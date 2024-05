IRAN. Accordo decennale con l’India sul porto di Chabahar

L’Iran firmerà un contratto di 10 anni con un operatore statale indiano per sviluppare il porto di Chabahar dopo una pausa di tre anni, secondo Isna.

La zona franca di Chabahar, l’unico porto oceanico dell’Iran, occupa una posizione regionale strategica. Nel 2016, Iran e India hanno firmato un Memorandum of Understanding che consente agli operatori indiani di lavorare a Chabahar. Tuttavia, il contratto iniziale è stato rivisto e l’India non era disposta a concludere un contratto a lungo termine. Il porto rientra nel più ampio sviluppo del cosiddetto Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, Instc, che collega la Russia con l’India attraverso la rete ferroviaria e stradale iraniana. Il porto è anche un passaggio vitale per i paesi dell’Asia centrale e l’Afghanistan per raggiungere il mare aperto e collegarsi alle importazioni indiane, riporta BneIntelliNews.

In base all’accordo, l’India investirà nel porto attraverso un modello Build-Operate-Transfer, apportando le attrezzature necessarie. Dei 350 ettari totali di terreno, 50 sono assegnati esclusivamente all’India per operazioni di carico, scarico e stoccaggio.

Il contratto BoT decennale garantisce che le attrezzature portuali acquistate dall’India rimarranno nel porto di Shahid Beheshti dopo la conclusione del contratto. Finora, l’India ha investito 20 milioni di dollari degli 85 milioni impegnati, e si prevede che la firma del contratto finale sbloccherà l’investimento rimanente.

“Se e quando un accordo a lungo termine sarà concluso, aprirà la strada a maggiori investimenti da effettuare nel porto”, ha detto ai giornalisti a Mumbai il ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar.

“La firma di questo contratto segna una pietra miliare nella cooperazione strategica tra Iran e India. Non solo migliorerà le nostre relazioni bilaterali, ma contribuirà anche in modo significativo allo sviluppo economico della regione”, ha dichiarato il ministro iraniano della Zona Franca Mehrdad Bazrpash durante la cerimonia della firma.

Il reddito generato dal porto sarà diviso tra Iran e India sulla base di un modello finanziario concordato. La quota dell’Iran è del 70% nel settore delle importazioni, mentre l’India riceve il 30%. L’India ha una quota del 60% nel settore delle esportazioni, mentre l’Iran ottiene il 40%. Stando a Isna, la quota di transito è equamente divisa tra i due paesi al 50%.

L’India ha impegnato un investimento di 120 milioni di dollari in attrezzature portuali strategiche e altri 250 milioni di dollari per potenziare le infrastrutture di trasporto di Chabahar. Questi investimenti migliorano la capacità e l’efficienza del porto, consentendogli di gestire maggiori volumi di merci e rafforzando il suo ruolo nel commercio regionale.

Nel 2018, India Ports Global Limited ha avviato il suo contratto di attività temporanea di due anni nel porto di Shahid Beheshti. Lo scopo di questo contratto era quello di dotare il porto delle attrezzature necessarie e adempiere ai suoi obblighi per ottenere l’idoneità per un processo contrattuale decennale con l’Organizzazione dei porti e della marittima.

Al termine di questi due anni l’India non era interessata a concludere un contratto a lungo termine. Sebbene, durante questo periodo contrattuale, sei gru a portale specificate nell’accordo siano state consegnate al porto di Shahid Beheshti, è stato riferito che all’Iran non era consentito utilizzare queste attrezzature fino alla firma del contratto decennale.

L’accordo è in linea anche con l’accordo trilaterale di transito tra Iran, India e Afghanistan, concentrandosi sul ruolo di Chabahar nel facilitare il commercio e il transito attraverso i tre paesi. Si prevede che questo porto competerà con il porto pakistano di Gwadar, posizionando ulteriormente l’India come attore fondamentale nella logistica marittima della regione. Questo progetto ferroviario rappresenta un’importante impresa nazionale nella provincia del Sistan-Baluchestan e il suo completamento con successo è destinato a determinare trasformazioni significative nelle relazioni commerciali tra i vari paesi.

L’Iran ha invitato tre volte l’India a concludere un contratto, che per due volte è stato rifiutato dagli indiani, in parte a causa delle pressioni degli Stati Uniti sul paese. L’India ha anche chiesto che un paese terzo abbia il diritto di arbitrare presso un tribunale internazionale prima di occuparsi della posizione in cui si era trovato. Il porto, tuttavia, non è stato soggetto alle sanzioni statunitensi, nemmeno durante l’amministrazione Trump.

L’Iran ha scambiato beni con l’India per un valore di 377 milioni di dollari durante i primi due mesi del 2024, registrando un aumento del 5,3% su base annua, come riportato dagli ultimi dati diffusi dal Ministero del Commercio e dell’Industria indiano.

Tommaso Dal Passo

