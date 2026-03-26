GAS. Pagheremo bollette più care almeno per 5 anni

Il 19 marzo, Ras Laffan, il più grande terminale di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, che fornisce un quinto del gas naturale super-refrigerato mondiale, è stato colpito da missili e droni iraniani. Il terminale qatariota ha subito danni ingenti: incendi divampavano nell’impianto di conversione del gas in liquidi all’interno del complesso, che si estende per 295 chilometri quadrati, l’equivalente di una grande città.

Investimenti per centinaia di milioni di dollari sono svaniti in un attimo. I danni sono stati stimati in misura tale che l’amministratore delegato di QatarEnergy ha dichiarato “forza maggiore”, cioè impossibilità di adempiere agli ordini a causa di circostanze al di fuori del proprio controllo, sui contratti a lungo termine per le forniture di GNL a Italia, Belgio, Corea e Cina “fino a cinque anni”, riporta The Conversation.

Analogamente al petrolio, le esportazioni di gas dal Golfo Persico coprono circa il 20% della domanda mondiale. Ma il gas, principalmente metano, è un combustibile molto diverso dal petrolio greggio. Per trasportarlo allo stato liquido, il metano deve essere raffreddato a temperature inferiori a -162 °C.

A queste temperature, però, l’acciaio diventa fragile e si frantuma. Pertanto, lo stoccaggio e il trasporto di GNL via nave sono costosi e richiedono un elevato consumo energetico. La liquefazione e il trasporto del metano possono facilmente consumare il 15% del gas naturale inizialmente estratto.

Ciò significa anche che l’infrastruttura necessaria per gestire un combustibile altamente infiammabile ed esplosivo in queste condizioni estreme deve essere complessa e, di conseguenza, molto costosa. Ras Laffan, ad esempio, è stato costruito nel corso di decenni e in diverse fasi, con un costo di decine di miliardi di dollari.

È interessante notare che il giacimento di gas North Field in Qatar e il giacimento di South Pars in Iran fanno parte della stessa enorme struttura geologica, separati solo da un confine marittimo nel Golfo Persico. Insieme, formano il più grande giacimento di gas naturale del mondo.

Quindi, l’Iran e il Qatar stanno essenzialmente sfruttando lo stesso giacimento di gas come se due persone usassero una cannuccia per bere dalla stessa bottiglia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra ora aver fatto marcia indietro rispetto alle sue minacce di far saltare in aria “l’intero” giacimento di gas iraniano, ma questo fatto geologico ha sempre reso le sue affermazioni poco plausibili.

Mentre il Qatar esporta la maggior parte della sua produzione, l’Iran utilizza la maggior parte del suo gas a livello nazionale, anche se alcune esportazioni avvengono tramite gasdotto verso Turchia e Iraq, oggi ferme.

Ma il danno al complesso è ormai fatto e interessa circa il 17% dell’infrastruttura GNL del paese. La riparazione richiederà molto tempo, proprio a causa della complessità dei progetti GNL.

L’impianto deve essere riscaldato lentamente prima delle riparazioni e raffreddato lentamente dopo. Le rapide variazioni di temperatura possono causare la deformazione o addirittura la rottura delle tubature. Inoltre, alcune parti dell’impianto sono ingombranti e difficili da trasportare. Gli scambiatori di calore principali possono superare i 50 metri di lunghezza, e compressori, turbine e linee di liquefazione possono facilmente pesare 5.000 tonnellate. I serbatoi di stoccaggio devono essere costruiti con leghe speciali a doppia parete e con isolamento ad hoc.

In altre parole, il gas è molto diverso dal petrolio. I recenti eventi hanno dimostrato quanto siano vulnerabili le forniture di GNL provenienti dalla regione del Golfo. L’Asia ne risentirà maggiormente, poiché circa tre quarti del GNL del Qatar è destinato a quest’area, in particolare Cina, India, Taiwan, Corea del Sud e Pakistan, oltre ad altri paesi. La maggior parte del restante è destinata all’Europa: Italia, Belgio, Polonia e una piccola quantità al Regno Unito.

Tuttavia, il GNL fa parte del mercato energetico globale e la carenza di produzione si tradurrà in prezzi più elevati a livello mondiale. Il gas finirà nelle mani del miglior offerente, mentre alcune nazioni probabilmente torneranno a utilizzare il carbone. Questo potrebbe accadere soprattutto in India, Pakistan, Bangladesh e in alcuni altri paesi asiatici molto sensibili agli alti prezzi dei combustibili.

Alcuni paesi europei potrebbero persino considerare il carbone un’opzione più economica: il carbone. L’Ue si è detta disponibile ad allentare i vincoli green.

Il benchmark per i prezzi del gas in Europa, il Dutch Title Transfer Facility, è più che raddoppiato da metà gennaio. I prezzi del carbone sono aumentati a causa della maggiore domanda, ma non nella stessa misura. A differenza del petrolio, la carenza di GNL si è trasformata da un problema logistico, la chiusura dello Stretto di Hormuz, in un problema strutturale. I danni all’impianto di produzione del Qatar potrebbero richiedere diversi anni per essere riparati. Ciò significa che i prezzi del gas, già elevati, probabilmente rimarranno alti ancora per un bel po’.

Luigi Medici

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