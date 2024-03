CINA. Cresce il commercio di Pechino con l’Asia Centrale

L’Asia centrale sta diventando uno dei principali snodi commerciali e di transito dell’Eurasia. Secondo l’Agenzia delle dogane cinese, alla fine del 2023 il fatturato del commercio sino-centroasiatico ammontava a 89,4 miliardi di dollari, con un aumento del 27% rispetto al livello di 70,2 miliardi di dollari del 2022. Di questo totale, 61,4 miliardi di dollari rappresentavano le esportazioni cinesi nella regione.

Il solo commercio tra Cina e Kazakistan ha raggiunto la cifra esorbitante di 41 miliardi di dollari, ovvero il 46% del fatturato commerciale totale della Cina con tutta l’Asia centrale. Ciò rappresenta un aumento del 32% rispetto al fatturato del 2022 alla fine dell’anno, riporta AT.

Nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, le esportazioni cinesi verso tutti i paesi nell’arco dalla Turchia al Kazakistan sono aumentate del 31% rispetto ai primi due mesi del 2022. Nello stesso periodo, il commercio della Cina con l’Azerbaigian è aumentato dell’83%, quasi il doppio dell’aumento percentuale. negli scambi commerciali con qualsiasi altro paese della regione.

Il commercio totale della Cina con il Sud del mondo, che comprende l’Asia centrale, ha compensato il forte calo degli scambi commerciali nei paesi sviluppati, compresi gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il Giappone. Cosa spiega il massiccio aumento delle esportazioni cinesi verso l’Asia centrale e il Caucaso? Da oltre vent’anni, l’Azerbaigian, il Kazakistan e il Kirghizistan e, più recentemente, il Turkmenistan e l’Uzbekistan, si impegnano in una diplomazia bilaterale e multilaterale intelligente, che include la promozione del commercio in tutta l’Eurasia. Per aumentare il fatturato del commercio regionale, questi stati spesso lavorano di concerto per sfruttare la loro forza collettiva.

A favorire questo sforzo è la pratica dei capi di stato dell’Asia centrale di visitarsi regolarmente di persona. I presidenti dell’Asia centrale si recano regolarmente a Pechino: Xi Jinping ha visitato personalmente più volte Astana, Tashkent, Bishkek, Ashgabat e Dushanbe per promuovere iniziative commerciali e di investimento.

Pertanto, la convergenza economica eurasiatica continua a ritmo sostenuto anche di fronte alle guerre nell’Europa orientale e nel Medio Oriente. I paesi dell’Asia centrale, del Caucaso e della Cina riconoscono che, per garantire mercati per il loro import export devono costruire e mantenere corridoi di transito attraverso l’Eurasia, perché l’Asia centrale non ha sbocco sul mare e la Cina è vulnerabile ai blocchi marittimi.

I leader dell’Asia centrale sono d’accordo con i BRICS con la Belt and Road Initiative cinese, con il C5+1 degli Stati Uniti e con il B5+1, con l’Unione economica eurasiatica e molte altre strutture promotrici del commercio.

Inoltre, la Banca Mondiale, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Asiatica per lo Sviluppo, la Banca Eurasiatica per lo Sviluppo, la Banca Cinese per lo Sviluppo e vari stati del Medio Oriente, tra gli altri, da anni finanziato i paesi dell’Asia Centrale per infrastrutture , logistica e corridoi di trasporto.

Inutile dire che la rotta di trasporto internazionale transcaspica, il corridoio di trasporto internazionale nord-sud, la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e la ferrovia Uzbekistan-Afghanistan-Pakistan saranno l’ossatura futura del traffico commerciale.

Infine, il commercio della Cina con l’Asia centrale beneficia della spinta generale a istituzionalizzare un sistema monetario che funzioni senza interferenze da parte di terzi, con la dedollarizzazione del traffico e l’utilizzo dello yuan.

Luigi Medici

