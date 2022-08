BRASILE. Diminuisce il flusso commerciale nei porti tranne che a Santos

A causa del perdurare della pandemia di covid 19 e del rallentamento dell’economia cinese, il flusso di merci nei porti brasiliani è diminuito del 3,3% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021. D’altra parte, il porto di Santos ha registrato un aumento del 5,6% nello stesso periodo. I dati sono contenuti in un rapporto pubblicato dall’Agenzia nazionale brasiliana per il trasporto fluviale, Antaq.

Nel corso di una conferenza stampa a Brasilia, l’agenzia federale ha reso noti i dettagli relativi ai settori agroalimentare, petrolifero, petrolio e gas, minerario e container, oltre ai dati regionali. In particolare, il settore portuale nazionale ha registrato un flusso di 581 milioni di tonnellate nel primo semestre di quest’anno, riporta Mercopress.

L’anno scorso sono stati movimentati 1,2 miliardi di tonnellate; oggi l’aspettativa è che il secondo semestre compensi le perdite e raggiunga i 631 milioni di tonnellate.

Secondo il rapporto Antaq, le rinfuse solide sono calate del 4,4%. I liquidi, invece, hanno mostrato un calo del 4,5%, mentre i container hanno registrato una contrazione del 4,4%, con particolare attenzione al minerale di ferro, alla soia e al petrolio. A sua volta, il cosiddetto general loose cargo è cresciuto significativamente, circa il 18%, trainato dalle esportazioni di cellulosa: +27%.

Anche i fertilizzanti hanno registrato una buona performance, +14,1%, come riflesso della guerra tra Russia e Ucraina, che ha provocato una corsa alle importazioni da parte dei Paesi per evitare che i loro raccolti fossero danneggiati dalla mancanza di input agricoli. Per quanto riguarda la movimentazione dei container, la navigazione di cabotaggio ha registrato un aumento del 10,8%. La Cina, l’origine e la destinazione più significativa dei container, ha registrato un aumento delle esportazioni e delle importazioni.

La performance del Porto di Santos ha registrato «un flusso di merci pari a 62 milioni di tonnellate nel primo semestre di quest’anno, crescendo del 5,6%, soprattutto grazie alla movimentazione di prodotti agricoli come la soia, nonostante il calo dello zucchero e delle tariffe di movimentazione dei container. Tuttavia, il porto ha aumentato in modo sostanziale le operazioni di movimentazione della pasta di cellulosa. Di conseguenza, ha registrato una buona performance, soprattutto rispetto al semestre autunnale – in termini di Brasile», ha dichiarato Antaq.

Maddalena Ingrao