Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha criticato la Cina per il sostegno all’industria degli armamenti russa. In un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi, Blinken ha chiarito che gli Stati Uniti continueranno ad adottare “misure appropriate” se la Cina non farà nulla per contrastare questa minaccia alla sicurezza europea. Blinken ha anche espresso preoccupazione per le “azioni destabilizzanti” di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

Il ministro degli Esteri cinese, a sua volta, ha accusato gli Stati Uniti di “non solo non fermarsi, ma addirittura intensificare i propri sforzi per contenere e reprimere la Cina”. I rischi nelle relazioni bilaterali continueranno a crescere e si trovano in un “punto critico”, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri cinese.

Il G7 potrebbe completare entro ottobre i lavori per l’assegnazione di un prestito di 50 miliardi di dollari all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati in Occidente, ha affermato il capo del Tesoro americano.

Il primo Ministro indiano Narendra Modi, durante la sua visita in Ucraina prevista per agosto, potrebbe offrire una mediazione a Nuova Delhi per risolvere il conflitto ucraino, ha detto alla TASS una fonte del parlamento indiano.

Nel frattempo continua il trasferimento di personale formato dal Regno Unito all’Ucraina. La Polonia ha trasferito 10 aerei da combattimento MiG-29 all’Ucraina come parte di un pacchetto pluriennale di aiuti alla difesa. Il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Borysovych Yermak, ha annunciato che Kiev riceverà presto i nuovi sistemi di difesa aerea Patriot.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri in visita al fronte di Charkiv, ha dichiarato: “Questa settimana, la Russia ha lanciato circa 700 bombe guidate e più di 100 munizioni vaganti contro l’Ucraina”. “Abbiamo contattato il team Trump. Donald Trump mi ha detto che è disponibile per qualsiasi domanda e ho il suo numero di telefono.”

Il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale, Mikhail Podolyak, in un’intervista all’Associated Press, si è espresso contro un potenziale accordo di pace con la Russia. Ciò potrebbe causare il congelamento del conflitto e durante questo periodo la Russia analizzerà gli errori e modernizzerà l’esercito. “Firmare un accordo con la Russia per porre fine alla guerra è un accordo con il diavolo. Se vuoi firmare un patto con il diavolo, che poi ti trascinerà all’inferno, beh, fallo”.

Dall’Ucraina fonti locali affermano citando il capo del comitato del bilancio della Rada Roksolana Pidlasa, classe 1994, che se la Verkhovna Rada non aggiunge 500 miliardi di UAH alla difesa (e questo è impossibile senza aumentare le tasse), i militari rimarranno senza stipendio. Secondo Pidlasa, è necessario aumentare le tasse in Ucraina, poiché le modifiche corrispondenti dovrebbero entrare in vigore solo il 1 settembre.

Il deputato della Rada Maryana Volodymyrivna Bezuhla non è d’accordo con la dichiarazione del Ministero della Difesa ucraino secondo cui il 75% dei feriti ritorna nei ranghi delle forze armate ucraine. ”Questo perché i feriti veramente critici non raggiungono il punto di stabilizzazione, muoiono… i feriti gravi non raggiungono i posti medici”, ha detto. Secondo Bezuhla, la ragione di ciò, oltre alle difficoltà di evacuazione durante la battaglia, è la bassa qualità della medicina tattica, i problemi con le trasfusioni di sangue e le statistiche di conteggio. È “la stessa cultura della menzogna degli Shahid abbattuti e delle nuove brigate zombie invece di ricostituire quelle esistenti al fronte”.

La Russia ha risorse sufficienti per condurre operazioni militari nel 2025 e oltre. Ha affermato il capo del Centro di intelligence militare delle forze di difesa estoni, il colonnello Ants Kiviselg. “Purtroppo non posso dire che la Russia finirà definitivamente le sue attrezzature militari nel 2025, perché ha anche alcuni partner o alleati che continueranno a fornire o inviare loro risorse per fare la guerra. Che si tratti della Corea del Nord o dell’Iran”, ha spiegato Kiviselg.

