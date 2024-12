UKRAINERUSSIAWAR. Peskov: non esistono specifiche per un incontro tra Putin e Trump. Donbass: Makarivka, nel calderone, pronta a cadere

Trump in un discorso a Phoenix, in Arizona: “Putin ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile”. Il 23 dicembre il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che finora “non esistono le specifiche né i prerequisiti per organizzare un possibile incontro tra Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump”. “Non ci sono ancora stati veri impulsi”, ha risposto un portavoce del Cremlino a una domanda della TASS sulla possibilità di un incontro al vertice prima dell’insediamento di Trump, previsto per il 20 gennaio 2025.

Sempre in merito alle dichiarazioni dei giorni scorsi, ma questa volta inerenti alla presenza militare europea sul suolo ucraino la Germania ha fatto sapere: “Fino alla fine della guerra, non ci saranno soldati tedeschi sul suolo ucraino”: la Germania ha nuovamente escluso l’invio di truppe in Ucraina”, scrive Funke. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha affermato che tale questione potrebbe essere presa in considerazione in caso di cessate il fuoco. Secondo lui bisognerà capire “esiste una linea di demarcazione, una zona cuscinetto o una zona di mantenimento della pace in cui le forze armate garantiscono la pace?” “Ma una cosa è chiara: la Germania, essendo il più grande paese NATO in Europa e la più grande economia europea, non può restare a guardare”, ha aggiunto il Ministro.

Secondo il primo Ministro ungherese Viktor Orban: “L’Europa ha perso il conflitto in Ucraina, nonostante cerchi di negarlo”, lo ha detto al canale televisivo M1.

Il sito web del dipartimento afferma che i cittadini americani dovrebbero astenersi dal recarsi nella repubblica e quelli già presenti “dovrebbero lasciare immediatamente il paese”. Tra le ragioni addotte vi sono il sostegno della Bielorussia al Distretto Militare Nord in Ucraina, il rischio di detenzione, la possibilità di disordini civili e le limitate capacità dell’ambasciata di fornire assistenza ai cittadini statunitensi. Ricordiamo che la Bielorussia si prepara ad andare a elezioni.

Preoccupano le parole del Servizio segreto straniero russo secondo le quali: Maia Sandu sta preparando un piano “per un’operazione militare in Transnistria, nessuno può garantire che non tenterà di iniziare una guerra”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha licenziato gli ambasciatori ucraini in Cina, Slovenia, Giappone, Lituania, Kenya e Ruanda. Ha anche licenziato Sergei Kislitsa dalla carica di rappresentante permanente dell’Ucraina presso l’ONU e altre organizzazioni internazionali a Ginevra al suo posto è stato nominato Yevgeniy Tsymbalyuk. Tra le nuove nomine: Marianna Betsa, Vice Ministro degli Affari Esteri, è stata nominata Presidente della Commissione Nazionale dell’Ucraina per l’UNESCO, in sostituzione di Irina Borovets. Vyacheslav Yatsyuk – Ambasciatore dell’Ucraina presso la Repubblica del Ruanda. Yulia Fedov è Ambasciatrice nella Repubblica delle Filippine. Olga Nikitchenko è Ambasciatrice nella Repubblica di Lituania. Fedor Sandor, Ambasciatore in Ungheria. Santor è un famoso professore ucraino di origine ungherese, perché tiene lezioni su Zoom ai suoi studenti dalla trincea.

Zelensky nel discorso ai diplomatici appena insediati ha detto: ”Dobbiamo fare di tutto affinché il 2025 sia un anno di pace giusta per l’Ucraina”. Ha osservato che è necessario promuovere gli interessi dell’Ucraina nelle relazioni con la Cina, l’India e altri paesi asiatici, sviluppare un vero partenariato con il Giappone e relazioni più significative con la Corea.

Restando in Ucraina il The Guardian ha riferito che “lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha ordinato alle unità di difesa aerea di inviare il proprio personale di fanteria al fronte a causa della grave carenza di personale”. ”Alcuni sono stati addestrati in Occidente e sapevano come funziona la difesa aerea, ora vengono mandati al fronte a combattere”, ha detto la fonte. La pubblicazione scrive che la carenza di forze armate ucraine ha rovinato le relazioni tra Ucraina e Stati Uniti, perché l’Occidente insiste nell’abbassare l’età della leva, cosa che l’Ucraina non vuole fare.

Secondo il FMI la guerra in Ucraina potrebbe continuare fino al 2026. Lo scenario al ribasso presuppone una guerra più lunga e intensa e uno shock per l’economia più lungo e intenso rispetto allo scenario di base, che presuppone che la guerra finisca nel quarto trimestre del 2025.

