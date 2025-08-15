ENERGIA. Iraq al buio, troppa richiesta e poca produzione 

Il settore energetico resta un punto critico dell’Iraq. L’11 agosto c’è stato un black out in tutto il paese. Dopo l’istituzione di una commissione per indagare sui motivi del crollo, il Ministero dell’Elettricità ha annunciato l’aumento dei carichi di sistema a Karbala e Babilonia che ha causato la disconnessione delle linee di trasmissione elettrica (Musayyib – Babilonia 400 kV) e il sistema è stato esposto a un blackout completo.

Il Ministero dell’Elettricità chiede di razionalizzare i consumi non necessari e di risparmiare sui carichi in un contesto di temperature record. La disconnessione delle due linee di trasmissione elettrica (Musayyib-Babylon 400 kV) ha causato una perdita di oltre 6.000 megawatt. Il Ministro dell’Elettricità annuncia che hanno raggiunto un record senza precedenti nella produzione di energia, raggiungendo i 28.000 megawatt per la prima volta nella storia dell’Iraq.

Hanno raggiunto il picco di produzione, grazie a un piano ben congegnato che include contratti di manutenzione a lungo termine, ammodernamento delle centrali, installazione di sistemi di raffreddamento avanzati e utilizzo parziale di combustibile importato. Hanno stretto accordi con General Electric per la realizzazione di centrali elettriche con una capacità di 24.000 megawatt e con Siemens con una capacità di 14.000 megawatt. Firmeranno presto un accordo con Shanghai Power per una capacità di 10.000 megawatt, con l’obiettivo di colmare il divario nella crescente domanda di energia.

Altri progetti sono stati inaugurati o programmati dal Primo Ministro con l’obiettivo di produrre ulteriori 84.000 megawatt. Un precedente rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia indica che la capacità di produzione di elettricità dell’Iraq è di circa 32.000 megawatt, ma il paese è in grado di generarne solo la metà a causa dell’inefficiente rete di trasmissione. Si stima che l’Iraq necessiti di 40.000 megawatt di energia per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, esclusa l’energia industriale. Per quanto riguarda l’energia rinnovabile l’Iraq si è attestato come terzo importatore arabo di pannelli solari dalla Cina. Continuano le manifestazioni in varie parti della nazione a causa dei disservizi.Il Ministero delle Risorse idriche ha dichiarato che le riserve idriche non superano l’8%, il valore più basso nei loro registri.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/