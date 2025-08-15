In direzione di Bilozers’ke, le forze russe continuarono a sfruttare il loro sfondamento e avanzarono ancora più in profondità attraverso le linee ucraine, tagliando fisicamente l’autostrada Dobropillja-Kramators’k.

Dopo aver creato un profondo cuneo tra Dobropillja e Shakhove, i distaccamenti d’assalto russi continuarono a seguire i DRG, che operano a 10 km più avanti, causando enormi disordini tra le unità ucraine. Secondo un account locale ucraino: “Questo, combinato con lo scarso coordinamento ucraino, l’incompetenza dei comandanti, la disorganizzazione e livelli catastrofici di carenza di personale, hanno reso gli ucraini completamente incapaci di portare a termine qualsiasi forma di operazione di contenimento, nonostante il ridispiegamento di più di due nuove brigate”.

I soldati russi hanno preso due principali vettori d’assalto. Il primo, e più significativo, a ovest del canalone di Velyka Balka, da dove sono penetrati sino a Zolotyi Kolodyaz’ e si sono trincerati nella strada meridionale del villaggio. Altre forze russe si sono dirette a ovest, attraversando il fiume Hruz’ka e aggirando il villaggio. Si sono mossi anche a nord-ovest e in salita lungo due canali separati e sono riusciti a tagliare fisicamente la strada Dobropillja-Kramators’k in due punti.

Il secondo vettore d’attacco si è sviluppato a est del canalone di Velyka Balka, dove le forze russe hanno catturato tre cave e hanno aggirato il villaggio di Kucheriv Yar da est, muovendosi a nord lungo le linee degli alberi sulle alture tattiche verso i villaggi di Vesele e Hruz’ke, entrambi situati sulle rive del fiume Hruz’ke. Una volta raggiunta la riva meridionale del fiume, i russi l’hanno attraversata e hanno stabilito il controllo su circa metà di Vesele, dove stanno accumulando rinforzi per ulteriori attacchi. Altre forze sono scese dalle alture e hanno raggiunto Kucheriv Yar (che era in gran parte disabitata), occupandola con scarsa resistenza.

Per quanto riguarda i DRG, hanno iniziato a dirigersi verso ovest, infiltrandosi attraverso i campi intorno a Rubizhne, Stepy, Novyi Donbas Vil’ne, Novovodyane, Vesele Pole e Nove Shakhove, dove sono entrati nelle città di Dobropillja e Bilozers’ke. Dobropillja sta subendo una maggiore attività dei DRG rispetto a Bilozers’ke, poiché le forze russe non devono attraversare il cuneo per raggiungere la città.

Nel frattempo, più a sud, le forze russe hanno continuato a liberare posizioni a nord-est di Bilyc’ke. Hanno ristabilito il controllo sulla foresta a ovest di Nykanorivka e sono avanzate lungo la linea degli alberi fino a Dorozhnje settentrionale. Hanno anche compiuto ulteriori progressi nelle linee degli alberi a sud di Nove Shakhove.

Graziella Giangiulio

