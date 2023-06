COREA DEL SUD. Joint Venture con la Polonia per produrre armi. Serviranno Kiev

La Corea del Sud ha stretto una joint venture con la Polonia per produrre armi e munizioni che saranno inizialmente utilizzate per rifornire l’Ucraina, ma che in seguito contribuiranno alle ambizioni di Varsavia di creare la più grande forza convenzionale in Europa.

La Corea del Sud sta attualmente concludendo il suo più grande accordo sulla vendita di armi della storia con la Polonia, del valore di 13,7 miliardi di dollari, secondo Reuters. Le vendite di armi della Corea del Sud sono aumentate a oltre 17 miliardi di dollari nel 2022 dai 7,25 miliardi di dollari dell’anno precedente. Questo aumento delle vendite di armi della Corea del Sud è attribuito all’aumento della domanda poiché i paesi occidentali, inclusa l’Ue, hanno cercato attivamente di rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina, mentre le tensioni si sono intensificate in altre regioni instabili.

L’Ucraina ha esaurito le munizioni poco doo l’inizio dell’invasione ed è iniziata la gara di “solidarietà” tra gli stati occidentali per rifornirla: gli Stati Uniti hanno inviato un milione di proiettili di artiglieria da 155 mm in Ucraina all’inizio dei combattimenti un anno fa, ma con una velocità di fuoco di circa 8.000 proiettili al giorno nella fase iniziale della guerra, quei rifornimenti erano sufficienti solo per poco più di 160 giorni. Razionando e limitando sempre più i bombardamenti solo a obiettivi di alto valore, Kyiv è riuscita a portare queste forniture a più di un anno.

Gli Stati Uniti hanno dimezzato la produzione, ma continuano a produrre solo 150.000 proiettili da 155 mm all’anno e non sono disposti a investire in nuovi impianti di produzione per aumentare la produzione dell’ordine di grandezza necessario per rifornire completamente l’Ucraina di proiettili.

In qualità di stretto alleato degli Stati Uniti, la Corea del Sud ha fatto molto affidamento sull’hardware militare statunitense ed è un altro centro per la produzione di materiale compatibile con gli Stati Uniti, inclusa la produzione di proiettili da 155 mm.

Fino a poco tempo fa le offerte di altri proiettili dai paesi dell’Ue erano inadeguate. La Danimarca si è offerta di inviare all’Ucraina 8.000 proiettili ad aprile, sufficienti solo per uno o due giorni di bombardamento. Ma le cose sono cambiate di recente dopo che l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri Josep Borrell ha annunciato a maggio che l’Ue avrebbe inviato all’Ucraina 200.000 nuovi proiettili, provenienti dalle scorte della Corea del Sud, sufficienti per completare la campagna estiva e per la controffensiva ucraina, riporta BneIntelliNews.

L’accordo sulle armi tra la Corea del Sud e la Polonia, concluso lo scorso anno, comprende una vasta gamma di attrezzature militari, tra cui centinaia di lanciamissili Chunmoo, carri armati K2, obici semoventi K9 e aerei da combattimento FA-50, riporta UBN. In particolare, l’accordo sfrutta partenariati e consorzi pubblici-privati internazionali per espandere l’influenza della Corea del Sud e realizzare la sua ambizione di diventare uno dei principali fornitori di armi al mondo.

Nell’ambito della collaborazione, verrà istituito un consorzio composto da società sudcoreane e polacche per facilitare la produzione, la manutenzione e la fornitura di queste armi. Il consorzio fungerà anche da base per potenziali esportazioni di armi verso altri paesi europei. Si prevede che a partire dal 2026, gli stabilimenti polacchi saranno responsabili della produzione di 500 degli 820 carri armati totali e di 300 dei 672 obici previsti.

A breve termine l’accordo sulle armi fornirà l’Ucraina, ma grazie alla guerra in Ucraina e alla potenziale minaccia che la Russia rappresenta per la Polonia, il governo di Varsavia ha aumentato le sue spese militari e ha in programma di costruire il più grande esercito convenzionale del Europa.

La collaborazione rafforzerà anche la crescente presenza della Corea del Sud nel mercato globale delle armi. Con le sue vendite di armi in espansione e la creazione di partenariati internazionali, la Corea del Sud sta consolidando la sua posizione di attore principale nell’industria della difesa ed è anche in parte guidata dalla crescente potenza militare della Cina nel sud-est asiatico. Questa tendenza è in linea con le aspirazioni della Corea del Sud di diventare uno dei principali fornitori di armi al mondo.

Tommaso Dal Passo