Il portavoce del Dipartimento di Stato Bruce ha affermato che l’incontro tra Trump e Putin di venerdì “non è un negoziato”. L’obiettivo dell’incontro tra Trump e Putin è comprendere meglio la posizione della Russia per raggiungere la pace in Ucraina, ha dichiarato la Casa Bianca. Donald Trump potrebbe avere in programma di visitare la Russia in futuro, ha affermato la Casa Bianca.

La Casa Bianca si è rifiutata di rispondere a una domanda sullo “scambio di territori” tra Russia e Ucraina, citando il fatto che Trump ne discuterà con Putin. L’incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump, previsto per venerdì, si terrà presso la base congiunta dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito statunitense Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, ha riportato la CNN, citando fonti della Casa Bianca.

Ucraina ed Europa dovrebbero essere al tavolo dei negoziati con Russia e Stati Uniti, ma il presidente Vladimir Putin non vuole che Kiev partecipi a questo processo, ha affermato il capo della diplomazia dell’UE Kaja Kallas. “Se guardiamo a cosa potrebbe emergere da questo incontro, diventa chiaro che Putin, da un lato, vuole farsi una foto con Trump e, dall’altro, vuole che le sanzioni vengano abbandonate, o almeno la minaccia di esse”, ha detto Kallas.

A suo avviso, Putin vuole raggiungere un accordo con i “grandi” Paesi, come accaduto in passato, ma questo, dice, “non è nell’interesse di nessun altro”. Kallas ha aggiunto che qualsiasi accordo può essere attuato con il consenso di Kiev, altrimenti un tale accordo verrà “ignorato”, “e questo non andrà a vantaggio dell’America e della sua autorità”. Una fonte della Casa Bianca ha dichiarato alla CNN: “Trump parteciperà a una conversazione online sull’Ucraina. La dichiarazione arriva dopo che il cancelliere tedesco ha dichiarato che i leader di Europa, Stati Uniti e Ucraina parleranno mercoledì dei preparativi per l’incontro Trump-Putin”.

Il Capo della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, il Generale Kirill Budanov ha visitato i combattenti delle “Forze Speciali Timur” sull’isola di Zmeiny e le piattaforme di produzione di gas nel Mar Nero. Budanov ha ispezionato le forze e i mezzi impiegati nella difesa della zona marittima, in particolare le cosiddette “torri”. Durante il suo viaggio nella regione del Mar Nero, Kirill Budanov ha tenuto un incontro con gli ufficiali per discutere di ulteriori azioni nell’ambito della strategia generale e ha inoltre premiato i combattenti del GUR delle “Forze Speciali Timur”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in merito alla richiesta russa della cessione dei territori ha commentato: “Le Forze Armate ucraine non lasceranno il Donbass, poiché si tratta di territori ucraini occupati illegalmente,” “Per i russi, il Donbass è un trampolino di lancio per una futura offensiva. Se lasciamo il Donbass o se ci fanno pressione, inizierà una terza guerra.”

Altre sue dichiarazioni: “L’Ucraina ha ricevuto un segnale dal Rappresentante Speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff che la Russia è pronta a porre fine alla guerra, a compiere almeno il primo passo verso un cessate il fuoco. Questo è il primo segnale da parte loro. L’Ucraina insiste su un formato trilaterale di negoziati (USA-Ucraina-Russia) con la partecipazione dell’Europa”. Zelensky è a Berlino per l’incontro pre vertice USA – Russia.

Secondo le fonti social, la Federazione Russa si sta preparando per un’operazione offensiva in tre direzioni: Zaporižžja, Pokrovs’k e Novopavlovske. parte catturati. Sempre fonti social russe riprendendo le dichiarazione del capo dell’amministrazione comunale Dobryak affermano che l’ultimo negozio a Pokrovs’k ha chiuso: circa 1.300 persone rimangono in città. Secondo lui, è quasi impossibile entrare in città a causa dei continui bombardamenti e l’evacuazione è molto difficile.

