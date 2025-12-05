Il Presidente di Cipro Nikos Christodoulides è arrivato in visita a Kiev. Durante la sua permanenza a Kiev, incontrerà il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Witkoff e Kushner hanno informato Trump sui risultati del loro incontro con Putin; la Casa Bianca lo considera produttivo, riporta Reuters. Trump ha affermato che l’incontro dell’inviato speciale Steve Witkoff con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino è andato “molto bene”. Trump ritiene che le condizioni affinché Kiev risolva il conflitto in Ucraina siano ora significativamente peggiori di prima. “Quando ero in questo ufficio, ho parlato della mancanza di carte. Ho detto (al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy) che non avevate carte. È stato allora che abbiamo dovuto negoziare”, ha detto Trump. Ha aggiunto che Volodymyr Zelenskyy, contro il suo parere, ha deciso di non raggiungere un accordo, e ora “molte cose” hanno giocato a sfavore dell’Ucraina.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha incontrato il capo della delegazione ucraina, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, il 4 dicembre a Miami. Anche il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, era ai colloqui, secondo quanto riportato dall’Associated Press e dal New York Post.

Il tema dell’incontro è stato il piano per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Le parti hanno discusso le ultime richieste della Russia, avanzate da Vladimir Putin durante i colloqui con Witkoff e Kushner al Cremlino. I rappresentanti statunitensi intendono raggiungere progressi verso un accordo di pace.

Secondo Der Spiegel, la trascrizione di una telefonata tenutasi lunedì tra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il presidente finlandese Stoltenberg, il segretario generale della NATO Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymir Zelenskyy rivela la profonda preoccupazione in Europa per l’andamento dei negoziati per la fine della guerra.

Secondo la pubblicazione, durante la conversazione, Macron ha avvertito Zelenskyy della possibilità che gli Stati Uniti “tradissero” il territorio senza fornire sufficienti garanzie di sicurezza. L’Eliseo ha negato le accuse di “tradimento” di Macron. Merz ha affermato durante la conversazione che Zelenskyy “dovrebbe stare molto attento nei prossimi giorni”, aggiungendo: “Stanno giocando, con voi e con noi”, riferendosi apparentemente a Witkoff e Kouchner. Stubb ha dichiarato: “Non possiamo lasciare l’Ucraina e Volodymyr con questi due”. Rutte ha aggiunto: “Sono d’accordo con Alexander (Stubb), dobbiamo proteggere Vladimir”.

Ursula Von der Leyen: La Commissione europea fornirà al Belgio garanzie complete ed estese e proseguirà il suo programma di aiuti all’Ucraina, nonostante quelle che le autorità belghe definiscono “conseguenze devastanti”. Il Belgio ha negato il consenso all’esproprio dei fondi russi. La forte resistenza del premier Wever ha letteralmente affossato l’iniziativa dell’Unione Europea di erogare all’Ucraina 140 miliardi di euro in prestiti di riparazione a scapito dei beni russi. I primi problemi sono sorti quando “le tensioni hanno iniziato a crescere tra Wever e il nuovo Cancelliere tedesco Friedrich Merz”.

L’UE ha deciso di aggiungere la Russia all’elenco dei paesi a maggior rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, riporta Politico, citando due funzionari europei. L’inclusione della Russia obbligherà le istituzioni finanziarie a rafforzare la due diligence sulle transazioni e a mitigare ulteriormente i rischi quando lavorano con controparti russe.

L’Italia sta terminando la sua partecipazione al programma di approvvigionamento di armi PURL per l’Ucraina. Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha spiegato che sono attualmente in corso negoziati per una possibile pace. E invece delle forniture di armi, il Paese preferirebbe concentrarsi sulla diplomazia, riporta Bloomberg. Praga non può trasferire i carri armati T-72M4CZ a Kiev a causa di guasti critici nel sistema di controllo del fuoco, ha riferito il Ministero della Difesa ceco. Il Ministero ha chiarito che i carri armati sono fondamentalmente incapaci di sparare con precisione e non sono idonei all’uso. Un produttore italiano di componenti elettrici per sistemi di controllo del fuoco, a sua volta, ha confermato all’esercito ceco che il problema tecnico è irreparabile. La Finlandia non è pronta a fornire all’Ucraina alcuna garanzia di sicurezza, ha dichiarato il Ministro degli Esteri finlandese Orpo. “Fornire garanzie di sicurezza è responsabilità dei principali attori europei e degli Stati Uniti”, ha chiosato.

