UKRAINERUSSIAWAR. Altro ex vice Shoigu alla sbarra per corruzione 

Cade un’altra testa di prim’ordine nell’establishment russo: l’ex vice ministro della Difesa Dmitry Bulgakov è stato arrestato, ha riferito l’FSB. Si tratta del quinto alto funzionario del Ministero della Difesa e il secondo vice di Shoigu, arrestato in seguito alle purghe nel dipartimento militare. Il generale, secondo le accuse, è coinvolto in un caso di corruzione ed è stato rinchiuso in un centro di custodia cautelare. Sono in corso azioni investigative. Bulgakov era responsabile della logistica. Nel settembre 2022 è stato sollevato dall’incarico a causa del trasferimento ad altro lavoro.

Una fonte vicino al Ministero della Difesa ha detto a RBC che l’ex vice capo del Ministero della Difesa russo, il generale Bulgakov, arrestato, non lavorava nel gruppo degli ispettori generali del Ministero della Difesa, che comprende generali dell’esercito o ex vice ministri della Difesa. “Il generale è stato licenziato dalle forze armate russe nel 2022”, ha osservato.

Le dimissioni di Bulgakov sono avvenute il 24 settembre, tre giorni dopo l’inizio della mobilitazione parziale e un grande flusso di denunce da parte dei mobilitati riguardo alla fornitura di attrezzature e alle pessime condizioni di vita. Le truppe sperimentavano una grave carenza di equipaggiamento da ricognizione, dispositivi di protezione individuale e altre attrezzature necessarie per svolgere missioni di combattimento. La società e il personale delle truppe della zona del distretto militare settentrionale hanno quindi considerato le dimissioni una misura insufficiente. Le stesse lamentele erano arrivate dalla Siria, i militari compravano cibo con i loro soldi.

“Le autorità investigative sospettano che Bulgakov abbia commesso un reato ai sensi della parte 4 dell’articolo 160 del codice penale della Federazione Russa (appropriazione indebita su scala particolarmente ampia)”. Se ritenuto colpevole, Bulgakov rischia fino a 10 anni di carcere.



Secondo “Baza”, Bulgakov ha dichiarato due appartamenti a Mosca con una superficie totale di 182 metri quadrati e diversi terreni nei distretti di Chekhovsky (15 acri) e Naro-Fominsk (12 acri). Un appezzamento di terreno (25 acri) con una casa (621,8 mq) nel villaggio di Buzlanovo, nel distretto di Krasnogorsk, nella regione di Mosca, è registrato a nome della moglie del generale.

Altro account riporta che Bulgakov possiede una dacia segreta a Nuova Riga, una figlia fornitrice dell’esercito e un reddito di 1 milione di rubli al mese. Così si presenta l’ex vice Shoigu, arrestato per aver fornito ai soldati cibo cattivo e costoso.

La famiglia del generale era impegnata a “nutrire” l’esercito. 2 settimane dopo le sue dimissioni dalla carica di viceministro, la pubblicazione Metla ha pubblicato un’indagine, dalla quale è risultato che i prodotti per il Ministero della Difesa (succhi, pasta, tè, biscotti, frutta secca) sono forniti dall’azienda della figlia Marina Meshkova. Lo stesso ha fatto il socio in affari della sua seconda figlia.

L’ex vice ministro della Difesa Bulgakov è un eroe della Russia, ha anche tre ordini “Per servizi alla Patria”. Nato nel 1954 nella regione di Kursk, diplomato alla Scuola militare superiore di logistica di Volsk e all’Accademia militare di logistica e trasporti, e nel 1996 all’Accademia militare di stato maggiore.

Dal 1997 – Capo di Stato Maggiore della Logistica – Primo Vice Capo della Logistica delle Forze Armate. Dal 2008 – 2010 – Capo della Logistica delle Forze Armate – Vice Ministro della Difesa.

Nel 2010 viene nominato Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa. Secondo fonti aperte, il titolo di Eroe della Russia è stato assegnato all’ex viceministro nel 2016 per l’operazione logistica “Syrian Express”. Oltre alla Stella d’Oro dell’Eroe di Russia e agli Ordini “Per Merito verso la Patria”, gli sono stati conferiti anche gli Ordini di Alexander Nevsky, “Per Merito Militare” e l’Onore.

Graziella Giangiulio

