LIBIA. Elezioni presidenziali e parlamentari entro febbraio 2027. C’è l’accordo 

I tre leader politici più influenti della Libia hanno raggiunto un accordo su una tabella di marcia per lo svolgimento simultaneo delle elezioni presidenziali e parlamentari entro febbraio 2027, segnando un passo significativo verso la fine della lunga transizione politica del Paese.

Stando a TRT, k’accordo è stato raggiunto durante un incontro tra il Presidente della Camera dei Rappresentanti Aguila Saleh, il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato Mohammed Takala e il Presidente del Consiglio Presidenziale Mohamed al-Menfi, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata giovedì al termine dei colloqui.

I leader hanno affermato di aver adottato un documento programmatico che fungerà da tabella di marcia per porre fine al lungo periodo di transizione in Libia e aprire la strada a elezioni nazionali.

La tabella di marcia prevede il completamento del quadro costituzionale e giuridico necessario per organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari, nonché l’unificazione delle principali istituzioni sovrane e il rafforzamento della sovranità nazionale. Nell’ambito dell’accordo, i tre leader hanno deciso di istituire un comitato supremo incaricato di supervisionare l’attuazione della tabella di marcia e di controllare le fasi necessarie al completamento del processo elettorale. Il documento delinea anche riforme economiche e finanziarie volte a salvaguardare i fondi pubblici e a preservare l’unità delle istituzioni statali in vista delle elezioni.

I leader hanno ribadito il loro impegno nei confronti della Dichiarazione costituzionale del 2011 e dei suoi emendamenti, dell’Accordo politico libico firmato in Marocco nel 2015 e degli esiti di un precedente incontro trilaterale tenutosi al Cairo sotto l’egida della Lega Araba. Si sono impegnati a proseguire con la tabella di marcia, consentendo al contempo degli aggiustamenti in base agli sviluppi politici e alle iniziative nazionali, con l’obiettivo di garantire elezioni presidenziali e parlamentari simultanee.

La Libia è rimasta politicamente frammentata per anni, con amministrazioni rivali che controllano diverse parti del paese.

I ripetuti tentativi di tenere elezioni nazionali sono falliti a causa di controversie sulla base costituzionale del voto e sui criteri di eleggibilità dei candidati.

Il nuovo accordo rappresenta uno degli impegni più chiari degli ultimi anni assunti dalle istituzioni politiche libiche in competizione tra loro per procedere verso un processo elettorale unificato e portare a termine la fase di transizione del Paese.

Tommaso Dal Passo

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