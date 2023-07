ENERGIA. La scommessa asiatica sui termovalorizzatori

Il binomio rifiuti-energia è sempre più di interesse in Asia. Mentre la crescente popolazione del sud-est asiatico genera sempre più rifiuti, infatti, l’uso di questi ultimi come fonte di energia sta facendo progressi, con le aziende giapponesi e il loro know-how in materia di incenerimento a fare da apripista.

Un impianto di incenerimento dei rifiuti nel distretto sud-occidentale di Singapore, Tuas, è in grado di trattare circa il 35% della spazzatura generata quotidianamente dalla città-stato. Circa 500-600 camion della spazzatura trasportano 24 ore su 24 i rifiuti all’impianto, la cui capacità di produzione di energia raggiunge i 120 megawatt, riporta Nikkei.

Nel 2022 Mitsubishi Heavy Industries ha annunciato di aver acquistato tutte le azioni di TuasOne, gestore dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. TuasOne era una joint venture tra Hyflux, un’importante società di trattamento delle acque di Singapore che nel frattempo è crollata, e Mitsubishi Heavy, che ha trasformato TuasOne in una società interamente controllata.

Mitsubishi Heavy ha progettato e costruito quattro impianti di termovalorizzazione a Singapore e afferma di avere il più ampio curriculum del settore nel Sud-est asiatico. Anche un consorzio guidato dal conglomerato Keppel, affiliato al governo di Singapore, ha ricevuto ordini per progettare e costruire impianti di termovalorizzazione nel Paese.

Al di fuori di Singapore e della sua limitata superficie, la maggior parte dei rifiuti nel Sud-est asiatico viene smaltita attraverso discariche a cielo aperto su terreni liberi. Negli ultimi anni, però, l’inquinamento delle falde acquifere è diventato un problema a causa dell’aumento della popolazione e della conseguente crescita dei rifiuti.

Secondo il ministero dell’Ambiente nipponico, lo scarico a cielo aperto e la messa in discarica rappresentano più del 30% ciascuno dei metodi di smaltimento dei rifiuti nel mondo, mentre l’incenerimento e il riciclaggio rappresentano più del 10% ciascuno. L’incenerimento è prevalente in Europa e in Giappone, mentre la messa in discarica è comune negli Stati Uniti.

Mentre l’incenerimento emette anidride carbonica, la messa in discarica genera gas metano, che è 25 volte più potente come gas serra. Il passaggio all’incenerimento riduce la quantità di rifiuti in discarica e l’effetto sull’ambiente, secondo Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering.

Gli impianti di termovalorizzazione possono anche generare elettricità utilizzando il calore prodotto durante l’incenerimento, il che ha portato a un rapido aumento dell’interesse nel Sud-est asiatico.

La società di ricerca indiana Mordor Intelligence prevede che il mercato della termovalorizzazione dei rifiuti nel Sud-Est asiatico crescerà da 3,3 miliardi di dollari nel 2023 a 6,1 miliardi di dollari nel 2028, con un aumento di circa l’80%.

Secondo Mordor, i piani per la creazione di almeno sei impianti di questo tipo in Malesia sono stati avviati tra il 2020 e il 2021, e tutti dovrebbero essere completati entro il 2025. In Thailandia, nel 2020 è iniziata la costruzione di un impianto per incenerire circa 144.000 tonnellate di rifiuti all’anno e generare 6 megawatt di energia.

Secondo il ministero dell’Ambiente di Tokyo, il Giappone dispone di circa 1.000 impianti di smaltimento dei rifiuti, il maggior numero al mondo. Circa il 40% è dotato di apparecchiature per la generazione di energia.

Mitsubishi Heavy ha sviluppato una tecnologia per separare in modo produttivo i rifiuti biodegradabili dalla plastica e da altri rifiuti. L’azienda intende commercializzarla nell’anno fiscale 2023, iniziando in Giappone prima di passare al Sud-Est asiatico e altrove.

Inoltre, la società giapponese intende combinare le unità di termovalorizzazione con la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio. La CO2 raccolta può essere utilizzata nella produzione chimica.

I macchinari di Mitsubishi Heavy sono responsabili del 70% circa di tutta la CO2 catturata nel mondo. L’azienda ha già fornito attrezzature per la cattura del carbonio in Malesia e in Vietnam, quindi è pronta a espandersi nel mercato del trattamento dei rifiuti del sud-est asiatico.

Lucia Giannini