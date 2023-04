GIAPPONE. G7 e ASEAN insieme per promuovere lo stato di diritto

I ministri della Giustizia del G-7 e dell’Asean terranno per la prima volta un incontro congiunto a luglio, con il Giappone, paese ospitante e presidente del G-7, che intende fungere da intermediario per promuovere lo stato di diritto nell’ordine internazionale.

I ministri si incontreranno a Tokyo il 7 luglio, il giorno della riunione principale dei ministri della Giustizia del G-7, mentre un incontro simile tra Giappone e Asean è previsto per il giorno precedente.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il mondo si è sostanzialmente diviso in tre campi: i principali Paesi democratici, come i membri del G-7, la Cina e la Russia, e il Sud globale, che consiste in aree in via di sviluppo come l’Asean, l’India e l’Africa, riporta Nikkei.

L’importanza del diritto e dell’ordine internazionale, che la Russia è vista come una violazione con l’invasione in corso, è probabilmente un punto su cui i membri del G-7 e dell’ASEAN possono concordare.

Nel Sud-Est asiatico si teme che l’uso della forza per cambiare lo status quo, come ha fatto la Russia in Ucraina, si diffonda nell’Asia-Pacifico. Alcuni Paesi, come le Filippine, sono attualmente coinvolti in dispute territoriali con la Cina per il Mar Cinese Meridionale. La riconferma dello Stato di diritto da parte del G-7 e dell’Asean potrebbe fungere da deterrente per la Cina.

I Paesi coinvolti nel vertice di luglio stanno anche cercando di cooperare nello scambio e nella formazione di personale legale, come giudici e burocrati.

Il Giappone ha un curriculum di sostegno allo sviluppo di sistemi giuridici in più di 10 Paesi, soprattutto nel Sud-est asiatico, che risale al 1994. Piuttosto che cercare di introdurre copie carbone delle leggi giapponesi, Tokyo invia procuratori e giudici a soggiornare in un Paese per diversi anni, promuovendo la creazione di leggi in linea con le abitudini di ciascun Paese.

Il Giappone è stato coinvolto nella creazione di leggi civili in luoghi come il Vietnam e la Cambogia, con personale che è rimasto dopo l’entrata in vigore delle leggi per aiutare a formare procuratori e giudici.

Inoltre, a marzo, 6.300 persone si erano diplomate presso un istituto di formazione delle Nazioni Unite a Tokyo, gestito dal Ministero della Giustizia giapponese. L’istituto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei sistemi di giustizia penale nella regione Asia-Pacifico.

Si ritiene che alcuni Paesi del Sud-Est asiatico con una storia di dominio coloniale europeo siano riluttanti ad approfondire i legami legali con gli ex occupanti. Ma un funzionario del Ministero della Giustizia giapponese ha dichiarato che il Giappone può fare da intermediario.

Anche il G-7 si è mosso per rafforzare le relazioni tra i ministri della Giustizia sulla scia dell’invasione dell’Ucraina, tenendo una riunione dei ministri della Giustizia in Germania l’anno scorso per la prima volta in 13 anni. Gli aiuti per la ricostruzione dell’Ucraina saranno uno dei principali argomenti di discussione della riunione di luglio a Tokyo.

La corruzione sta emergendo nel governo e nelle forze armate dell’Ucraina e sono necessarie alcune misure per continuare a ricevere il sostegno del G-7 e di altri paesi.

Maddalena Ingrao