CHIPWAR. Chip asiatici meno green di quelli europei e USA

L’accesso insufficiente all’energia rinnovabile nei loro mercati nazionali ha lasciato i maggiori produttori di chip asiatici in ritardo rispetto ai loro rivali statunitensi ed europei nella corsa per ridurre le emissioni di carbonio.

La produzione di chip, in particolare quelli all’avanguardia, richiede un’elevata intensità energetica. Ma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., il più grande produttore di chip a contratto al mondo, e Samsung Electronics, il principale produttore mondiale di chip di memoria, stanno incontrando difficoltà a ridurre la loro “impronta di carbonio” nel mercato interno.

Il presidente di Tsmc Mark Liu ha dichiarato all’assemblea generale annuale dell’azienda che la lentezza di Taiwan nello sviluppo di energia rinnovabile sta trattenendo l’azienda dai suoi obiettivi ambientali.

«I nostri siti all’estero negli Stati Uniti e in Cina si sono già rivolti al pieno utilizzo di energia verde»« ha affermato Liu. “Tuttavia, non ci siamo ancora mossi per utilizzare molta energia verde a Taiwan. La realtà è che Taiwan non ha abbastanza energia verde da utilizzare».

Liu ha affermato che la spinta a livello di settore per adottare l’energia rinnovabile si è intensificata di recente, soprattutto dopo l’inizio della guerra Russia-Ucraina. «È una competizione tra tutte le economie dagli Stati Uniti, dal Giappone all’Europa, per sviluppare energia verde», ha affermato il presidente. La guerra, iniziata nel febbraio dello scorso anno, ha gettato nello scompiglio i mercati dell’energia, in quanto la Russia è uno dei principali esportatori di petrolio e gas naturale.

Samsung, nel frattempo, ha affermato che la Corea del Sud è uno dei paesi più difficili al mondo per la fonte di energia rinnovabile a causa delle limitate opzioni di approvvigionamento per le aziende.

Le limitate fonti di energia rinnovabile potrebbero portare a chip fabbricati in Asia meno ecologici di quelli prodotti negli Stati Uniti e in Europa, qualcosa di cui i clienti sono sempre più preoccupati.

Doris Hsu, presidente e Ad di GlobalWafers, il terzo produttore mondiale di materiali per wafer, ha affermato che c’è una crescente domanda da parte dei clienti, in particolare i produttori di chip europei, di acquistare wafer prodotti con energia verde. GlobalWafers ha impianti di produzione in nove paesi in Asia, Stati Uniti ed Europa.

Ma Hsu ha affermato che è piuttosto difficile a Taiwan, in Giappone e in Corea del Sud procurarsi abbastanza energia rinnovabile. «Questi luoghi sono tutti piuttosto popolosi e non è facile ottenere abbastanza terra o spazio sul tetto per fonti rinnovabili come i parchi solari», ha affermato.

«Nella maggior parte dei paesi asiatici, l’accesso all’energia eolica e solare è limitato», concorda un dirigente dell’industria dei chip sudcoreana. «Inoltre, non è facile procurarsi energia rinnovabile da altri paesi a causa di limitazioni geografiche e diplomatiche».

Samsung, TSMC e SK Hynix si sono impegnate a utilizzare il 100% di energia rinnovabile per le operazioni globali entro il 2050, mentre il produttore di chip statunitense Intel e i produttori di chip europei Infineon e STMicroelectronics mirano a raggiungere lo stesso obiettivo prima del 2030, secondo Nikkei.

La carenza di energia rinnovabile potrebbe influenzare le roadmap dei produttori di chip asiatici per raggiungere emissioni nette pari a zero. L’uso di elettricità ha rappresentato il 62% delle emissioni di carbonio di Tsmc, secondo la società. Il presidente Liu ha affermato che la società sta valutando i modi per far avanzare la tempistica e spostare l’obiettivo per raggiungere il 100% di consumo di energia verde tra il 2030 e il 2050.

Luigi Medici