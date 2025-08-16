ARMI NUCLEARI. Dichiarazione interreligiosa congiunta in occasione degli 80 anni dal primo uso di armi nucleari

A 80 anni dal primo utilizzo delle armi nucleari, le organizzazioni religiose di tutto il mondo hanno rilasciato una dichiarazione interreligiosa congiunta. Anche la SGI (Soka Gakkai Internazionale) è tra le firmatarie.

Noi, persone di fede, ci uniamo in solidarietà, con le nostre voci e il nostro potere, per il disarmo, l’abolizione delle armi nucleari e un modo di esistere basato su relazioni sane, giuste e armoniose.

Il 16 luglio 1945 gli Stati Uniti fecero scoppiare la prima bomba atomica nel Bacino di Tularosa, nel Nuovo Messico, causando una pioggia di ceneri radioattive, contaminando la terra, l’acqua, il cibo e l’aria in tutta la regione. Solo poche settimane dopo, Hiroshima e Nagasaki furono le prime città a sperimentare l’inferno sulla Terra scatenato dagli attacchi nucleari del 6 e 9 agosto 1945.

Fin dai primordi dell’era nucleare, agli innumerevoli sopravvissuti al Trinity Test e agli attacchi su Hiroshima e Nagasaki (gli hibakusha e i loro discendenti) si sono aggiunte, condividendo le sofferenze e la volontà di sopravvivere, altre comunità che hanno dovuto sopportare le intollerabili conseguenze dello sviluppo delle armi nucleari, dei test atomici e degli incidenti: da Shinkolobwe a Church Rock, dalla Repubblica delle isole Marshall a Semipalatinsk e In Ekker, da Three Mile Island a Chernobyl e Fukushima. Gli effetti di questi e di molti altri disastri, alcuni intenzionali e altri accidentali, hanno lasciato un’eredità di malattie, dolore e resistenza.

Quelli di Hiroshima e Nagasaki erano attacchi deliberati, mirati all’uccisione di massa e alla distruzione totale, mentre i più di duemila test nucleari sono stati svolti con un assoluto disprezzo per le conseguenze, con l’intento di uccidere e dimostrare la propria forza ai nemici. La devastazione e la violenza continue legate allo sviluppo delle tecnologie nucleari e agli incidenti nucleari dimostrano quanto perseguendo tali fini abbiamo reso pericoloso vivere nel nostro mondo.

I nostri punti di vista si basano sulle nostre tradizioni spirituali: se l’umanità è capace di infliggere danni così gravi, quasi apocalittici, è anche capace di collaborare in modo solidale per la vita e il benessere di tutti.

Oggi, mentre il mondo è afflitto da violenze e conflitti insopportabili, noi comunità e organizzazioni religiose ci uniamo al movimento crescente di persone che hanno preso coscienza della natura intollerabile della violenza e dell’avidità, per chiedere la pace, l’abolizione delle armi nucleari e la giustizia in tutte le sue forme.

Le difficoltà sono enormi, ma questo è il momento di dichiarare che un’altra strada è possibile; una strada basata sulla solidarietà, il rispetto della dignità umana e la speranza. L’ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici è un’opportunità cruciale per riconsiderare le nostre priorità. Per esempio, reindirizzare i circa 100 miliardi di dollari spesi per gli armamenti nucleari nel 2024 verso la salute, l’educazione, i diritti umani e il benessere ecologico potrebbe fare una enorme differenza per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e per rispondere alle crisi del nostro tempo.

Noi desideriamo onorare l’eredità di tutti coloro che recano le ferite delle armi nucleari, di coloro che piangono tra gli orrori della guerra e di coloro che insistono sulla verità della nostra interconnessione. Noi dobbiamo creare insieme un mondo pacifico e libero dalle armi nucleari per il bene di tutti gli esseri di questo pianeta, umani e non.

