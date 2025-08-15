ISRAELHAMASWAR. Israele compra nuove munizioni mentre fatica a riorganizzare la riserva per l’attacco a Gaza

Il quotidiano Calcalist fa sapere che il Ministero della Difesa israeliano ha concluso un accordo con Elbit Systems del valore di 900 milioni di NIS per fornire all’Aeronautica Militare munizioni, inclusi missili Rampage in grado di colpire in profondità nel territorio nemico da lunghe distanze. Come a dire che la guerra deve continuare.

La maggior parte dei combattenti rimasti nella Striscia di Gaza è impegnata in compiti difensivi e nella costruzione di insediamenti, e solo in alcune località, come il quartiere di Zeitoun a sud di Gaza City, vengono eseguite limitate operazioni offensive a livello di battaglione o brigata, fanno sapere le IDF.

Contrariamente alle indiscrezioni riguardanti la chiamata di circa 250.000 soldati di riserva tramite un ordine di emergenza (Ordine 8), l’esercito stima che i numeri saranno inferiori, anche a causa del calo dei tassi di risposta dovuto alle difficoltà incontrate dai soldati. Finora, i tassi di risposta quest’anno si sono attestati in media tra il 60% e il 70%.

Non è improbabile che il prolungamento dei vari preparativi per l’operazione pianificata per occupare Gaza, fissata secondo Netanyahu fino al 7 ottobre 2025, porterà le forze armate israeliane a completare l’accerchiamento della città entro soli due mesi, con l’obiettivo di assediare circa 10.000 combattenti di Hamas che vi sono rientrati negli ultimi mesi, prima di entrare effettivamente nei suoi vicoli e tunnel.

Sai segnala nel contempo un furto di un veicolo militare autonomo israeliano durante un’operazione nel Libano meridionale. Altro scenario da dove la guerra potrebbe riprendere visto che Hezbollah non vuole cedere le armi se Israele non lascia il territorio.

Secondo Haaretz: “il 7 agosto, nel Libano meridionale, è stato rubato un veicolo militare autonomo israeliano contenente una mitragliatrice e vari equipaggiamenti, nel cuore del Paese. Inizialmente, l’esercito credeva che il veicolo, che operava nei pressi di Moshav Dovev, fosse stato sequestrato dalle forze delle Nazioni Unite, ma l’ispezione rivelò che non era in loro possesso e che era apparentemente nelle mani di elementi ostili”.

“I soldati dell’unità operativa in Libano utilizzavano due veicoli autonomi. Durante l’operazione, uno di essi si è ribaltato, rendendo necessario l’uso di una gru per estrarlo dal luogo. Durante l’operazione di soccorso, i soldati hanno notato che il secondo veicolo era caricato su un rimorchio che si dirigeva verso il Libano. Secondo gli ufficiali che hanno parlato al quotidiano Haaretz, i comandanti della 91a Divisione, responsabili del settore, si sono astenuti dal distruggere il veicolo con un attacco aereo. L’esercito israeliano non ha risposto”. Il timore che il veicolo venga ora usato contro le truppe di Israele.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/