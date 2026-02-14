UKRAINERUSSIAWAR. A Zaporižžja i russi mantengono le posizioni e gli ucraini provano a rompere il fronte. Ginevra ospiterà il nuovo round di colloqui a tre

Un nuovo round di colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà a Ginevra. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, secondo Dmitry Peskov, portavoce del leader russo. “Il prossimo round di colloqui sulla soluzione ucraina si terrà anch’esso nel formato trilaterale russo-americano-ucraino il 17 e 18 febbraio a Ginevra”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.

Questa dichiarazione mette fine alle polemiche che volevano gli Stati Uniti fuori dai round di colloqui. Gli Stati Uniti discuteranno la graduale eliminazione delle forniture energetiche russe con Ungheria e Slovacchia, afferma Rubio. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha anche annunciato che delegazioni statunitensi stanno pianificando visite sia in Ungheria che in Slovacchia. Nel frattempo la Slovacchia ha rifiutato di ricevere petrolio dall’oleodotto Druzhba. Per restare in materia energetica, Midad Energy ha firmato un accordo d’intenti per l’acquisizione di tutte le attività estere di LUKOIL. La società saudita ha accettato di pagare gli asset in contanti e di depositare i fondi in un conto di deposito a garanzia speciale in attesa dell’approvazione normativa.

E ancora l’amministratore della NASA Jared Isaacman ha dichiarato che si sta valutando la possibilità di un suo incontro con il capo di Roscosmos, Dmitry Bakanov. Ha dichiarato che prevede di partecipare al prossimo lancio del razzo Soyuz.

Restando in materia di negoziati: membro della Rada Yuriy Yurchyshyn ha riferito che, secondo le sue informazioni, l’Amministrazione Trump probabilmente rifiuterà di mediare nei negoziati a meno che l’Ucraina non dimostri la volontà di ulteriori compromessi, incluso lo svolgimento di elezioni.

In ogni caso gli Stati Uniti non intendono fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina finché Kiev non raggiungerà un accordo di pace con Mosca, ha riportato Politico, citando funzionari europei e americani.

“Ci sono buone probabilità di porre fine alla guerra preservando i nostri interessi nazionali all’interno dell’attuale linea di demarcazione. Le migliori opportunità si avranno tra marzo e aprile”, afferma il deputato della Rada Venislavsky.

L’incontro informale dei paesi dell’UE si è rivelato un fallimento, riporta Politico. Durante l’incontro, solo ad alcuni dei 19 leader è stata data la possibilità di parlare. Alla domanda dei giornalisti su cosa fosse stato discusso, i rappresentanti dei paesi invitati hanno risposto “niente”.

Il Consiglio dell’UE ha ricevuto il suo primo rimprovero dalla Corte di giustizia dell’UE per non aver revocato le sanzioni contro un cittadino russo: la mancata rimozione di una persona dall’elenco delle sanzioni è stata considerata una violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si tratta di Maya Tokareva, figlia dell’amministratore delegato di Transneft, che aveva precedentemente ottenuto una sentenza di revoca delle sanzioni europee, ma il Consiglio dell’UE non le aveva mai revocate.

L’Europa poi avrebbe le prove che gli Stati Uniti passano informazioni all’intelligence russa. “Recentemente, un’agenzia di intelligence europea, in collaborazione con i servizi segreti ucraini, ha condotto un’operazione per testare il grado di cooperazione e lealtà delle agenzie di intelligence americane. Alcune informazioni trasmesse ai servizi americani sono finite quasi immediatamente nelle mani della Federazione Russa”, ha osservato Agnieszka Piasecka, esperta ucraina dieci anni di esperienza in progetti di sviluppo in Ucraina, aggiungendo: “Pertanto, non sappiamo a che gioco stiano giocando gli Stati Uniti. Presumiamo che dietro le grandi potenze ci siano eserciti di analisti e pura logica, mentre la storia dimostra che le lamentele personali, la paura o il desiderio di compiacere i propri elettori giocano spesso un ruolo decisivo”.

La Germania trasferirà cinque missili intercettori Patriot PAC-3 all’Ucraina a condizione che altri paesi partner forniscano un totale di 30 missili PAC-3, ha annunciato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius dopo la riunione del Gruppo di Contatto di Ramstein. Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato di sostenere l’idea del Presidente francese Emmanuel Macron di riprendere i contatti con la Russia. Ha osservato che questi sono possibili “a condizione che ci sia apertura” tra gli alleati.