Mentre l’esplosione di una bomba atomica significa la fine della vita così come la conosciamo, l’intera catena delle armi nucleari – estrazione, test, trasporto, produzione, utilizzo, stoccaggio e smaltimento delle scorie – infligge gravi danni alle persone, alla terra, all’acqua, all’aria e agli ecosistemi per intere generazioni, in modo particolarmente grave nel caso di comunità indigene ed emarginate che si trovano in prima linea a subirne le conseguenze.

Nel corso di questi otto decenni le armi nucleari hanno oppresso l’umanità e ogni forma di vita sulla Terra, perpetuando dinamiche di potere intollerabili basate sul dominio.

Queste tecnologie e logiche sono caratterizzate e incentivano il militarismo e la ricerca di armi da guerra terrificanti; lo sfruttamento e la distruzione ecologica attraverso l’estrazione e la contaminazione; e l’influenza di potenti interessi a scapito delle necessità, i diritti e le istanze della natura e della società civile.

Deploriamo l’equiparazione delle armi nucleari al progresso tecnologico, strategico o politico o alla garanzia di sicurezza. Rifiutiamo di considerare l’industria nucleare un simbolo di decolonizzazione e ambientalismo. Per quanto il potere delle istituzioni dica il contrario, le armi nucleari e l’energia nucleare non sono diritti sacri e non è in esse che dobbiamo riporre la nostra fede.

La nostra etica e la nostra spiritualità ci impongono di unirci per l’abolizione delle armi nucleari, di prestare attenzione ai danni storici e attuali dei disastri nucleari, e di dedicare le nostre preghiere sincere e i nostri sforzi affinché tutti i paesi, le comunità e tutti gli esseri viventi possano vivere in sicurezza, buona salute e pace.

Noi ci impegniamo ad unirci all’opera di sopravvissuti/e, sindacati, insegnanti, artisti/e, famiglie, studenti, scienziati/e, funzionari eletti, persone di fede di ogni credo e dei tanti membri della società civile.

Tali sforzi comprendono il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) che è attualmente stato ratificato da 73 Stati Parti e che sta ispirando movimenti di base ed un numero crescente di nazioni e centinaia di comuni di tutto il mondo a prendere posizione. Dalle grandi capitali come Atene alle piccole comunità, questo sostegno a livello locale dimostra che un cambiamento significativo non dipende soltanto dagli stati nazionali, ma dalla coscienza e dal coraggio delle persone di ogni luogo, e dalla capacità della società civile e dei rappresentanti eletti di influenzare la politica globale.

Ciò che conferisce vera efficacia a questi accordi internazionali sono gli sforzi e la determinazione delle persone, che si stanno organizzando in varie forme, dalle testimonianze all’attivismo economico, dalle marce per la pace alla ricerca civile; dalle azioni nonviolente dirette alle risoluzioni comunali; dalle preghiere, alle delegazioni e alla disobbedienza civile; dai programmi didattici alle infinite migliaia di gru di carta per la pace e tanto altro ancora.

E dunque, come persone di fede, portiamo i nostri contributi, le nostre idee e le nostre posizioni per il progresso delle iniziative per la pace, per la creazione di relazioni armoniose, e per l’abolizione delle armi nucleari, motivate e guidate non solo dal terrore per l’apocalisse che queste armi possono scatenare e dalle sofferenze intollerabili da esse causate ma anche dalla potente opera collaborativa della giustizia e della pace.

Noi promettiamo di impegnarci ad agire a livello locale, regionale, nazionale, globale e filosofico sia all’interno delle nostre organizzazioni e comunità di fede, sia collaborando con le altre comunità religiose e con i gruppi laici, in quanto riconosciamo il potere e l’importanza della solidarietà e della cooperazione.

Le azioni per l’abolizione delle armi nucleari restituiscono nuova vita e priorità ad un modo di vivere etico basato sulla verità, su relazioni sane, armoniose e su una analisi realistica della sopravvivenza. Dobbiamo essere all’altezza della situazione e agire insieme come richiedono le nostre tradizioni religiose, i nostri princìpi morali e il nostro impegno spirituale.