Vladimir Putin ha dichiarato ai giornalisti, durante la parata navale della Marina Militare a San Pietroburgo, che: “La Russia si considererà libera dalla moratoria sullo spiegamento di INF in caso di comparsa di missili americani in Germania”. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha detto che Vladimir Putin si sta preparando per la visita del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian in Russia come parte della sua partecipazione al vertice BRICS a Kazan in ottobre. Secondo lui Pezeshkian ha già un invito da Mosca.

All’insegna del volto nuovo della Russia, il presidente russo Vladimir Putin ha licenziato Vladimir Titov dalla carica di primo vice capo del ministero degli Esteri russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 29 luglio.

Le forze armate ucraine riferiscono che tre sottomarini Progetto 06363 della flotta del Mar Nero stanno andando in mare contemporaneamente.

Cinque UAV di tipo aereo sono stati distrutti nella regione di Bryansk nella notte del 29 luglio. Tredici droni di questo tipo abbattuti sulla regione di Kursk, nei distretti di Oboyansky e Medvensky. Due UAV ucraini sono stati abbattuti nella regione di Oryol nel distretto di Glazunovsky. Nella regione di Voronezh, le forze di difesa aerea in servizio e le apparecchiature di guerra elettronica nella regione di Ostrogozh hanno rilevato e soppresso un UAV.

Continuano i combattimenti in direzione di Charkiv a Vovčans’k. I gruppi d’assalto delle truppe “Nord” russe, avanzarono nel settore privato vicino ai grattacieli e hanno occupato 2 edifici. Nella zona di Staritsa le forze armate ucraine sono diventate più attive e hanno effettuato 4 tentativi di attacco alle posizioni del gruppo “Nord”. Nella direzione Lyptsi vicino all’insediamento. Hlyboke ha respinto 4 attacchi delle forze armate ucraine in 24 ore. L’aviazione russa effettua attacchi costanti, incl. FAB-3000 con UMPC.

Proseguono i combattimenti in direzione Torec’k a Zalizne e Niu-York, con le forze armate russe attaccano a breve distanza.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo a ovest a Novoselivka Persha avanzando vicino all’insediamento Vesele. Sul fianco meridionale a est di Yasnobrodivka, i gruppi d’assalto russo hanno occupato e avanzarono fino al bacino idrico di Karlovs’ke Reservoir fino a una profondità di 550 metri.

Dalla direzione di Donetsk continuano a riferire di battaglie a Krasnohorivka, le truppe russe stanno cercando di cacciare le forze armate ucraine dall’area popolata; a sud, le truppe russe si stanno dirigendo verso l’autostrada per Vuhledar, cercando di tagliarla da nord-est.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate ucraine colpiscono con droni e artiglieria, le forze armate russe rispondono con TOS e bombe aeree pesanti. A nord di Robotyne-Verbove, le forze armate russe conducono battaglie offensive per ogni punto forte, comunque non si registrano al momento progressi significativi.

Non ci sono cambiamenti nella situazione in direzione di Cherson. Le forze armate ucraine stanno battendo la costa con i droni, i russi operano sulle isole e attaccano con gli UAV le imbarcazioni ucraine. Lo squilibrio negli UAV di tutti i tipi a favore delle forze armate ucraine provoca la stagnazione della situazione.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine continuano ad attaccare con droni. Nella regione di Kursk a Sudzha, un elicottero ucraino ha sganciato un ordigno esplosivo su un edificio residenziale, attacco di droni ucraini ha provocato un incendio in un deposito petrolifero nella regione di Kursk.

Nella DPR, durante gli attacchi di droni kamikaze a Yelenovka, un morto e un ferito. Nel distretto Kirovsky di Donetsk, un ferito quando un oggetto esplosivo è stato lanciato da un drone delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/