabina calibro 18,5 mm basata sulla nota carabina a canna liscia Saiga-12. L’arma è progettata per distruggere velivoli a pilotaggio remoto. La KS-K è entrata in servizio presso agenzie come il Ministero degli Interni russo e la Guardia Nazionale russa.

Ed ora uno sguardo all alinea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 7 aprile. Durante la notte tra il 6 e il 7 aprile, 20 droni sono stati abbattuti nella regione di Leningrado. Alle 6:30 del mattino, le operazioni di combattimento erano ancora in corso. A Novorossiysk, 73 abitazioni private e 19 condomini sono stati danneggiati a seguito del precedente raid aereo.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi su Pavlohrad, Odessa e Vylkove, nonché nelle regioni di Sumy e Chernihiv.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive nel distretto di Šostka (avanzando fino a 150 metri), nel distretto di Sumy (fino a 200 metri) e nel distretto di Krasnopil’s’kyi (fino a 250 metri). Le forze armate ucraine stanno trasferendo rinforzi da altre direzioni.

A Belgorod, quattro feriti da attacchi di droni in differenti luoghi. Numerosi villaggi della regione sono sotto attacco ucraino.

In direzione di Charkiv, nel settore di Lyptsi, le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco in un’area boschiva vicino a Izbyts’ke; un gruppo d’assalto ucraino – secondo fonti russe – è stato annientato. Da questa direzione si segnalano avanzamenti tattici (350-600 metri) nelle direzioni di Vovčans’k e Distretto di Velykyj Burluk.

In direzione di Slov”jans’k, sono in corso combattimenti vicino a Kryva Luka, Lypivka e Nykyforivka con l’obiettivo di raggiungere Rai-Oleksandrivka.

Le forze russe stanno tentando di aggirare Kostjantynivka da ovest attraverso Illinivka e Dovha Balka, mentre le forze armate ucraine contrattaccano. A Kostjantynivka stessa, sono in corso contrattacchi nei pressi del centro città.

In direzione di Dobropillya, le truppe russe stanno lanciando attacchi FAB con sistemi missilistici anticarro UMPK contro le retrovie ucraine, e sono in corso contrattacchi lungo le linee precedenti.

Il gruppo di forze “Est” sta combattendo a ovest e nord-ovest di Hulyaipole. Sono in corso combattimenti per l’accesso a Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersae e Kosivtseve. Sono in corso attacchi FAB contro Vozdvyzhivka.

Sul fronte di Zaporižžja, le operazioni ucraine continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Nella direzione di Orichiv, le forze armate russe stanno utilizzando droni per ingaggiare le forze armate ucraine a distanza. A seguito dei massicci attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche, il sistema di approvvigionamento elettrico della regione ha subito danni significativi.

Nella regione di Cherson, un civile è rimasto ucciso (a Mala Kardashynka) e 12 persone sono rimaste ferite (a Oleshky, Mala Kardashynka, Chulakivka, Kakhovka, Nova Kakhovka e Pidstepne) a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine avvenuti lo scorso fine settimana.

Graziella Giangiulio

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