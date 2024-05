TURCHIA. Ankara vende all’Ue petrolio russo e lo fa passare per suo

Un nuovo studio del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita, Crea, e del Centro per lo studio della democrazia, Csd, Kremlin Pitstop, fornisce ulteriori prove del fatto che la Turchia semplicemente rietichetta i prodotti petroliferi russi e li riesporta in Europa come turchi.

Il rapporto rivela che dal momento in cui il divieto russo sui prodotti petroliferi UE/G7 è entrato in vigore il 5 febbraio dello scorso anno fino alla fine di febbraio di quest’anno, l’UE ha importato 3 miliardi di euro di prodotti petroliferi da tre porti turchi. I tre porti – Ceyhan, Marmara Ereglisi e Mersin non hanno hub di raffinazione e nel periodo analizzato hanno importato l’86% dei loro prodotti petroliferi dalla Russia, riporta BneIntelliNews.

L’importante ruolo della Turchia come importatore e riesportatore di greggio e prodotti petroliferi russi è emerso maggiormente nel gennaio dello scorso anno, quando i senatori statunitensi hanno affermato che il “petrolio russo mascherato” fornito attraverso il terminal di trasbordo petrolifero turco di Dortyol finiva addirittura in navi da guerra statunitensi dopo essere stato lavorato in una raffineria greca.

Le importazioni turche di petrolio russo sono infatti cresciute di quasi cinque volte negli ultimi dieci anni e nel 2023 la Turchia è diventata il più grande acquirente mondiale di prodotti petroliferi russi, importando il 18% delle esportazioni totali di prodotti petroliferi della Russia. Secondo Crea e Csd, il Paese ha aumentato la sua dipendenza dalla Russia per la fornitura di prodotti petroliferi raffinati trasportati via mare, principalmente diesel, gasolio e carburante per aerei, dal 52% nel 2022 al 72% nel 2023.

Il Crea ha affermato: “Le indagini condotte da Crea e Csd su spedizioni specifiche suggeriscono che le entità europee potrebbero aver importato prodotti petroliferi russi mescolati o riesportati dai terminali di stoccaggio del petrolio in Turchia.

“La flessibilità della legislazione europea, unita alla mancanza di un’applicazione rigorosa, significa che le importazioni dei paesi dell’UE/G7 potrebbero ancora contenere volumi significativi di prodotti petroliferi di origine russa, in particolare per le loro importazioni provenienti dalla Turchia che non ha implementato sanzioni su Mosca.”

Nel periodo in esame, l’UE ha importato 5,16 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi per un valore di 3,1 miliardi di euro dai tre porti turchi senza hub di raffinazione: Ceyhan, Marmara Ereglisi e Mersin. Nello stesso periodo annuale valutato, l’86% delle importazioni di prodotti petroliferi da parte dei porti, in termini di valore, proveniva dalla Russia.

Le indagini su spedizioni specifiche effettuate da Crea e Csd suggeriscono che le entità europee potrebbero aver importato prodotti petroliferi russi mescolati o riesportati dai terminali di stoccaggio del petrolio in Turchia.

Nel maggio 2023, il terminal petrolifero Toros Ceyhan nel porto di Ceyhan ha ricevuto 26.923 tonnellate di gasolio dal porto russo di esportazione di petrolio del Mar Nero, Novorossiysk, la prima importazione della merce da parte del terminal in tre mesi. Dieci giorni dopo l’importazione, il terminale ha spedito un volume simile di gasolio alla raffineria Moh di Corinto in Grecia. Questo commercio sembra aver sfruttato una scappatoia legale che consente ai prodotti petroliferi russi miscelati di entrare nell’UE.

Dall’inizio del divieto UE/G7 il 5 febbraio 2023 fino alla fine di febbraio 2024, la Turchia ha importato 17,6 miliardi di euro di prodotti petroliferi russi, segnando un aumento del 105% su base annua. Dall’introduzione del divieto, l’81% delle importazioni di prodotti petroliferi della Turchia provengono dalla Russia, dimostrando una crescente dipendenza che potrebbe minacciare la loro sicurezza energetica.

Il consumo interno di prodotti petroliferi della Turchia è cresciuto dell’8% nel 2023. Al contrario, le importazioni marittime di prodotti petroliferi del paese sono cresciute del 56%, suggerendo che la Turchia sta diventando un hub di riesportazione di prodotti petroliferi, non solo soddisfacendo la crescita della domanda interna.

Le esportazioni russe di prodotti petroliferi verso la Turchia hanno generato 5,4 miliardi di euro di entrate fiscali per il fondo di guerra del Cremlino, prolungando e consentendo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/