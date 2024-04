COREA DEL SUD. MRLS sudcoreani per le forze armate di Varsavia

Lo scorso 25 aprile si è rinsaldato il legame industriale e militare tra la Corea del Sud e la Polonia: le forze armate polacche hanno confermato l’acquisto del secondo lotto di sistemi di artiglieria a razzo multiplo K239 Chunmoo (MRLS) e di missili balistici CTM-290 dalla società Hanwha Aerospace.

Questo nuovo lotto di 72 sistemi di artiglieria è stato incluso negli accordi firmati nel 2022 per un totale di 288 unità, dove è stato considerato come un’ulteriore opzione di acquisto, riporta Zona Militar.

Nell’ambito degli accordi multipli raggiunti con la Corea del Sud, il governo polacco aveva firmato un accordo nel novembre 2022 per un potenziale totale di 288 sistemi di artiglieria a razzo multiplo Chunmoo. In totale, il primo contratto con la società sudcoreana Hanwha Aerospace ha confermato la volontà polacca di acquistare 218 unità, ricevendo il nome ufficiale HOMAR-K, poiché erano integrate con vari componenti e sistemi sviluppati dall’industria militare polacca. Tra questi spicca l’integrazione di un camion Jelcz e del sistema integrato di gestione del combattimento Topaz sviluppato da WP Group. A sua volta era stata lasciata l’opzione di acquisto per 72 unità aggiuntive.

Pertanto, nell’ambito della visita ufficiale di funzionari del ministero della Difesa polacco in Corea del Sud, i due paesi hanno firmato il contratto di acquisto dei 72 MRLS per un valore totale di 1,6 miliardi di dollari. Uno degli aspetti dell’annuncio è che questo nuovo pacchetto di sistemi di artiglieria comprende anche la fornitura di nuovi missili balistici a lungo raggio CTM-290, che, in termini di caratteristiche e capacità, potrebbero essere paragonati agli ATACMS degli Stati Uniti con la capacità di attaccare obiettivi situati a 290 chilometri di distanza.

Sebbene non siano stati forniti programmi di consegna per questo secondo lotto di 72 MRLS, le ultime notizie sul programma indicano che le forze armate polacche hanno ricevuto il primo HOMAR-K alla fine dello scorso anno. A fronte di ciò, uno degli ultimi contratti relativi al programma prevedeva l’acquisizione di 198 camion Jelcz dal consorzio PGZ-WWR per l’integrazione locale con il sistema di lancio di razzi K239 Chunmoo.

In precedenza, il 16 aprile, le forze terrestri polacche avevano ricevuto il primo lotto di veicoli corazzati tattici Legwam 4×4 a Danzica. L’acquisizione di questi veicoli nasce appunto dalla crescente e approfondita partnership tra Polonia e Corea del Sud in materia di difesa, che elenca l’acquisto di carri armati K2 Black Panther e obici d’artiglieria K9 Thunder, caccia leggeri KAI FA-50 e sistemi di artiglieria a razzo K239.

Lucia Giannini

