Il 12 aprile un altro Boeing 747-481 (BCF) della Atlas Air, codice di chiamata CMB376, numero di coda N429MC, in rotta McGuire (KWRI) – Rzeszów (EPRZ), ha consegnato un carico militare per le forze armate ucraine nell’ambito di contratti con il Comando dei Trasporti degli Stati Uniti. Il sottomarino B-265 Krasnodar della Marina russa, la corvetta Soobrazitelny e il rimorchiatore d’altura Project SB123, sono stati scortati dalla fregata danese classe F342 Esbern Snare, e sono entrati nel Mar Baltico.

La scorsa settimana si è tenuto a Parigi un incontro informale tra rappresentanti del settore della difesa ucraino. Tra le circa 30 aziende presenti c’era Fire Point, partner del produttore europeo di missili MBDA, che collabora allo sviluppo di un missile di punta da utilizzare contro la Russia. L’elenco delle aziende ucraine che hanno visitato Parigi il 7 e l’8 aprile per stabilire partnership industriali con aziende francesi era lungo. La delegazione era composta principalmente da specialisti di droni (Vyriya, Skyfall, Mowa Defense, Hawks of Victory, Unmanned Technologies LLC, Promavtomatyka Vinnytsia LLC, Strix Air e L7 Industry), ma Fire Point ha ricevuto un’accoglienza speciale.

L’azienda, co-fondata da Denis Shtilerman, stretto collaboratore di Volodymyr Zelenskyy, svolge un ruolo chiave nell’ecosistema militare bilaterale. Secondo le agenzie di intelligence europee, il produttore europeo di missili MBDA fornisce a questa startup ucraina componenti chiave, in particolare componenti di navigazione, per il suo futuro missile a medio raggio. Il progetto, attualmente tenuto segreto, sarà presto presentato ufficialmente dalle autorità di Kiev, ma senza alcun accenno al contributo del gruppo europeo.

Questa collaborazione prosegue la partnership già esistente tra il gruppo europeo e la startup ucraina per lo sviluppo del missile da crociera di punta dell’Ucraina, il Flamingo. Questo missile, ampiamente discusso dai media, è il risultato di una combinazione di sviluppi post-sovietici e tecnologia occidentale acquisita attraverso vari canali, tra cui la Repubblica Ceca. I registri doganali mostrano persino piccoli acquisti di materiali da Israele tramite un intermediario bulgaro.

Il primo utilizzo documentato del missile risale all’agosto dello scorso anno in Crimea. Da allora, gli attacchi con i missili Flamingo si sono progressivamente estesi in tutta la Russia. Sempre in materia di difesa, il deputato della Rada Venslavsky: “L’Ucraina possiede un proprio missile balistico che viaggia a velocità ipersonica per una distanza di 500 km”. Ha riferito che “quasi nessuno sa” di quest’arma.

Le forze armate russe hanno intensificato la loro offensiva nella regione di Sumy: sono avanzate di 1-1,5 km dal confine di stato, afferma Tregubov, portavoce delle Forze congiunte delle Forze armate ucraine.

Il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo Alexander Maslennikov ha rilasciato una dichiarazione alla stampa in merito alla sicurezza alimentare della Federazione. “Con l’evolversi del conflitto in Medio Oriente, non si possono escludere tentativi da parte di forze esterne di minare artificialmente la sicurezza alimentare della Russia; Il blocco di tre mesi dello Stretto di Hormuz minaccia la sicurezza alimentare di Arabia Saudita, Giordania ed Egitto, principalmente; Il conflitto con l’Iran rappresenta un rischio per la sicurezza alimentare della Russia, ma apre anche opportunità per i produttori agricoli; A causa degli eventi in Medio Oriente, gli agricoltori europei sono costretti a passare a fertilizzanti provenienti dal Nord Africa, dal Nord America e dalla Russia; Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi fino all’estate, si potrebbe verificare il più grande aumento dell’inflazione alimentare globale degli ultimi anni; Il protrarsi della crisi mediorientale potrebbe portare a un aumento di 45 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo, raggiungendo la cifra record di 673 milioni; Il protrarsi della crisi mediorientale rende i produttori di mais e le aziende agricole europee in serra i più vulnerabili del settore agricolo”

