CINA. Con la Terza Guerra del Golfo, Pechino ricalibra la propria postura globale

Per la Cina, l’Iran è un partner economico utile, ma non vitale. Nel 2021, Pechino ha firmato un accordo per investire complessivamente 400 miliardi di dollari in Iran in cambio di un flusso costante di petrolio. L’investimento cinese fino all’inizio della guerra rappresentava solo una piccola frazione di tale cifra.

Il ruolo dell’Iran come fornitore di energia è stato significativo, fornendo circa il 13% delle importazioni di petrolio della Cina. La Cina acquista petrolio e gas iraniani a prezzi scontati, risparmiando miliardi di dollari sulla sua spesa annuale per le importazioni di carburante, riporta AT.

Ciononostante, una chiusura per un periodo breve dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa la metà del petrolio e il 30% del gas naturale importati dalla Cina, è ancora gestibile per Pechino. Il Paese possiede riserve strategiche di petrolio in grado di coprire un fabbisogno stimato tra i 100 e i 120 giorni. Alcune petroliere dirette in Cina hanno passato lo Stretto di Hormuz indenni, in base ad un accordo con Teheran.

Apparentemente la Cina non avrebbe fatto nulla di sostanziale per aiutare l’Iran. Ma il passaggio a Beidou al posto del GPS, la fioritura di immagini satellitari cinesi ad elevata risoluzione fornirebbero letture diverse. Inoltre, la Russia avrebbe fornito all’Iran dati di intelligence per guidare gli attacchi contro le forze statunitensi, senza ace la Casa Bianca abbia protestato, anzi ha sminuito la questione.

Nel 2023, la Cina è apparsa come un nuovo mediatore regionale, mediando una riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi presentò l’accordo come “un’importante vittoria per il dialogo e la pace”. Tre anni dopo, l’Arabia Saudita starebbe incoraggiando gli Stati Uniti a non interrompere troppo presto i bombardamenti sull’Iran, dopo essere stata bersaglio dei missili iraniani .

D’altro canto, politica e media cinesi hanno rafforzato in questo periodo bellico, il tema centrale della comunicazione strategica cinese: gli Stati Uniti sono fomentatori di disordini globali, mentre la leadership cinese è responsabile.

Di positivo per la Cina oggi c’è che la guerra contro l’Iran sta dirottando maggiore attenzione e risorse statunitensi verso il Medio Oriente, riducendo gli ostacoli all’espansionismo cinese nell’Asia orientale, nonostante le più recenti Strategie di Sicurezza Nazionale e di Difesa Nazionale degli Stati Uniti considerino l’Asia seconda solo all’emisfero occidentale per importanza.

Le forze armate statunitensi, però, hanno ritirato i sistemi di difesa aerea THAAD e Patriot dalla Corea del Sud per inviarli nel Golfo, insieme a una nave d’assalto anfibio di stanza in Giappone e 2.000 Marines.

Le forze armate statunitensi stanno inoltre esaurendo rapidamente le scorte di munizioni di precisione che sarebbero necessarie in qualsiasi guerra contro le forze cinesi, anche per il controllo di Taiwan. Queste armi sono costose e richiedono molto tempo per essere prodotte. Le scorte erano già troppo basse prima del conflitto con l’Iran e il rifornimento richiederà due anni o più. Alcuni anelli della catena di approvvigionamento che alimentano la produzione sono piccole aziende senza capacità di risposta a picchi di domanda.

È improbabile che il temporaneo calo delle capacità statunitensi possa indurre la Cina ad attaccare Taiwan o uno dei paesi rivali nel Mar Cinese Meridionale. Un simile scenario implicherebbe che Xi Jinping abbia già deciso di risolvere la disputa con la forza militare e stia aspettando che le sue possibilità di vittoria siano sufficientemente elevate.

È molto più probabile, tuttavia, che Xi rimanga riluttante a entrare in guerra, per almeno tre motivi: in primo luogo, una vittoria cinese è incerta, e persino un successo militare sarebbe accompagnato da un conflitto prolungato e da turbolenze economiche e politiche che potrebbero mettere in pericolo Pechino stessa; in secondo luogo, non vi è alcuna impellente necessità per la Cina di intraprendere azioni militari al di là delle azioni nella “zona grigia” che già mantengono una pressione costante e debilitante sui suoi potenziali avversari regionali; in terzo luogo, i prossimi due anni rappresentano un periodo particolarmente inopportuno per la Cina per iniziare una guerra. L’alto comando militare cinese è ancora scosso dalla recente epurazione di molti alti ufficiali per ragioni associabili ad un”contrasto politico” con lo stesso Xi.

La guerra ha causato il rinvio del vertice Trump-Xi. Ciò significa un ritardo nel raggiungimento di un possibile accordo economico tra Cina e Stati Uniti, tuttavia, Pechino è riuscita a imporsi su Washington. Nonostante la retorica e il collegamento “invio navi cinesi a Hormuz – visita di Trump”, poi smentito, il Ministero degli Esteri, ciense ha affermato che il collegamento tra la visita di Trump e la fornitura di navi da parte della Cina per pattugliare il Golfo era “completamente falso” e “basato su resoconti mediatici fuorvianti per diffamare la Cina.

Il governo cinese si oppone all’idea di apparire come un sostenitore dell’esercito statunitense in una guerra impopolare a livello globale, e anche all’idea che la Cina debba fare nuove concessioni agli Stati Uniti per mantenere il vertice Trump-Xi nei tempi previsti.

Si tratta di una situazione in continua evoluzione. Per ora, pur riconoscendo che gli Stati Uniti rimarrebbero un avversario formidabile in una guerra di breve durata, Pechino comprende anche che gli USA sono ancora vulnerabili e rischiano di impantanarsi in Medio Oriente, attirando così ulteriori critiche internazionali; la possibilità di una chiusura prolungata o parziale del Golfo al traffico marittimo, potrebbe addirittura innescare una recessione globale, della quale, secondo i funzionari cinesi, la Cina non sarebbe responsabile.

Luigi Medici

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