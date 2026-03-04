CINA. Cosa comporta il blocco di Hormuz? 

La Cina è gravemente esposta a una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz. È il più grande importatore di petrolio e di GNL al mondo, con una dipendenza particolarmente elevata dalle forniture del Golfo, sia direttamente dal Qatar che dall’Arabia Saudita, sia indirettamente tramite il greggio iraniano, oltre che dalle ricadute più ampie del conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Teheran è stata chiara. “Lo Stretto è chiuso. Se qualcuno tentasse di attraversarlo, gli eroi delle Guardie Rivoluzionarie e la marina militare regolare darebbero fuoco a quelle navi”, ha dichiarato Ebrahim Jabari, consigliere senior del comandante in capo delle Guardie Rivoluzionarie, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, riporta BneIntelliNews.

Per la Cina, la chiusura esclude il Paese da circa la metà dell’approvvigionamento di greggio che normalmente importa. Equivale anche a circa un terzo del petrolio totale che la Cina consuma. La Cina riceve inoltre circa il 30% del suo GNL dal Qatar attraverso lo Stretto di Hormuz. Non sorprende quindi che Pechino stia sollecitando Teheran a revocare il blocco.

Nel 2025, le importazioni cinesi di petrolio hanno raggiunto il livello record di 11,6 milioni di barili al giorno (bpd). Di questa quantità, l’Arabia Saudita ne ha consegnati 1,62 milioni di bpd, secondo i dati doganali statali. È stata il secondo fornitore del paese dopo la Russia, che ha consegnato 2,09 milioni di bpd. Ulteriori 1,3 milioni di bpd provenivano dall’Iraq – spedizioni che attraversano anche lo Stretto di Hormuz – e circa 930.000 bpd dal Brasile.

Anche la Malesia figura tra i principali fornitori nei dati doganali, con una fornitura di 1,3 milioni di bpd. Si ritiene che gran parte di tale quantità sia costituita da greggio sanzionato, proveniente principalmente dall’Iran.

Kpler stima che l’anno scorso l’import petrolifero cinese sia stato di 1,38 milioni di barili al giorno, il che collocherebbe l’Iran al terzo posto, dopo Russia e Arabia Saudita, tra i principali fornitori della Cina.

In primo luogo, c’è l’evidente crisi che la Cina dovrà affrontare nel tentativo di trovare alternative alla perdita di greggio del Golfo in caso di un lungo blocco di Hormuz, superando l’offerta di altri acquirenti che si trovano ad affrontare le stesse difficoltà per i carichi. L’aumento dei prezzi avrà un impatto sull’economia, che è già sulla buona strada per un rallentamento nei prossimi due anni, con il FMI che a metà febbraio prevede una crescita del PIL del 4,5% quest’anno rispetto al 5% nel 2025.

La Cina dispone di una riserva di 900 milioni di barili di petrolio in stoccaggio, equivalenti a circa 78 giorni di consumo, un periodo non molto inferiore ai 90 giorni raccomandati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) per i principali importatori di petrolio. Pechino ha reso l’accumulo di petrolio una priorità strategica oltre vent’anni fa, espandendo massicciamente i propri impianti di stoccaggio come copertura contro qualsiasi interruzione del commercio petrolifero. In particolare, era consapevole del rischio che un giorno gli Stati Uniti bloccassero lo Stretto di Malacca, altro collo d’imbuto marittimo.

La perdita di greggio iraniano è particolarmente costosa, dati i forti sconti a cui venivano acquistati i barili sanzionati. Le raffinerie cinesi indipendenti più piccole, le cosiddette “teiere”, facevano affidamento sullo sconto di 8 10 dollari a barile per ottenere profitti, operando con margini molto ridotti rispetto ai concorrenti statali più grandi.

Altra perdita per Pechino è quella venezuelana. La Cina ha acquistato circa 390.000 barili al giorno di petrolio sanzionato dal Venezuela nel 2025, ogginon più disponibili senno attraverso società americane.

Nel caso del gas, la situazione della Cina non è così precaria: non è esposta ai mercati internazionali del GNL; la produzione interna o da una fornitura stabile tramite gasdotti, principalmente da Russia e Asia centrale, copre i 4/5 del fabbisogno; il gas naturale rappresenta una parte relativamente piccola del suo mix energetico; possiede scorte di gas elevate; infine può sempre ricorrere al carbone nazionale. Inoltre, la Cina può attingere a maggiori forniture dall’impianto russo Arctic LNG-2.

Luigi Medici

