CINA. Peacekeeper di Pechino in Ucraina?

Un potenziale ruolo di mantenimento della pace della Cina nell’Ucraina del dopoguerra potrebbe offrire a Pechino l’opportunità di espandere la propria influenza e l’addestramento militare, ma potrebbe anche ritorcersi contro, affermano gli esperti.

Fino a poco tempo fa, poteva sembrare impensabile che le forze militari cinesi fossero presenti in Europa, ma si sta discutendo di un potenziale piano in cui Pechino potrebbe inviare forze di mantenimento della pace in Ucraina dopo un cessate il fuoco nella guerra con la Russia, riporta SCMP.

Questo ruolo sarebbe stato suggerito da funzionari americani ed esperti cinesi: il piano non è stato né riconosciuto né smentito dalle autorità cinesi.

Se un tale dispiegamento dovesse verificarsi, segnerebbe una presenza senza precedenti di forze di mantenimento della pace cinesi nel continente europeo. Alcuni analisti cinesi hanno sostenuto che si tratterebbe di una dimostrazione significativa della crescente influenza globale della Cina, nonché di un’opportunità per consolidare la sua immagine internazionale e addestrare ulteriormente le sue truppe, mentre altri hanno affermato che i rischi potrebbero superare i benefici.

Pechino potrebbe essere in grado di schierare truppe di mantenimento della pace, con il consenso sia dell’Ucraina che della Russia, per aiutare a mantenere qualsiasi cessate il fuoco negoziato; la Cina potrebbe collaborare con paesi non appartenenti alla NATO, come l’India, senza invocare le preoccupazioni della Russia sul coinvolgimento europeo. Qualsiasi schieramento dovrebbe essere effettuato nell’ambito delle Nazioni Unite.

La Cina è attualmente il secondo maggiore contributore finanziario al mantenimento della pace delle Nazioni Unite e l’ottavo maggiore contributore di truppe.

Secondo le Nazioni Unite, entro la fine di settembre 2024 la Cina aveva schierato 1.792 persone, tra cui 1.711 truppe e un numero inferiore di ufficiali di polizia e di stato maggiore. Il Nepal è al primo posto con 6.125 effettivi, mentre gli Stati Uniti hanno solo 22 peacekeeper nonostante siano il maggiore contributore finanziario alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite.

Nel 2015, il presidente cinese Xi Jinping ha fatto una promessa notevole all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, offrendo 8.000 uomini per rafforzare le missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. La Cina mantiene schieramenti attivi in ​​luoghi come il Libano e il Sudan del Sud.

Tuttavia, alcuni analisti cinesi hanno messo in guardia contro una mossa del genere; una simile presenza avrebbe suscitato nuove preoccupazioni sugli stretti legami di Pechino con Mosca: “La Cina non ha nemmeno chiarito la natura di questa guerra negli ultimi tre anni. Anche l’Ucraina non accetterebbe la partecipazione della Cina al mantenimento della pace: metterebbe in dubbio se la Cina sia una parte neutrale”, riporta SCMP.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Gran Bretagna e Francia stanno sviluppando un piano per dispiegare fino a 30.000 peacekeeper europei in Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti, se Mosca e Kiev raggiungono un accordo di cessate il fuoco.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito “inaccettabile” la presenza di peacekeeper europei in Ucraina dopo i colloqui con gli Stati Uniti a Riyadh.

L’Istituto per gli studi sull’Asia centrale presso l’Università di Lanzhou in Cina afferma: “La reputazione della Cina è già stata offuscata a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Se ci andassi ora, la gente potrebbe chiedersi perché non hai agito per impedire la guerra, ma ora ci arrivi solo dopo un cessate il fuoco. E se quel cessate il fuoco favorisce la Russia, la gente penserà che è lì solo per proteggerla?”

Tommaso Dal Passo

