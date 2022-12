BRASILE. I Cinesi fanno affari al mercato petroliferi brasiliano

La China National Offshore Oil Co. ha acquisito un’ulteriore quota del 5% in giacimenti petroliferi offshore in Brasile dalla compagnia statale Petrobras per circa 1,9 miliardi di dollari, ha annunciato lo scorso giovedì la compagnia petrolifera statale cinese.

Mentre le tensioni con gli Stati Uniti rimangono alte, la Cina sta cercando di rafforzare la sicurezza energetica diversificando gli approvvigionamenti, con le principali compagnie petrolifere statali che espandono la produzione nazionale e acquisiscono partecipazioni in giacimenti petroliferi altrove. La Cina importa oltre il 70% del greggio dall’estero, riporta Nikkei.

L’ulteriore partecipazione acquisita da CNOOC riguarda il giacimento di Buzios, al largo della costa di Rio de Janeiro. La capacità produttiva del giacimento dovrebbe essere di circa 600.000 barili al giorno. Le perforazioni vengono effettuate con un tipo di nave chiamata “Unità galleggiante di stoccaggio e scarico”.

La CNOOC deteneva una partecipazione del 5% nel giacimento e con la nuova acquisizione la sua quota sale al 10%. «Questo porterà ad un’ulteriore espansione dei nostri interessi nei giacimenti petroliferi offshore brasiliani. Continueremo i nostri sforzi di internazionalizzazione», ha dichiarato il direttore esecutivo di CNOOC Xia Qinglong.

CNOOC ha acquistato ulteriori quote nel Contratto di condivisione della produzione del Volume in eccedenza di trasferimento dei diritti relativo al giacimento petrolifero di Búzios, nell’offshore del Brasile. Búzios si trova nel bacino di Santos, a sud-est della costa brasiliana, con una profondità media dell’acqua di circa 2.200 metri. È il più grande giacimento petrolifero pre-sale di acque profonde al mondo.

Il progetto è sviluppato con unità FPSO. Attualmente la produzione del giacimento è di 600.000 barili di petrolio al giorno. CNOOC Petroleum Brazil Ltda, una società interamente controllata dalla Società, ha firmato un accordo di cessione con Petrobras per l’acquisizione di un’altra partecipazione del 5% nel volume in eccesso di Búzios nella prima metà del 2022. La transazione è stata completata. Il corrispettivo totale è di 10,3 miliardi di reais, pari a 1,9 miliardi di dollari, riporta Oedigital.

Xia Qinglong, presidente della società, ha poi dichiarato: «L’acquisizione di ulteriori interessi nel giacimento petrolifero di Búzios espande ulteriormente la presenza della società nella regione brasiliana del pre-sale in acque profonde, dove risiedono abbondanti risorse di petrolio e gas. La transazione promuove lo sviluppo internazionale dell’azienda e rafforza la base di risorse per lo sviluppo di alta qualità dell’azienda».

A partire dal 1° dicembre 2022, la partecipazione di CNOOC nel progetto è passata dal 5% al 10%, l’operatore Petrobras detiene l’85% e CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda il 5%.

Maddalena Ingrao