ASIA CENTRALE. Aumenta il commercio con la Cina

L’Amministrazione generale delle dogane della Cina ha reso noti i dati commerciali relativi alla prima metà del 2023 che coinvolgono i Paesi dell’Asia centrale e, a sorpresa, il Turkmenistan è l’unico dei cinque paesi a presentare un saldo commerciale favorevole con la Repubblica Popolare di Cina. Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno la Cina ha esportato circa 26,4 miliardi di dollari in beni verso l’Asia centrale, mentre ha registrato quasi 13,5 miliardi di dollari di importazioni, guidate da petrolio e gas naturale.

L’Uzbekistan è finora l’unico Stato dell’Asia centrale a pubblicare statistiche commerciali per il periodo H1 2023. In linea con una tendenza, i dati uzbeki divergono da quelli cinesi. Secondo Pechino, il fatturato commerciale con l’Uzbekistan è aumentato del 26,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo quasi 6,1 miliardi di dollari. Le esportazioni cinesi in Uzbekistan sono state pari a circa 5,46 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono state pari a circa 629 milioni di dollari. Nel frattempo, l’Agenzia Statistica dell’Uzbekistan ha riportato un fatturato commerciale di circa 5,26 miliardi di dollari, con l’Uzbekistan che ha importato beni e servizi cinesi per 4,23 miliardi di dollari e le esportazioni verso la Cina per circa 1,03 miliardi di dollari, riporta BneIntelliNews.

I dati commerciali dell’Amministrazione cinese mostrano un forte aumento del commercio H1 cinese con gli altri Stati dell’Asia centrale, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Kazakistan: il fatturato commerciale è aumentato del 26,8%, raggiungendo i 18,25 miliardi di dollari; le esportazioni verso il Kazakistan hanno raggiunto i 10,63 miliardi di dollari, le importazioni i 7,62 miliardi di dollari.

Kirghizistan: il fatturato è aumentato del 27,6% a 7,92 miliardi di dollari; le esportazioni verso la Repubblica del Kirghizistan sono state pari a 7,89 miliardi di dollari, le importazioni a 26 milioni di dollari.

Tagikistan: il fatturato è salito dell’84,7% a 2,11 miliardi di dollari; le esportazioni verso il Tagikistan hanno raggiunto 1,96 miliardi di dollari, le importazioni 152 milioni di dollari.

Turkmenistan: il fatturato è aumentato del 12,3% a 5,55 miliardi di dollari; le esportazioni verso il Turkmenistan sono state di 476 milioni di dollari, mentre le importazioni hanno raggiunto i 5,076 miliardi di dollari, di cui 5,058 miliardi di forniture di gas.

Tommaso Dal Passo