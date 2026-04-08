PETROLIO. Non è più tempo di misure tampone 

I leader mondiali si sono affannati per contenere l’aumento del costo del petrolio e della benzina dall’inizio della guerra con l’Iran, che ha causato un’emissione da record di petrolio dal mercato, con petroliere cariche di greggio bloccate nel Golfo Persico e attacchi militari che hanno danneggiato raffinerie, oleodotti e terminali di esportazione dell’area del Golfo.

Nella speranza di alleviare le difficoltà dei consumatori, USA e UE hanno azionato diverse leve, immettendo ulteriore petrolio sul mercato nel tentativo di placare il caos, riporta AP. Ben 32 nazioni membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia hanno iniziato a rilasciare il più grande volume di riserve petrolifere di emergenza della sua storia: 400 milioni di barili. Washington sta attingendo al petrolio della Riserva Strategica (SPR), revocando al contempo le sanzioni sul greggio russo e iraniano già incircolazione e sospendendo temporaneamente il Jones Act, una legge marittima che impone alle navi che trasportano merci tra i porti statunitensi di battere bandiera americana.

Nonostante queste manovre, il prezzo del petrolio greggio ha superato di gran lunga i 100 dollari al barile e la benzina viene venduta in media a 4,14 dollari al gallone negli Stati Uniti. In Europa diverse misure per calmierare i prezzi sono state prese. Sebbene le misure tampone siano d’aiuto, non sono sufficienti a rimpiazzare le riserve di petrolio bloccate nel conflitto.

Prima dell’inizio della guerra, circa 15 milioni di barili di petrolio greggio e 5 milioni di barili di prodotti petroliferi transitavano quotidianamente attraverso lo Stretto di Hormuz, lo stretto passaggio all’imboccatura del Golfo Persico, pari a circa il 20% del consumo globale di petrolio, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE).

Oltre a questa perdita, alcuni paesi produttori di petrolio in Medio Oriente hanno interrotto la produzione perché non possono trasportare carburante fuori dal Golfo e i loro serbatoi di stoccaggio sono pieni. Questo ha comportato una perdita di circa 10 milioni di barili al giorno sul mercato, ha affermato l’AIE.

Poi ci sono gli otto paesi che si affacciano sul Golfo Persico, che insieme detengono circa il 50% delle riserve petrolifere mondiali. In circostanze normali, i paesi si coordinano strettamente per aumentare o diminuire la produzione al fine di mantenere stabili i prezzi; di solito l’Arabia Saudita interviene per immettere sul mercato il petrolio in eccesso e calmare la situazione, ma tutta questa capacità produttiva in eccesso è attualmente confinata nel Golfo Persico e non può raggiungere il mercato, bloccando così il sistema di controllo dei prezzi.

L’AIE ha affermato nel suo recente rapporto che “la ripresa del transito attraverso lo Stretto di Hormuz è l’azione più importante per ripristinare flussi stabili di petrolio e gas e ridurre le tensioni sui mercati e sui prezzi”.

In mancanza di ciò, i leader mondiali stanno cercando disperatamente soluzioni per liberare altro petrolio. Alcune nazioni hanno trovato soluzioni alternative per spostare il petrolio fuori dal Golfo. L’Arabia Saudita sta utilizzando il suo oleodotto Est-Ovest, che si estende dal Golfo Persico al Mar Rosso, per trasferire circa 5 milioni di barili al giorno fuori dal Golfo. Tuttavia, Riyadh utilizzava già quell’oleodotto per il trasporto di petrolio, quindi non ha molto spazio disponibile per spostare il petrolio dalle petroliere bloccate.

Trump ha anche temporaneamente revocato le sanzioni su circa 140 milioni di barili di petrolio iraniano già in transito. Ma questo non ha aggiunto petrolio al mercato, ha solo ampliato la platea dei potenziali acquirenti. In genere, la maggior parte del petrolio iraniano veniva acquistata dalle teiere, le raffinerie private in Cina, che lo acquistavano a un prezzo fortemente scontato. Ma con la revoca delle sanzioni, altri potrebbero affrettarsi ad acquistare il petrolio, il che a sua volta ne fa aumentare il prezzo a vantaggio dell’Iran, seguendo le normali logiche di mercato.

La decisione sulla revoca delle sanzioni sul petrolio russo potrebbe avere un impatto maggiore, perché la Russia aveva stoccato petrolio non acquistato in petroliere, e quindi rinunciando alle sanzioni, si permetterà lo smaltimento di quei barili. Ma anche questo non è bastato.

Negli USA, la deroga temporanea di Trump al Jones Act, che consente alle navi straniere di trasportare temporaneamente merci tra i porti statunitensi, potrebbe potenzialmente contribuire a ridurre i prezzi del gas naturale, permettendo alle compagnie di trasportare in modo più efficiente il gas naturale liquefatto dalla costa del Golfo al New England. Tuttavia, non si prevede che la deroga avrà un impatto significativo sul prezzo del petrolio o della benzina.

Gli Stati Uniti sono un importante produttore di petrolio ed esportano più petrolio di quanto ne importino. Ma, come qualsiasi altra nazione produttrice di petrolio, non possono semplicemente aumentare la produzione all’istante per colmare il vuoto.

Anche interrompere le esportazioni e utilizzare quel petrolio all’interno degli Stati Uniti non farebbe scendere i prezzi della benzina. Innanzitutto, il petrolio viene scambiato su un mercato globale, quindi gli eventi che accadono dall’altra parte del mondo hanno un impatto sui prezzi per tutti.

Inoltre, gli Stati Uniti non producono abbastanza del tipo di petrolio che le loro raffinerie lavorano: quasi il 70% delle raffinerie statunitensi è attrezzato per lavorare greggio pesante e acido, ma gran parte del petrolio prodotto negli Stati Uniti è greggio leggero e dolce, estratto durante la rivoluzione dello shale gas. Di conseguenza, solo il 60% del petrolio greggio lavorato nelle raffinerie statunitensi viene estratto a livello nazionale. La riconversione delle raffinerie nazionali costerebbe miliardi di dollari.

Lucia Giannini

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