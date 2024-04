KAZAKISTAN. Risarcimento stratosferico per Astana: Kashagan non rende

Il Kazakistan, membro Opec+, starebbe chiedendo un risarcimento superiore a 150 miliardi di dollari alle major petrolifere che stanno sviluppando il suo gigantesco giacimento petrolifero offshore di Kashagan nel Mar Caspio, dopo aver aggiunto una richiesta di risarcimento di 138 miliardi di dollari per mancate entrate a una precedente richiesta di risarcimento di 15 miliardi di dollari per costi.

A riportare per primo la notizia è Bloomberg il 17 aprile scorso, facendo notare l’enorme aumento della domanda, di Astana.

La richiesta di recuperare le entrate perdute di Kashagan si basa, riporta BneIntelliNews, sulle stime delle entrate perse perché i giganti petroliferi che sviluppano il giacimento, sostiene il governo kazako, non hanno pienamente rispettato la produzione promessa al governo.

Nell’aprile 2023, il Kazakistan ha avviato un procedimento arbitrale contro le major coinvolte nei progetti dei giacimenti petroliferi di Kashagan e Karachaganak. Le richieste inizialmente includevano 13 miliardi di dollari per i costi dedotti in base agli accordi di partecipazione agli utili per Kashagan e 3,5 miliardi di dollari per lo sviluppo di Karachaganak.

Secondo gli accordi di partecipazione agli utili, le società possono detrarre determinati costi dal reddito prima di condividere i profitti con il governo kazako.

Il consorzio di società che sviluppano Kashagan (Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGas, Inpex e Cnpc) della North Caspian Operating Company (Ncoc) ha confermato di essere coinvolto in diverse controversie relative all’applicazione di alcune disposizioni dell’accordo di condivisione della produzione di Kashagan, soggetto ad arbitrato.

Il ministero dell’Energia del Kazakistan ha dichiarato il 17 aprile di non essere autorizzato a rivelare i dettagli delle richieste arbitrali. Descrivendo la questione come un “disaccordo esclusivamente commerciale”, il Ministero ha affermato che entrambe “le parti lo risolveranno nell’ambito dell’arbitrato”.

La controversia evidenzia le sfide affrontate dalle società straniere che operano in Kazakistan e rappresenta solo una delle numerose battaglie giudiziarie in corso tra le major energetiche e il governo sui costi e sui ritardi dei progetti.

Il giacimento di Kashagan è considerato una delle più grandi scoperte petrolifere degli ultimi decenni. Il consorzio che lo ha sviluppato ha finora investito circa 55 miliardi di dollari nel progetto, che pompa circa 400.000 barili al giorno.

Eni ha confermato a Reuters che le autorità kazake avevano avviato una procedura arbitrale contro i partner del consorzio e che i termini dell’arbitrato erano riservati: “Mentre stiamo esaminando le complesse accuse, non crediamo che la base delle affermazioni o gli importi specifici del risarcimento richiesto siano ragionevolmente comprovati o credibili”.

Anna Lotti