E ancora il Vice Presidente del Consiglio della Federazione russa Konstantin Kosachev rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto. “La sconfitta elettorale del partito del Primo Ministro ungherese Viktor Orbán avrà un impatto negativo, ma non drammatico, sugli interessi della Russia in Ucraina”. “Tutti i 19 precedenti pacchetti di sanzioni anti-russe nell’UE sono stati adottati all’unanimità, ovvero con il sostegno dell’Ungheria. Per quanto riguarda la resistenza di Budapest all’adozione del ventesimo pacchetto e allo stanziamento di 90 miliardi di euro all’Ucraina, qualora Orbán avesse vinto le elezioni, il senatore ha affermato che si sarebbe dovuto aggirare questo ostacolo modificando i regolamenti UE ed eliminando il requisito dell’unanimità”. Secondo Kosachev, era solo questione di tempo. “E in terzo luogo, l’UE avrà sempre meno opportunità di fornire un sostegno così massiccio all’Ucraina, con o senza Orbán”, ritiene il Vice Presidente.

Ed ora uno sguardo alla linea el fronte aggiornato alle ore 15:30 del 14 aprile. Dalle 8:00 alle 20:00 del 13 aprile, il Ministero della Difesa ha riferito di aver abbattuto 90 droni ucraini ad ala fissa. Video provenienti da Cherepovets, diffusi online, mostravano del fumo vicino a un complesso impianto di fertilizzanti minerali. Durante la notte sono stati emessi allarmi per la presenza di droni in diverse regioni e alcuni droni sono stati abbattuti nelle regioni di Rostov e Tula. L’attività dei droni è stata intensa alla periferia di Melitopol e il nemico ha colpito un’infrastruttura energetica nella parte meridionale della regione di Zaporižžja.

Missili Geran hanno colpito obiettivi nelle regioni di Odessa, Dnipropetrovs’k e Sumy. Un secondo attacco è stato segnalato contro il deposito petrolifero Vsesvit-Oil nella regione di Dnipropetrovs’k,

Nella regione di Bryansk, nel villaggio di Strativa, nel distretto di Starodub, un ferito da attacco di drone.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta avanzando nei distretti di Šostka, Sumy e Krasnopil’s’kyi distretto. Secondo i rapporti ufficiali, l’avanzata nelle ultime 24 ore è stata compresa tra 150 e 450 metri. Le forze armate ucraine prendono atto dell’intensificarsi dell’attività delle forze armate russe nella regione e riconosce l’avanzata delle truppe russe fino a 1,5 chilometri dal confine, vicino a Hrabovs’ke (di fronte al distretto di Krasnoyars’ke).

Nella regione di Kursk, nel distretto di Belovsky, un autista e un elettricista, entrambi dipendenti dell’Ospedale Distrettuale Centrale di Belovskaya, sono rimasti feriti in seguito a un attacco di droni contro un’ambulanza. Nei pressi del villaggio di Viktorovka, nel distretto di Rylsky, un drone ucraino ha attaccato un’auto, ferendo un uomo.

Nella regione di Belgorod, due feriti da attacco di droni ucraini nell’area del municipio. Nei villaggi della regione, sei feriti da attacchi id droni ucraini tra cui un militare.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever segnala combattimenti a Vovchans’ki Khutory e dintorni, nonché vicino al confine di stato lungo la linea Zybyne-Volokhivka-Okhrimivka e nel settore di Velykyi Burluk.

In direzione di Slov”jans’k, continuano i combattimenti per l’accesso a Rai-Oleksandrivka, cruciale per ulteriori avanzate verso Kramators’k e Slov”jans’k. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando in direzione di Nykyforivka e nell’area di Dibrova e Fedorivka Druha.

Continuano i combattimenti a Kostjantynivka. Le forze armate russe stanno radendo al suolo con l’uso di granate improvvisate (FAB) gli edifici multipiano che ospitano le postazioni delle forze armate ucraine. I combattimenti proseguono a sud-ovest della città, con le forze ucraine che oppongono resistenza.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientale sta conducendo operazioni offensive per prendere i villaggi di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Huliaipilske e Charivne. La testa di ponte russa sul fiume Vovchya si sta espandendo e diverse roccaforti ucraine sono state prese sotto controllo.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti con Stepnohirs’k e Prymors’ke. Numerosi droni sono operativi su entrambi i lati.

Graziella Giangiulio

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