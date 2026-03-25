PETROLIO. Senza Hormuz, il petrolio potrebbe arrivare a 200 dollari al barile 

Secondo gli analisti del settore energetico, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 150 dollari al barile e avvicinarsi ai 200 dollari se il blocco dello Stretto di Hormuz dovesse persistere: un livello che renderebbe praticamente inevitabile una recessione globale.

Con il petrolio Brent scambiato intorno ai 110-120 dollari al barile – in aumento del 70% rispetto a prima dell’inizio della guerra, il 28 febbraio – e i prezzi del gas naturale raddoppiati, superando i 60 dollari per megawattora, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha definito la crisi “la più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”, riporta MercoPress.

Gli analisti di Wood Mackenzie hanno affermato che il Brent potrebbe presto raggiungere i 150 dollari e che i 200 dollari non sono “un’ipotesi da escludere” per il 2026. Scott Modell, CEO di Rapidan Energy, ha avvertito che questo scenario è “molto probabile” se i combattimenti dovessero continuare per un altro mese e Teheran continuasse a utilizzare missili, droni e mine contro le infrastrutture petrolifere regionali. “Non è possibile che i prezzi del petrolio rimangano a 150 dollari al barile per un periodo prolungato senza rappresentare un serio rischio per l’economia globale”, ha affermato Modell.

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, ogni aumento sostenuto del 10% dei prezzi del petrolio aggiunge 0,4 punti percentuali all’inflazione globale e riduce la crescita economica di 0,15 punti. A 150 dollari al barile, l’inflazione globale potrebbe schizzare intorno al 6% e l’economia mondiale entrerebbe in recessione. La Federal Reserve di Dallas stima che un’interruzione dei flussi attraverso il canale di Hormuz fino a giugno ridurrebbe la crescita globale di 2,9 punti percentuali su base annua nel secondo trimestre.

La crisi si è aggravata in seguito all’attacco israeliano al giacimento di gas iraniano di South Pars e agli attacchi di rappresaglia iraniani contro impianti energetici in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar, dove è stato danneggiato il complesso di Ras Laffan, il più grande impianto di GNL al mondo. L’AIE calcola che i flussi di greggio e prodotti petroliferi attraverso il canale di Hormuz siano scesi a meno del 10% dei livelli pre-conflitto, la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero. Per i consumatori, l’impatto è già diretto. Negli Stati Uniti, i prezzi della benzina sono aumentati di oltre il 30% dall’inizio delle ostilità. L’AIE ha raccomandato misure di emergenza, tra cui tre giorni aggiuntivi di telelavoro a settimana, una riduzione del 40% dei voli d’affari, il trasporto pubblico gratuito e la riduzione del limite di velocità sulle autostrade di almeno 10 chilometri orari.

I 32 paesi membri dell’AIE hanno approvato il rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, il più grande nella storia dell’agenzia. Tuttavia, gli analisti avvertono che tali volumi coprono solo circa quattro giorni di consumo globale e non possono sostituire la riapertura dello stretto. “Sembra un piccolo cerotto su una grande ferita”, ha affermato l’analista energetico Naif Aldandeni.

Le banche centrali si trovano di fronte a un dilemma di stagflazione: combattere una recessione che richiede tassi più bassi, mentre l’inflazione ne richiede tassi più alti. La Banca Centrale Europea ha già posticipato i tagli dei tassi previsti.

Maddalena Ingrao

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