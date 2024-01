NUOVA VIA DELLA SETA. Il porto peruviano di Chancay collegherà il Sud America a Pechino

Diverse nazioni sudamericane sperano che il porto in acque profonde di Chancay in Perù diventi la via di collegamento dell’area all’economia di Pechino.

La Cina otterrà un accesso diretto alla regione ricca di risorse attraverso un porto in acque profonde da 3,5 miliardi di dollari a Chancay, che dovrebbe iniziare le operazioni, riporta AF.

A settembre, un gruppo di agricoltori e funzionari brasiliani è arrivato nella città di pescatori peruviana per ispezionare un nuovo mega porto cinese che sta sorgendo sulla costa del Pacifico, promettendo di dare il massimo ai legami commerciali del Sud America con la Cina.

Negli ultimi dieci anni, Pechino ha spodestato gli Stati Uniti come principale partner commerciale del Sud America, divorandone soia, mais e rame.

Il porto, di proprietà della maggioranza della società statale cinese Cosco Shipping, sarà il primo controllato dalla Cina in Sud America. Sarà in grado di ospitare le navi mercantili più grandi, che possono dirigersi direttamente verso l’Asia, riducendo i tempi di viaggio di due settimane per alcuni esportatori.

Pechino e Lima sperano che Chancay diventi un hub regionale, sia per le esportazioni di rame dalla nazione andina che per la soia dal Brasile occidentale, che attualmente viaggia attraverso il Canale di Panama o costeggia l’Atlantico prima di raggiungere la Cina.

«Il mega porto di Chancay mira a trasformare il Perù in un hub commerciale e portuale strategico tra il Sud America e l’Asia», ha affermato il ministro del Commercio peruviano Juan Mathews Salazar.

Parte del decennale percorso cinese “Belt and Road”, il nuovo porto incarna la sfida che gli Stati Uniti e l’Europa devono affrontare nel tentativo di contrastare la crescente influenza di Pechino in America Latina. La forza commerciale della Cina l’ha aiutata a conquistare alleati e ad acquisire influenza nei forum politici, nella finanza e nella tecnologia.

La costruzione completa è iniziata nel 2018 a Chancay, circa 80 chilometri a nord di Lima. Gli operai stanno ora posando migliaia di pali e frangiflutti; i segnali di lavoro sono scritti in caratteri cinesi bianchi su rosso.

La prima fase di Chancay dovrebbe essere completata nel novembre 2024. Il presidente cinese Xi Jinping, atteso in Perù per un vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) quel mese, potrebbe inaugurare il porto, ha detto una fonte diplomatica a Lima.

Il governo del Perù sta progettando una zona economica esclusiva vicino al porto e Cosco vuole costruire un polo industriale vicino a Chancay per trasformare materie prime che potrebbero includere cereali e carne dal Brasile prima di spedirle in Asia.

L’ambasciatore del Brasile in Perù, Clemente Baena Soares, ha detto che ci sono piani per incontri tra funzionari all’inizio di quest’anno per cercare di risolvere gli ostacoli logistici, sanitari e burocratici al confine in modo che i camion brasiliani possano raggiungere più facilmente il porto.

«È un’opportunità per la produzione di grano e carne – soprattutto da Rondonia, Acre, Mato Grosso e Amazonas – di raggiungere l’Asia attraverso il porto di Chancay», ha detto Soares, che ha visitato Chancay a settembre, «Le imprese brasiliane sono felicissime della possibilità di non utilizzare il Canale di Panama per portare le loro merci in Asia».

Ha aggiunto che sarebbero necessari investimenti in una strada esistente conosciuta come l’autostrada interoceanica – che va da più a sud del Perù attraverso le Ande fino al Brasile – per migliorare le vie di trasporto. Un collegamento ferroviario a lungo discusso è rimasto in fase di studio, ha spiegato.

Sotto la presidenza Trump, la Cina ha superato gli Stati Uniti nel commercio con l’America meridionale e centrale, nonostante la sua Amministrazione avesse avvertito la regione dei pericoli derivanti da un avvicinamento eccessivo a Pechino. Sotto la presidenza Biden il divario si è ampliato nonostante i tentativi di invertirlo.

Pechino afferma che il suo commercio e i suoi investimenti in America Latina sono vantaggiosi per entrambe le parti. Circa 150 paesi hanno aderito alla Belt and Road, di cui 22 in America Latina.

Dieci anni fa, il Perù, il secondo produttore di rame al mondo, commerciava leggermente di più con gli Stati Uniti che con la Cina. Ora, secondo gli ultimi dati annuali, la Cina ha un vantaggio di oltre 10 miliardi di dollari nel commercio bilaterale.

Questa tendenza si sta diffondendo in tutta la regione. Parte del cambiamento è pragmatico. La Cina in rapida crescita ha bisogno del rame e del litio delle Ande del Sud America, insieme al mais e alla soia delle pianure dell’Argentina e del Brasile.

Ma il suo crescente vantaggio commerciale, circa 100 miliardi di dollari in tutto il Sud America secondo i dati annuali più recenti, conferisce ulteriore peso.

Nell’ultimo anno Pechino ha aggiornato i legami con l’Uruguay e la Colombia trasformandoli in “partenariati strategici” – quest’ultima alleata degli Stati Uniti.

Il presidente argentino Javier Milei, un tempo molto critico nei confronti della Cina, ha ammorbidito la sua posizione da quando è entrato in carica il mese scorso, riflettendo l’importanza di Pechino per l’economia colpita dalla crisi.

È il principale acquirente di soia e carne bovina argentina e ha una linea di swap valutaria da 18 miliardi di dollari con il paese, che il governo argentino a corto di liquidità ha sfruttato per ripagare il suo debito, anche con il Fondo monetario internazionale.

«L’ultima cosa di cui i nostri cari amici argentini hanno bisogno in questi tempi difficili è perdere il sostegno di un partner importante come la Cina», ha scritto l’ambasciatore cinese in Colombia sulla piattaforma di social media X dopo l’insediamento di Milei.

Il commercio del Perù con la Cina è raddoppiato nell’ultimo decennio fino a raggiungere i 33 miliardi di dollari nel 2022, spinto dall’aumento delle esportazioni di rame, anche se il suo commercio con gli Stati Uniti è rimasto stabile. Nello stesso periodo la Cina ha investito circa 24 miliardi di dollari nelle miniere peruviane, nella rete elettrica, nei trasporti e nella produzione di energia idroelettrica.

Secondo i dati del governo, nei primi undici mesi dello scorso anno le esportazioni verso la Cina sono cresciute del 9,3%, più velocemente della crescita del 5,3% delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Il Perù ha un surplus commerciale di 9,4 miliardi di dollari con la Cina e un deficit di 1,3 miliardi di dollari con gli Stati Uniti.

La presidente del Perù Dina Boluarte ha incontrato Xi della Cina a novembre al forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico – APEC a San Francisco. Hanno discusso del porto di Chancay, che secondo Boluarte rappresenta un “significativo impulso al libero scambio e ai nuovi investimenti cinesi”.

Maddalena Ingrao

