ROMANIA. Bucarest compra gli F16 da Oslo

La Norvegia ha annunciato giovedì scorso di aver completato la vendita di 32 dei suoi caccia F-16 alla Romania dopo il via libera delle autorità statunitensi e norvegesi.

L’inizio del trattative di questa vendita era stato annunciato a novembre 2022 per una somma di 388 milioni di euro, riporta il media rumeno Stirile Pro-TV.

«La vendita rafforzerà e modernizzerà le difese di una nazione Nato che ha l’Ucraina come vicino», ha dichiarato il ministro della Difesa norvegese Bjorn Arild Gram.

In un incontro con la stampa estera alla fine di maggio, il primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store aveva escluso la possibilità di ritirarsi dall’accordo a favore della consegna degli aerei all’Ucraina per aiutarla a respingere l’invasione russa.

Con questi 32 aerei e altri 17 acquistati dal Portogallo, la Romania modernizzerà la sua forza aerea, che a maggio ha rinunciato ai vecchi Mig-21 LanceR di fabbricazione sovietica.

Prima della consegna alla Romania, i velivoli norvegesi saranno sottoposti a manutenzione presso il gruppo Kongsberg Aviation Maintenance Services.

La Norvegia sta a sua volta aggiornando la propria flotta con i più avanzati F-35 del costruttore statunitense Lockheed Martin, con l’intenzione di acquistare fino a 52 velivoli.

Prodotti dall’americana General Dynamics, gli ultimi F-16 norvegesi sono stati ritirati dal servizio all’inizio del 2022.

Dei 57 velivoli presi in considerazione per la vendita dalla Norvegia, altri 12 sono stati venduti al gruppo privato statunitense Draken International, ma non sono ancora stati consegnati.

In teoria, quindi, il Paese scandinavo dispone ancora di alcuni aerei che potrebbero essere consegnati all’Ucraina se le autorità decidessero di unirsi alla coalizione di Paesi occidentali che hanno annunciato l’intenzione di consegnare F-16 a Kiev.

Il governo norvegese ha annunciato che prenderà in considerazione la possibilità di contribuire all’addestramento del personale ucraino su questi F-16, senza commentare per ora se consegnerà gli aerei a Kiev.

Luigi Medici