Il presidente Vladimir Putin si presenta al vertice in Alaska con i dati del bilancio in ordine come a dire che le sanzioni non sono utili né possono in alcun modo fare pressione sulla Russia. Putin ha dichiarato: “la situazione di bilancio è stabile. L’inflazione nella Federazione Russa era all’8,8% a fine luglio. La Banca Centrale prevede un’inflazione del 6-7% entro la fine dell’anno”. E ancora: “molti esperti parlano dei rischi di un eccessivo raffreddamento economico e persino di una recessione, ma la Banca Centrale monitora e valuta la situazione, non vede grandi rischi”.

Il Ministero della Difesa russo, Andrey Belousov: “Kiev sta preparando delle provocazioni per interrompere i colloqui russo-americani previsti per il 15 agosto”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 13 agosto. Nella regione di Rostov, droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nei distretti di Millerovsky, Chertkovsky e Sholokhovsky. Nella regione di Krasnodar, a Slavyansk-na-Kuban, i detriti di droni sono caduti sul territorio di una raffineria di petrolio, un GAZelle ha preso fuoco. Anche il governatore della regione di Voronezh ha riferito di droni distrutti di notte. A Volgograd, frammenti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere Traktorozavodsky di Volgograd, senza vittime. 12 droni ucraini distrutti nell’Oblast’ di Bryansk.

Durante il giorno le forze armate russe hanno colpito obiettivi nelle Oblast’ di Kremenčuk, Chernihiv, Sumy e Charkiv.

In direzione di Sumy, nessun cambiamento significativo. Il contrattacco delle forze armate ucraine nell’area di Yablunivka è stato respinto, a Yunakivka si combatte casa per casa. Le forze armate ucraine stanno radunando riserve per ulteriori contrattacchi.

In direzione di Charkiv, vicino a Vovčans’k, continuano i pesanti combattimenti nella foresta a ovest di Synel’nykove. A Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha , i combattenti del gruppo russo Sever hanno ampliato la testa di ponte, occupando tre edifici, riferisce il gruppo di forze Sever. Sono in corso combattimenti.

Nella regione di Belgorod i droni ucraini hanno colpito otto località ci sarebbero almeno 10 feriti.

Nella direzione di Dobropillja, la situazione di informazione e il panico assoluto tra le forze armate ucraine hanno costretto Zelensky a intervenire e rassicurare gli ucriani. Le forze armate ucraine registrano l’espansione della zona di controllo russo vicino all’insediamento di Mayak, le azioni d’assalto delle truppe russe vicino agli insediamenti di Pankovka e Zapovidne, e si registrano gli attacchi in direzione di Volodymyrivka.

I combattimenti continuano nei pressi del bacino idrico di Kleban-Bykske, a sud dell’uscita per Kostjantynivka.

Pokrovs’k, circondata dalle Forze Armate russe. Le truppe russe stanno cercando di consolidare la loro posizione nella periferia meridionale della città. A nord, si notano immagini del fuoco di artiglieria ucraina sui soldati russi a Rodyns’ke, un importante insediamento situato sulla strada settentrionale per Pokrovs’k. Secondo fonti russe la distanza tra le “tenaglia” delle forze armate russe in direzione di Pokrovs’k sarebbe inferiore a 15 km.

In direzione Orechiv del Fronte di Zaporižžja, nella zona di Novodanylivka e Malaya Tokmachka, sono in corso combattimenti attivi. Unità della 58ª Armata delle forze armate russe sono avanzate in direzione della strada che collega Orichiv a Zaporižžja, scrivono i canali del fronte. Sono in corso battaglie di posizione nella zona di Nesteryanka e Plavni. Unità delle forze armate russe stanno prendendo d’assalto il quartiere meridionale di Stepnohirs’k.

In direzione di Cherson, si registrano attacchi delle forze armate ucraine con droni Baba Yaga. Sono stati registrati incendi boschivi causati da attacchi delle forze armate ucraine. Bombardate sette diverse località.

Nella DPR, a Horlivka, quattro bambini sono rimasti feriti a seguito del lancio di un ordigno esplosivo improvvisato da un drone ucraino. Anche due uomini hanno riportato ferite di media entità durante il lancio.

Graziella Giangiulio

