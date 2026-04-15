STATI UNITI. L’aumento del diesel rischia di paralizzare il trasporto merci su gomma

Gli oltre 3 milioni di camionisti statunitensi che trasportano merci stanno affrontando l’aumento dei prezzi del diesel, aggravando la pressione sul settore, mentre i picchi dei prezzi del petrolio legati alla guerra in Iran minacciano di indebolire la domanda di trasporto merci.

Il diesel è la seconda voce di spesa operativa più importante per i camionisti e il prezzo medio al dettaglio a livello nazionale è aumentato di 1,89 dollari, ovvero del 50%, dall’inizio della guerra in Iran, che ha di fatto bloccato il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, riporta Reuters.

Il trasporto su strada è un barometro dello stato di salute dell’economia statunitense. Nel 2024, il settore ha movimentato 11,3 miliardi di tonnellate di merci, quasi i tre quarti del totale nazionale, inclusi beni manifatturieri e al dettaglio, generando un fatturato di 906 miliardi di dollari, secondo l’American Trucking Associations.

A partire dal 13 aprile, le flotte statunitensi hanno speso in media 5,52 dollari al gallone per il diesel, superando il precedente massimo storico di 5,50 dollari stabilito nel giugno 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina, secondo i dati Samsara.

FedEx ha dichiarato che le conseguenze della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran potrebbero pesare sui risultati del quarto trimestre se l’impennata dei costi del carburante spingesse i clienti a ridurre i consumi.

Un sondaggio di marzo condotto da DAT Freight & Analytics mostra che il 18% delle oltre 540 aziende di autotrasporto intervistate ha interrotto le attività a causa dell’impennata dei prezzi del carburante. Circa il 44% delle aziende, di varie dimensioni e provenienti da tutti gli Stati Uniti, stava diventando più selettivo sui pesi dei carichi e circa il 45% stava percorrendo meno chilometri.

Il settore del trasporto su strada negli Stati Uniti è dominato dalle piccole imprese. A giugno 2025, risultavano registrati quasi 580.000 autotrasportatori attivi negli Stati Uniti, di cui il 91,5% con una flotta di 10 o meno camion, secondo l’ATA, citando i dati del Dipartimento dei Trasporti.

L’impennata dei prezzi del diesel ha azzerato i profitti della maggior parte dei piccoli trasportatori e dei padroncini tra dicembre, gennaio e febbraio e la maggior parte degli altri operatori è ancora leggermente al di sopra del punto di pareggio.

Gli autisti indipendenti spesso pagano il carburante di tasca propria e possono avere difficoltà a convincere i clienti a rimborsarli quando i prezzi aumentano. Le grandi aziende, d’altro canto, spesso negoziano sconti per quantità con i fornitori di carburante e utilizzano sovrapprezzi per recuperare i maggiori costi del carburante dai clienti. Senza aiuti, entro la fine dell’anno ci sarà una situazione disperata, senza via d’uscita.

L’impennata dei prezzi del diesel potrebbe costringere migliaia di piccoli operatori a chiudere l’attività, peggiorando ulteriormente la già scarsa capacità di trasporto su gomma, ha affermato FTR Transportation Intelligence. Si prevede che le tariffe di trasporto aumenteranno in modo ancora più marcato rispetto al 2022.

I trasporti rappresentano una piccola parte del costo complessivo delle merci, ma possono superare il 20% per beni di prima necessità come il latte, secondo il Texas A&M Transportation Institute.

Finora, l’inflazione è rimasta al di sotto dei livelli registrati durante lo shock energetico della guerra Russia-Ucraina del 2022; ciononostante, gli alti prezzi del carburante sono diventati un grattacapo politico per Donald Trump, con l’avvicinarsi delle elezioni di medio termine. Stati come California, Hawaii, Nevada, Carolina del Nord e Texas hanno segnalato prezzi del diesel che hanno raggiunto livelli record dall’escalation del conflitto in Medio Oriente.

L’aumento dei prezzi del diesel ha superato di gran lunga gli aumenti della benzina; i due prezzi sono aumentati di pari passo durante i primi giorni della guerra in Ucraina. Ciò significa che gli attuali prezzi del carburante stanno colpendo più duramente il settore dei trasporti su strada rispetto ai consumatori comuni.

Luigi Medici

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