CINA. L’export rallenta a causa della guerra in Iran 

Il motore delle esportazioni cinesi ha subito un forte rallentamento a marzo, a causa della guerra in Medio Oriente che ha innescato shock sui costi dell’energia e dei trasporti, danneggiando la domanda globale ed esponendo i rischi della strategia di Pechino di puntare sulla produzione manifatturiera per sostenere la crescita.

La seconda economia mondiale si è avviata verso il 2026 con una forte domanda di elettronica, alimentata dall’intelligenza artificiale, che ha fatto prevedere un possibile superamento del surplus commerciale record di 1.200 miliardi di dollari registrato lo scorso anno. Tuttavia, il conflitto ha interrotto la crescita globale, rendendo la Cina particolarmente vulnerabile, dato che ha fatto affidamento sulla domanda estera per compensare la prolungata incapacità di rilanciare i consumi interni, riporta Reuters.

Le esportazioni sono cresciute solo del 2,5% a marzo, secondo i dati doganali pubblicati martedì, il livello più basso degli ultimi cinque mesi e ben al di sotto dell’impennata del 21,8% registrata nel periodo gennaio-febbraio. Gli economisti avevano previsto una crescita dell’8,3%.

“La crescita delle esportazioni verso le principali destinazioni ha subito un rallentamento generalizzato (…) il surplus commerciale cinese si ridurrà quest’anno, poiché la Cina non può trasferire completamente l’aumento dei prezzi dell’energia ai consumatori esteri”, riporta l’agenzia britannica. I segnali sono già evidenti: il surplus commerciale cinese di marzo si è attestato a soli 51,13 miliardi di dollari, ben al di sotto delle aspettative di 108 miliardi di dollari.

Un forte aumento del 27,8% delle importazioni, il più consistente da novembre 2021, ha pesato sul saldo. Questo dato si confronta con un aumento del 19,8% nel periodo gennaio-febbraio e con le previsioni di una crescita dell’11,2%.

Lo status della Cina come maggiore produttore mondiale e importatore di energia la rende particolarmente vulnerabile a uno shock energetico globale. La diversificazione delle forniture e le ingenti riserve petrolifere offrono una certa protezione, ma l’incertezza sulla durata del conflitto rischia di minare la domanda di chip e server, alimentata dall’intelligenza artificiale, offuscando il quadro della crescita.

Persino la Cina, a lungo criticata dai partner commerciali per la produzione a basso costo sostenuta da sussidi, non è immune all’impatto sul potere d’acquisto degli acquirenti, a causa dell’aumento dei costi del carburante e dei trasporti.

I dati separati sul PIL, in uscita giovedì, dovrebbero mostrare una ripresa dell’economia da 19 trilioni di dollari nel primo trimestre, ma la crescita annua dovrebbe rallentare al 4,6% rispetto al 5,0% dell’anno scorso, in linea con l’obiettivo ufficiale del 4,5%-5,0%.

I prodotti cinesi potrebbero rivelarsi ancora più competitivi poiché lo shock energetico ha fatto aumentare i prezzi nella maggior parte dei paesi, più che in Cina. Tra tutti si prevede un aumento della domanda globale di veicoli elettrici di produzione cinese.

Per HSBC, la Cina potrebbe trarre vantaggio dalla decisione presa all’inizio degli anni 2000 di accumulare scorte di materie prime, in quanto ciò potrebbe contribuire ad attenuare l’impatto degli shock sui prezzi alla produzione.

Le esportazioni cinesi di prodotti petroliferi raffinati sono aumentate del 20,5% su base mensile, raggiungendo un totale di 4,6 milioni di tonnellate. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento energetico globali si faranno sentire in Cina, anche se ciò non si riflette ancora nei dati.

Secondo i dati di ICIS, Kpler e Vortexa, le importazioni di gas naturale a marzo sono diminuite del 10,7% su base annua, raggiungendo il livello più basso da ottobre 2022. Le navi cinesi hanno dirottato da otto a dieci carichi nel corso del mese per vendere dove i prezzi sono più alti.

Anche le importazioni di petrolio greggio sono diminuite del 2,8% su base annua, ma ciò è dovuto principalmente a un effetto base elevato, dato che le merci arrivate a marzo erano state caricate sulle navi prima dell’inizio della guerra.

I dati sono stati ulteriormente influenzati dagli effetti stagionali della festività nazionale del Capodanno lunare, riporta l’Economist Intelligence Unit, durante la quale le fabbriche hanno chiuso per consentire ai lavoratori di festeggiare: ”Questo spiega il calo registrato nei settori a basso valore aggiunto, come tessile, abbigliamento, borse, giocattoli e mobili, poiché dipendono dai lavoratori migranti”.

Anche la base di partenza elevata rappresenta un freno, dopo che le fabbriche cinesi hanno accelerato le spedizioni un anno prima per rispettare la scadenza del 2 aprile, giorno della “Liberation Day”, fissata dal presidente statunitense Donald Trump per l’introduzione di dazi.

I dati sull’attività manifatturiera cinese di marzo hanno mostrato che le esportazioni di beni hanno continuato a sostenere la crescita, ma la guerra in Iran ha pesato sul sentiment, con un forte aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/