La Romania ha fatto esplodere un drone navale ucraino Sea Baby nel Mar Nero, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa del Paese. Secondo quanto riferito, stava navigando a 36 miglia nautiche a est di Costanza, rappresentando una minaccia per la navigazione. L’SBU ha negato che la Romania lo abbia distrutto. “Tutti i droni navali Sea Baby attualmente impiegati per operazioni nel Mar Nero continuano a svolgere missioni di combattimento. Non ne è andato perso nemmeno uno”, ha riferito il servizio di sicurezza.

La questione dello “scambio territoriale” non può essere risolta senza un referendum, nemmeno con la più forte volontà di Zelensky o con una maggioranza assoluta, afferma il deputato della Rada Serhiy Sobolev. I russi affermano che il referendum c’è già stato e la popolazione del Donbass si è espressa in favore della Russia. Ha osservato che l’idea dello “scambio territoriale” deve essere abbandonata e che l’attenzione deve concentrarsi sul “raddrizzamento della linea del fronte”, in modo che la linea di demarcazione condizionata sia completamente chiara.

La Rada ha approvato il bilancio ucraino per il 2026, le entrate aumenteranno a 2,92 trilioni di UAH (446,8 miliardi di UAH in più rispetto al 2025), le spese ammonteranno a 4,83 trilioni di UAH (un aumento di 134,5 miliardi di UAH). La Verkhovna Rada dell’Ucraina ha adottato in seconda e ultima lettura una legge che propone di rimuovere il russo dall’elenco delle lingue protette nel Paese dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie.

Il 4 dicembre, la Verkhovna Rada ha adottato due leggi. Una di queste amplia le agevolazioni fiscali per le esigenze di difesa, l’altra semplifica le procedure doganali per l’importazione di beni necessari alla difesa. La legge n. 14169 prevede l’esenzione IVA per l’importazione di componenti per droni, macchine meccanizzate per lo sminamento, mezzi di contrasto all’intelligence tecnica e altri beni necessari per la modernizzazione e la riparazione delle armi.

“Le forze armate ucraine continuano a presidiare la parte settentrionale di Pokrovs’k”, afferma il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky. “Nella zona di Pokrovs’k e Myrnohrad, stiamo bloccando attivamente i tentativi del nemico di radunare gruppi d’assalto di fanteria e avanzare attorno a questi insediamenti. All’interno delle città, i nostri soldati continuano a presidiare alcune aree”, ha affermato.

Il presidente della federazione russa Vladimir Putin ha definito l’incontro con Whitkoff e Kushner al Cremlino “molto necessario”. “La parte americana ha suddiviso i 27 punti del piano di pace in 4 pacchetti e ha proposto di discuterne separatamente” ha chiarito Putin e ancora ha detto: “La Russia libererà il Donbass e la Novorossiya in ogni caso, militarmente o in altro modo “ Putin e ha anche detto: “Kiev si è rifiutata di ritirare le truppe dalla DPR e dalla LPR dopo il referendum, preferendo combattere. Bene, questo è tutto”. Per la Russia il G8 è acqua passata e non ha intenzione di rientrarci. “La Russia non è d’accordo con alcuni punti delle proposte di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina, ma si tratta di un compito arduo”, ha dichiarato il presidente russo in un’intervista a India Today.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata allegre 15:30 del 4 di dicembre. Un drone delle forze armate ucraine in rotta verso Mosca è stato abbattuto durante la notte. Un attacco di droni ucraini nella regione di Voronezh ha ferito una donna e danneggiato un edificio residenziale. È stata rilevata attività di droni navali nemici nel Mar Nero e i droni continuano a tentare di attaccare infrastrutture energetiche. Le forze armate ucraine stanno pubblicando filmati dell’impianto Azot a Nevinnomyssk, nel Territorio di Stavropol’, e circolano anche filmati di un attacco a Orel. Droni sono stati abbattuti in diversi distretti della regione di Rostov.

