ENERGIA. Lo sganciamento nucleare di Praga e Bratislava da Mosca

La Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno accelerato il loro distacco dalla decennale partnership nucleare con Mosca. Le recenti mosse dimostrano che gli Stati dell’Europa centrale si stanno muovendo per ampliare l’eliminazione dei legami energetici con la Russia al di là del gas, del petrolio e del carbone, per includere il combustibile e la tecnologia nucleare, per i quali sono stati a lungo dipendenti da Mosca.

Il 12 settembre la Repubblica Ceca ha annunciato che entro il 31 dicembre porrà fine alla sua adesione all’Istituto congiunto per la ricerca nucleare di Dubno, vicino a Mosca, Jinr. Il parlamento ceco ha votato per l’uscita dal Jinr a luglio e il gabinetto mira a concludere l’intero processo entro settembre per evitare di dare altri soldi all’istituto. Come Paese membro, la Repubblica Ceca ha pagato circa 5,3 milioni di euro in tasse annuali, riporta BneIntelliNews.

All’inizio di quest’anno, Cez, l’azienda elettrica dominante del Paese, in gran parte di proprietà statale, ha annunciato che dal 2024 si rifornirà di combustibile per la sua centrale nucleare di Temelin dalla statunitense Westinghouse e dalla francese Framatome.

La Repubblica Ceca ha inoltre avviato il processo di cessazione delle forniture di combustibile da Tvel, il ramo di Rosatom che si occupa della fornitura di combustibile nucleare, per passare a fornitori occidentali. Le consegne di nuovi gruppi USA/Francia alla centrale nucleare di Temelin inizieranno nel 2024.

Cez ha anche avviato colloqui con Westinghouse per la fornitura di combustibile nucleare per i reattori VVER-440 di Dukovany, progettati in Russia. La seconda centrale nucleare del Paese dispone attualmente di forniture di combustibile nucleare russo per un periodo ancora più lungo di quello di Temelin.

Il governo ha lanciato una gara d’appalto per l’espansione di Dukovany a marzo, mentre la russa Rosatom è stata esclusa nel marzo 2021 a causa del presunto coinvolgimento di Mosca nel sabotaggio del deposito di munizioni di Vrbetice.

Anche i funzionari slovacchi hanno proclamato piani di disinvestimento dal combustibile nucleare russo. Slovenske Elektrarne, la principale società elettrica del Paese, in parte di proprietà statale, ha dichiarato che la Slovacchia può ora disinvestire dalle forniture di combustibile nucleare dalla Russia.

La Slovacchia sta anche cercando di tagliare i legami con la Russia per le forniture ai suoi reattori Vver-440.

Entrambi i Paesi sono stati legati alla tecnologia nucleare sovietica fin da quando erano satelliti dell’Unione Sovietica e ancora oggi la lobby nucleare russa è una voce potente nella loro politica energetica. L’anno scorso gran parte dell’establishment politico ceco, tra cui il partito populista Ano del controverso miliardario Andrej Babis e membri del partito di governo Ods, hanno sostenuto la partecipazione di Rosatom alla gara d’appalto prevista per l’espansione della centrale nucleare di Dukovany, sostenendo che avrebbe fatto scendere i costi.

Anche Bulgaria, Ungheria e Finlandia fanno ancora affidamento sul combustibile nucleare russo per i loro reattori Vver-400 di progettazione russa. Tuttavia, né la Bulgaria né l’Ungheria intendono tagliare i loro legami nucleari con Mosca. L’Ungheria sta addirittura approfondendo i suoi legami commissionando alla russa Rosatom la costruzione dei nuovi reattori nucleari di Paks, da tempo in ritardo.

Sebbene la Bulgaria abbia tentato di tagliare i legami con la Russia durante il precedente governo di Kiril Petkov, il gabinetto ad interim di Gulub Donev, nominato dal presidente Rumen Radev, sembra determinato a riportare il paese nell’orbita energetica russa.

