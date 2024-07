CINA. Il Politburo vuole far aumentare i consumi interni. Crescita ancora lenta

La Cina deve spostare l’attuazione della sua politica economica verso l’aumento dei consumi, ha affermato martedì il Politburo del partito comunista cinese, tra le crescenti aspettative di ulteriori misure di stimolo per stimolare una crescita ancora lenta.

L’ufficio politico del partito comunista ha tenuto la sua riunione mensile per valutare lo stato dell’economia e fornire indicazioni politiche per la seconda metà dell’anno, riporta Xinhua. Il Politburo, guidato dal presidente Xi Jinping, ha affermato che mentre la crescita era stabile, le condizioni esterne avverse erano aumentate mentre la domanda interna era “insufficiente”.

“La domanda interna dovrebbe essere ampliata concentrandosi sull’aumento dei consumi e l’attenzione della politica economica dovrebbe essere spostata maggiormente verso il beneficio del sostentamento delle persone e la promozione dei consumi”, ha affermato il Politburo.

La crescita del prodotto interno lordo della Cina è decelerata al 4,7% annuo nel secondo trimestre, dal 5,3% nel periodo gennaio-marzo. Ciò ha spinto gli economisti ad amplificare le richieste di misure per stimolare la debole domanda dei consumatori, riporta Nikkei.

Martedì, il Politburo ha indicato il “settore dei servizi come un importante punto di partenza per espandere e migliorare i consumi”. In particolare, ha sottolineato la necessità di stimolare la spesa nei settori della cultura e del turismo, dell’assistenza agli anziani, dell’assistenza all’infanzia e della casa.

Per attrarre investimenti esteri, la Cina deve favorire la scomparsa delle barriere nel settore manifatturiero insieme alla liberalizzazione istituzionale, lanciando al contempo un nuovo ciclo di iniziative pilota per promuovere l’industria dei servizi. La richiesta alla riunione arriva dopo che gli investimenti diretti esteri sono crollati drasticamente nei primi cinque mesi dell’anno vista l’incertezza economica.

Per finanziare le iniziative, durante la riunione si è chiesto ai governi regionali di accelerare l’emissione di obbligazioni speciali, nonché di utilizzare le obbligazioni ultra-lunghe emesse dal ministero delle finanze.

Il Politburo composto da 24 membri si riunisce ogni mese per discutere questioni socioeconomiche. La sessione di luglio era sotto i riflettori per valutare come la leadership cinese veda l’economia e i piani per stimolare la crescita nella seconda metà dell’anno.

Un fattore che ha pesato sul sentiment dei consumatori è stata la persistente flessione del mercato immobiliare, da quando nel 2020 il governo ha rafforzato i controlli sulla salute finanziaria degli sviluppatori per ridurre il rischio nel settore.

Martedì, il Politburo ha sottolineato la necessità di continuare a risolvere il rischio nel settore immobiliare e ha ribadito l’importanza di una recente mossa per convertire le proprietà invendute in alloggi a prezzi accessibili. Ha inoltre sollecitato l’attuazione di politiche fiscali attive e politiche monetarie prudenti “il prima possibile”.

La direzione politica di martedì del Politburo segue la pubblicazione di un importante progetto economico all’inizio di luglio, mirato a costruire un’economia ad alta tecnologia e autosufficiente, che ha ampiamente deluso gli economisti che cercavano segnali di sostegno ai consumi.

Le misure successive sembrano avere una portata limitata. Tra queste vi è un programma di sussidi del valore di 300 miliardi di yuan per aggiornare attrezzature e beni di consumo, che è stato un’espansione di una politica avviata ad aprile.

Maddalena Ingrao

