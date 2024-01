CHIPWAR. Con l’IA volano i profitti di TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., il più grande produttore di chip a contratto del mondo, ha dichiarato che i suoi ricavi potrebbero crescere fino al 26% quest’anno poiché l’aumento dell’informatica generativa alimenta la crescita dell’industria elettronica globale.

C.C. Wei, amministratore delegato di Tsmc, ha diffuso la previsione mentre il colosso taiwanese dei chip ha riferito che il suo utile netto del quarto trimestre è sceso del 19,3% su base annua a 238,71 miliardi di nuovi dollari di Taiwan, pari a 7,48 miliardi di dollari USA, mentre i ricavi sono rimasti poco cambiati rispetto a un anno fa a 625,52 miliardi di dollari di Taiwan, riporta Nikkei.

Wei ha affermato che si prevede che i ricavi di Tsmc cresceranno “trimestre dopo trimestre per tutto il 2024”, con un fatturato dell’intero anno che dovrebbe aumentare dal 21% al 26% grazie alla continua espansione della produzione all’avanguardia di chip legati all’intelligenza artificiale: «Finora oggi, tutto ciò che hai visto sull’intelligenza artificiale [chip informatici] proviene da Tsmc», ha detto Wei. «Vediamo già questo slancio… La domanda di intelligenza artificiale è improvvisamente aumentata da marzo o aprile dello scorso anno, dopo il boom di ChatGPT.»

Wei si aspetta che il tasso di crescita annuale dell’informatica AI possa raggiungere il 50% nei prossimi anni e afferma che i processori AI potrebbero rappresentare il 15-20% delle sue entrate nei prossimi cinque anni. I principali clienti di chip AI dell’azienda sono Nvidia e Advanced Micro Devices.

Mark Liu, presidente di Tsmc, ha affermato che l’inizio della produzione di massa nel suo secondo stabilimento in Arizona potrebbe essere posticipato al 2027 o 2028 e che la società sta anche rivalutando la tecnologia che utilizzerà nella struttura.

«Il secondo stadio dell’impianto statunitense è in costruzione, ma la tecnologia contenuta è ancora in discussione», ha detto. «Ciò ha a che fare anche con la quantità di incentivi che il governo americano può fornire.»

Tsmc alla fine del 2022 ha dichiarato che triplicherà il suo investimento negli Stati Uniti portandolo a 40 miliardi di dollari e costruirà il suo secondo impianto sul suolo americano per produrre i chip a 3 nanometri più avanzati del paese. A quel tempo, l’obiettivo era il 2026 per tale produzione. La produzione nel suo primo stabilimento è stata posticipata dal 2024 al 2025.

Il gigante taiwanese dei chip ha intrapreso una massiccia espansione globale in Germania, Giappone e Stati Uniti a causa della pressione dei clienti per diversificare la produzione e rafforzare la sicurezza della sua catena di approvvigionamento. La società avrà anche un cambio di leadership nel 2024 quando Wei succederà a Liu come presidente a giugno.

Le previsioni ottimistiche di Tsmc sono arrivate mentre l’industria tecnologica lavora per riprendersi da un crollo nel 2023 che rifletteva i problemi economici globali e una ripresa cinese più debole del previsto a seguito della revoca delle restrizioni pandemiche. I ricavi dell’intero anno di Tsmc nel 2023 sono diminuiti del 4,5% a 2.161 trilioni di dollari taiwanesi, il primo calo dal 2009.

Il margine lordo – una misura dei profitti per dollaro di vendite – è sceso al 53% durante il quarto trimestre da un livello record del 62,2% nello stesso periodo del 2022, quando il settore beneficiava di una carenza di chip senza precedenti. Il margine di profitto netto per l’intero anno è sceso di 6,1 punti percentuali su base annua al 38,8%, mentre anche il margine lordo è sceso di 5,2 punti percentuali al 54,4%.

Wei ha affermato che la ripresa dei ricavi di Tsmc sarà frenata nel trimestre gennaio-marzo dalla “stagionalità degli smartphone”. Tsmc ha aggiunto che l’impatto sarebbe parzialmente compensato dalla continua domanda di computer ad alte prestazioni.

Si prevede che il margine lordo sarà compreso tra il 52% e il 54% per il trimestre gennaio-marzo, con un margine operativo compreso tra il 40% e il 42%. Tsmc prevede che i ricavi del primo trimestre saranno compresi tra 18 e 18,8 miliardi di dollari, pari al 12,5% di crescita su base annua al centro di tale intervallo.

Per l’intero anno 2024, il CFO di Tsmc Wendell Huang ha affermato che gli investimenti pianificati dell’azienda saranno compresi tra 28 e 32 miliardi di dollari, con il 70%-80% destinato alla tecnologia avanzata di produzione di chip, dal 10% al 20% per tecnologie speciali e il 10% per una capacità avanzata di confezionamento dei chip.

Tsmc serve tutti i principali sviluppatori di chip a livello mondiale, tra cui Apple, Nvidia, Qualcomm, Broadcom e MediaTek, ed è considerata dai dirigenti e dagli analisti del settore come un barometro delle prospettive dell’elettronica mondiale.

In futuro l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni diventeranno i più importanti catalizzatori della crescita di Tsmc, sostituendo la comunicazione mobile e i chip per smartphone, che in passato dominavano la domanda di semiconduttori.

International Business Strategies, una società di consulenza statunitense nel settore dei chip, ha stimato che l’investimento iniziale per la produzione di chip a 2 nanometri, che saranno disponibili alla fine del 2025, si avvicinerà ai 30 miliardi di dollari, quasi 10 volte superiore alla spesa per i chip a 28 nanometri di dieci anni fa. Generalmente, dimensioni nanometriche più piccole si traducono in chip più potenti.

Lucia Giannini