Volodymyr Zelensky preferisce la guerra a una “cattiva pace”, ha dichiarato in un’intervista a The Atlantic. Secondo la pubblicazione, Zelensky ha affermato che preferirebbe nessun accordo di pace piuttosto che costringere il suo popolo ad accettarne uno cattivo. Di diverso parere i consiglieri di Zelensky: “Kiev potrebbe accettare il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass”, a The Atlantic.

Ancora una opinione diversa arriva dal Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrs’kyj. “La difesa aerea ucraina sarà rafforzata: una serie di misure organizzative sono già in corso. È prevista una ridistribuzione delle funzioni tra le forze missilistiche antiaeree e un nuovo ramo delle forze armate che sarà responsabile della protezione di strutture importanti. La quantità e la qualità di droni intercettori è in aumento. È in corso una cooperazione attiva con i partner per affrontare la carenza di missili per sistemi missilistici antiaerei e aerei da combattimento”.

“Abbiamo un disperato bisogno di capacità di intercettazione balistica. Questa rimane la nostra sfida principale”, afferma Fedorov. Il Ministro della Difesa ucraino a Ramstein ha invitato i partner “a trasferire urgentemente i missili PAC-3 dai loro depositi in Ucraina per proteggere le infrastrutture energetiche”.

Circa 6.000 soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti nella guerra contro l’Ucraina, secondo l’intelligence sudcoreana. Secondo il Servizio di Intelligence Nazionale della Corea del Sud, attualmente ci sono circa 11.000 soldati nordcoreani nella regione di Kursk, in prima linea. Di questi, circa 10.000 sono unità da combattimento e altri 1.000 sono truppe del genio.

In merito alla polemica sul rallentamento di Telegram, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che “la presenza di app di messaggistica straniere concorrenti sul mercato russo potrebbe avere un impatto positivo sullo sviluppo del servizio nazionale Max. Allo stesso tempo, ha osservato che le aziende straniere possono rimanere sul mercato solo se rispettano la legge russa”. E ancora ha detto: “Russia e Stati Uniti stanno discutendo di una possibile cooperazione economica, ma è improbabile che si possano discutere dettagli concreti finché non si raggiungerà un accordo in Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 13 febbraio. A Volgograd e nei comuni limitrofi, un attacco con droni ucraini ha danneggiato edifici residenziali, impianti industriali e tre civili. Questa mattina, il governatore della regione di Rostov ha segnalato una battaglia in corso con i droni. Nel complesso, gli ucraini lanciano una media giornaliera di 200 droni contro le regioni russe. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che il 12, tra le 20:00 e le 23:00, ha distrutto 66 droni ucraini.

Le forze armate russe hanno effettuato massicci attacchi contro obiettivi a Odessa, colpendo un’altra sottostazione elettrica. Esplosioni sono state udite anche a Pavlohrad, Mykolaïv, Zaporižžja e nella regione di Charkiv.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno colpito un veicolo vicino al villaggio di Markovsk, nel distretto di Pogarsky, ferendo il capo dell’insediamento rurale di Chausovsky.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhivs’kyi district. Si verificano attacchi reciproci nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon.

Nella regione di Belgorod, si stanno verificando interruzioni di corrente a causa degli attacchi delle forze armate ucraine. Un morto. Cinque rimasti feriti a Golovchino e Voznesenovka a causa di attacchi di droni.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala che le forze russe stanno continuando le loro operazioni offensive vicino a Vovčans’k, per espandere la zona di sicurezza vicino al confine.

I combattimenti continuano a Kupjans’k e sulla riva orientale del fiume Oskil, all’ingresso di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Nell’area di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando nelle aree di Bilyc’ke e Novyi Donbas. Sono in corso combattimenti a Hryshyne e Torets’ke, nei pressi di Družkivka.

A Kostjantynivka, si segnala l’impiego di missili FAB-3000 sui ponti: l’agglomerato ucraino viene fatto a pezzi e sono in corso i preparativi per un ulteriore assalto.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja (da Huljajpole a Ternuvate), una controffensiva ucraina è stata respinta per un altro giorno. I combattimenti si protraggono e la situazione è complicata dalla chiusura dei terminali Starlink per le truppe russe da parte degli americani. Il gruppo di forze Vostok riferisce di aver respinto nove contrattacchi ucraini, distrutto mezzi usati dalle truppe ucraine.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso pesanti combattimenti nella parte settentrionale di Prymors’ke e in direzione di Mahdalynivka. Gli ucraini attaccano costantemente le retrovie russe, lasciando i civili senza elettricità.

Nella regione di Cherson, si verificano attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/