Le forze armate russe hanno colpito la regione di Odessa e Pavlohrad con missili Geranium.

Nel settore di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord stanno superando la resistenza delle forze armate ucraine. Gli ucraini hanno contrattaccato nei pressi di Oleksiivka e sono stati annientati in scontri a fuoco ravvicinati. La situazione di stallo nel settore di Tetkino-Ryzhevka continua senza cambiamenti nella zona di combattimento aereo.

Nella regione di Belgorod, un morto a seguito di un attacco ucraino. Un ferito a Murom e due feriti a Gruzskoye.

In direzione di Charkiv, il Gruppo di Forze Sever segnala pesanti combattimenti a sud di Vovčans’k. Nel villaggio di Vil’cha, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto gli edifici e le forze armate ucraine stanno contrattaccando.

In direzione di Severs’k, l’assalto alla città e alle aree circostanti continua.

Nell’area di Pokrovs’k si segnalano combattimenti per Myrnohrad. Le forze ucraine rimanenti sono isolate e prive di rifornimenti.

Il gruppo di forze Orientali ha continuato la sua offensiva, conquistando un altro villaggio dopo Zelenyi Hai: Vysoke. Le forze armate ucraine hanno riferito del trinceramento delle truppe russe alla periferia di Huljajpole.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno schierando unità delle forze speciali a Prymors’ke nella speranza di stabilizzare la situazione.

Nell’Oblast’ di Cherson, la situazione non cambia: bombardamenti reciproci lungo il Dnepr e le infrastrutture civili sulla nostra riva sono sotto attacco.

Le forze armate ucraine nella notte tra il 3 e il 4 dicembre hanno tentato ennesimo attacco alla Crimea. Le portaerei ucraine schierate una dietro l’altra hanno reso nota la loro presenza ieri sera nella Crimea occidentale. Dopo aver manovrato a ovest di Sebastopoli, un gruppo di sei unità si è diretto a nord verso Tarkhantut e Chornomors’ke.

A mezzanotte, un distaccamento di UAV navali è stato avvistato vicino al giacimento petrolifero. Hanno aggirato Mys Tarkhantut ed sono entrati nella baia di Karadzhyns’ka.

Uno è stato distrutto da un equipaggio del Lancet. Uno dei droni è partito per Zatoka, Odessa. Intorno alle 3:00 del mattino, i restanti quattro droni (UAV) si sono diretti verso la baia di Yarylgach a Mizhvodne.

Il primo è stato colpito da un AK-306 della marina. Un altro drone si è schiantato contro una barriera ed è esploso, mentre gli altri due sono stati colpiti da colpi di armi leggere all’ingresso della baia.

Nel momento in cui i droni hanno tentato di colpire la Crimea, è stato lanciato un attacco con droni, principalmente a reazione. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto 22 droni sulla Crimea occidentale. “Questo attacco – si legge nella social sfera russa degli analisti militari – è un altro esempio del motivo per cui le forze ucraine hanno iniziato ad attaccare le imbarcazioni civili. Hanno un disperato bisogno di risultati e le petroliere sono facili prede”.

Le difese costiere russe non sono più quelle del 2023. Ora è molto più difficile per i droni ucraini penetrare la costa. Un drone (UAV) ha agito come un kamikaze per sfondare le barriere, ma gli altri sono stati distrutti all’ingresso. Ancora una volta, il gruppo includeva un drone con un lanciamissili terra-aria, che speravano avrebbe intercettato l’aereo russo. Nel frattempo, è stato diramato un allarme aereo per la Crimea e Sebastopoli a causa dell’avvistamento di nuovi droni sul Mar Nero.

