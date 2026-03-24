CINA. Le Teiere aspettano con ansia il petrolio iraniano “graziato” da Trump

Le raffinerie statali cinesi stanno valutando potenziali acquisti di greggio iraniano dopo che Washington ha autorizzato vendite limitate di carichi già imbarcati sulle petroliere per alleviare le pressioni sull’offerta derivanti dal conflitto in Medio Oriente.

Questa mossa potrebbe ampliare marginalmente la base clienti dell’Iran e contribuire a contenere i prezzi globali del petrolio, ma le sanzioni radicate, le barriere ai pagamenti e i rischi legati al trasporto marittimo implicano che qualsiasi cambiamento nei flussi commerciali sarà probabilmente limitato nel breve termine, secondo Bloomberg.

Intermediari e funzionari della National Iranian Oil Co. si sono discretamente rivolti ad acquirenti asiatici, tra cui raffinerie cinesi, per sondare l’interesse, secondo quanto riferito da operatori di mercato a conoscenza delle discussioni, riporta BneIntelliNews.

L’Iran era in precedenza un importante fornitore di mercati asiatici chiave come la Corea del Sud e il Giappone, prima che le sanzioni statunitensi più severe limitassero gli scambi commerciali. La Cina rimane il principale acquirente di greggio iraniano, sebbene le importazioni siano generalmente gestite da piccole raffinerie indipendenti piuttosto che dalle grandi aziende statali, timorose di essere esposte alle sanzioni.

Inoltre,China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec, ha dichiarato che continuerà a evitare il greggio iraniano. Il vicepresidente Zhao Dong ha affermato che la limitata disponibilità di carico e la finestra di consegna di un mese legata alla deroga potrebbero creare rischi legali una volta scaduta, prosegue Bloomberg.

La deroga del Tesoro statunitense, che copre il greggio iraniano trasportato via mare per un mese, segue misure simili volte a facilitare l’accesso al petrolio russo, mentre Washington cerca di contenere l’aumento dei prezzi globali in un contesto di offerta limitata.

Sebbene la deroga in teoria ampli la platea dei potenziali acquirenti, le raffinerie in Cina e altrove stanno valutando come strutturare le transazioni, dato che rimangono in vigore restrizioni più ampie, tra cui i limiti all’accesso dell’Iran al sistema finanziario internazionale. Anche garantire una capacità di trasporto conforme alle normative rappresenta un vincolo fondamentale.

Gli armatori che stanno valutando l’ingresso in questo mercato attendono ulteriori chiarimenti e rimangono cauti riguardo ai rischi di sanzioni occulte legate agli intermediari. Anche i trader più esperti nei mercati petroliferi soggetti a sanzioni stanno esaminando attentamente i termini della deroga per evitare future penalità. Senza indicazioni più chiare, è improbabile che l’attuale gruppo di acquirenti di greggio iraniano trasportato via mare cambi, hanno affermato gli operatori di mercato.

I prezzi del greggio iraniano venduto in Cina sono già aumentati. L’Iranian Light è stato recentemente offerto con un leggero premio rispetto all’ICE Brent, rispetto agli sconti di oltre 10 dollari al barile del mese precedente.

Maddalena Ingroia

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