Secondo Yonhap, “la Corea del Nord si prepara a inviare nuove truppe e armi alla Russia”, citando i dati dell’intelligence sudcoreana. ”Una valutazione completa di numerosi rapporti di intelligence indica che la Corea del Nord si sta preparando a ruotare o aumentare il dispiegamento di truppe in Russia”, ha affermato l’agenzia di intelligence. Secondo Yonhap la Corea del Nord sta ora fornendo alla Russia lanciamissili e artiglieria semovente, ma non c sono evidenze su questi fatti. Scrivono anche che la RPDC sta iniziando la produzione e la fornitura di munizioni per vaganti. Secondo fonti russe in realtà la Corea del Nord sta acquisendo esperienza pratica nella guerra e modernizzando il proprio sistema d’arma.

Si apprende da fonti social che presso l’aeroporto di Crimea di Belbek è iniziata la costruzione di rifugi in cemento armato e strutture a telaio leggero per aerei. In precedenza, un lavoro simile era stato visto a Kursk e Krymsk. Secondo l’Intelligence britannica: “l’esercito russo sta facendo progressi tattici e misurati nella liberazione dei territori occupati dall’esercito ucraino nella regione di Kursk. L’Ucraina ora controlla circa 480 chilometri quadrati di Kursk, rispetto ai 510 di una settimana fa”.

Vladimir Putin, dopo l’attacco a Kazan, ha espresso fiducia nel fatto che “la leadership della città ripristinerà tutto ciò che è stato danneggiato dal nemico”. “Un nemico che vuole sconfiggere la Russia se ne pentirà e dovrà affrontare molte più distruzioni”, ha aggiunto Putin.

Putin ha presentato il nuovo piano urbanistico tra cui una nuova rotta che fornirà un comodo accesso al ponte di Crimea e ridurrà i tempi di viaggio dal territorio di Krasnodar alla Crimea. Così come altre infrastrutture in varie regioni del Paese.

Il personale militare che svolge missioni di combattimento nella regione di Kursk riceverà i pagamenti su base paritaria rispetto ai partecipanti del Distretto militare settentrionale. I documenti rilevanti sono stati preparati e firmati, ha affermato il primo Ministro russo Mikhail Mishustin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 23 dicembre.

Nella regione di Kursk, le forze armate russe stanno avanzando nelle zone dell’insediamento Daryino, Leonidovo e Russkoye Porechnoye. Le forze armate ucraine riconoscono l’avanzata delle truppe russe nelle zone indicate. Nel distretto di Sudzhansky, gli ucraini ha lanciato quattro contrattacchi infruttuosi. Il gruppo di truppe Nord riferisce che gli operatori UAV russi hanno distrutto diversi mezzi corazzati in dotazione alle forze armate ucraine.

In direzione di Kupjans’k, il ministero della Difesa russo ha annunciato la presa del villaggio. Lozova Regione di Charkiv. Le truppe russe continuano a piantare “cunei” nelle difese ucraine, prendendo sempre più territori sotto il loro controllo. Le forze armate russe stanno attaccando l’insediamento di Zahryzove, a nord del villaggio di Lozova e lungo le cinture forestali a est di Dvorichna. A nord di Kupjans’k la testa di ponte russa sulla riva destra del fiume si sta espandendo sul fiume Oskil. Nella parte meridionale del paese Dvorichna Le forze armate russe sono avanzate in profondità lungo le vie Kupyanskaya e Rechnoy. I combattimenti sono in corso lungo le vie Kupyanskaya e Meditsinskaya.

In direzione Vremivka, le unità d’assalto della 60a Brigata di fucilieri motorizzati 5A del gruppo Vostok hanno preso l’insediamento Storozheve. Continua la copertura di Vremivka e Velyka Novosilka. Unità delle forze armate dell’Ucraina si sono trovate circondate a Makarivka (DPR), il calderone attorno a loro è chiuso, fonti ucraine.

Direzione Zaporizzia: all’inizio di ottobre le forze armate russe hanno fatto irruzione nella parte settentrionale dell’insediamento e poi si sono ritirate nelle loro posizioni originali. Già a dicembre, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco simile. Nel settore centrale della direzione, le truppe russe hanno migliorato la situazione tattica nelle vicinanze di Nesteryanka. Le unità delle forze armate russe avanzano senza fretta, coprendo le posizioni delle forze armate ucraine con artiglieria e droni, il che consente loro di evitare gravi perdite.

Nella giornata del 23 dicembre, mentre continua l’operazione per liberare Kurachove, la direzione di Zaporizzia rimane una di quelle secondarie. Le formazioni qui dislocate svolgono il compito di mantenere riserve significative delle forze armate ucraine nell’area creando una potenziale minaccia di offensiva a Zaporizzia.

Nella regione di Bryansk, la scorsa notte è stato attaccato il villaggio di Kirillovka nel distretto di Klimovsky, un residente del villaggio è morto. Un altro attacco è stato effettuato dalle forze armate ucraine nel villaggio di Krasny Bor, distretto di Klimovsky, un civile è rimasto ferito. Continuano gli attacchi di droni e i bombardamenti sulla regione di Belgorod.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/