NUOVA GUERRA FREDDA. La NATO lancia l’allarme su una nuova guerra europea tra potenze

Washington lancia l’allarme su una possibile guerra convenzionale. Il Joint Chief of Staff Usa, generale Mark Milley, ha messo in guardia dai pericoli di una nuova conflagrazione globale tra le grandi potenze, mentre ha lodato la capacità dell’alleanza occidentale di impedire che un tale scenario diventi realtà.

Parlando all’inaugurazione del nuovo Nato Joint Force Command Norfolk, un comando operativo congiunto incaricato di affrontare una “Russia risorgente” nell’Atlantico, riporta Sputnik, Milley ha avvertito che la missione del Jfc-Nf in caso di guerra sarebbe di combattere la battaglia dell’Atlantico: «Vi direi che la sopravvivenza della Nato, il successo o il fallimento in combattimento in una futura guerra in Europa, dipenderebbe in gran parte dal successo o dal fallimento di questo comando», ha suggerito il generale, in un ritorno alla retorica della Guerra fredda.

«A mio parere, il mondo sta entrando in un periodo di potenziale instabilità, poiché alcune nazioni – non tutte, ma alcune – e chiaramente gruppi terroristici e forse alcuni attori canaglia stanno cercando di minare e sfidare l’ordine internazionale esistente. E cercano di indebolire il sistema di cooperazione e sicurezza collettiva che esiste da un po’ di tempo», ha aggiunto Milley, senza menzionare a quali “nazioni” specificamente si riferiva.

Ricordando la Seconda guerra mondiale, «la guerra più sanguinosa della storia umana», e la Prima guerra mondiale che l’ha preceduta, Milley ha stimato che circa 150 milioni di persone in tutto il mondo sono state uccise durante i due conflitti.

Descrivendo in dettaglio le perdite degli Stati Uniti sul fronte occidentale nella Seconda guerra mondiale, Milley ha suggerito che queste perdite erano «il conto del macellaio della guerra delle grandi potenze», e ha detto che «questo è ciò che questo ordine internazionale che esiste da sette decenni e mezzo è stato progettato per prevenire. Questo è lo scopo del JFC Norfolk, prevenire questo risultato».

L'”ordine internazionale” a cui Milley ha fatto riferimento è quello venuto fuori dalle conferenze tenute tra il 1944 e il 1945 dai leader delle nazioni alleate, che hanno portato alla creazione delle Nazioni Unite e alla formazione di un ordine postbellico volto a impedire che si ripetesse una simile guerra.

Un simile discorso è stato fatto anche a Mosca. Ad esempio, il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov hanno parlato ripetutamente dell’ordine internazionale del Secondo dopoguerra, ma hanno recentemente accusato gli Stati Uniti e i suoi alleati di tentare di distruggere l’ordine postbellico mettendo in discussione il ruolo di Mosca nella vittoria, e di espandere la Nato fino ai confini della Russia post-1991.

Nelle sue osservazioni, Milley ha suggerito che la Nato deve continuare ad adattarsi ai cambiamenti adattandosi al carattere della guerra moderna, comprese «le organizzazioni con cui combattiamo e la tecnologia che usiamo», e a mantenere la superiorità militare contro i potenziali avversari, per evitare che la generazione di chi oggi ha tra i 10 e i 15 anni sia condannata a rivivere «ciò che è successo 76 anni fa». Il contrammiraglio Andrew Lewis, comandante della seconda flotta degli Stati Uniti ora assegnato al comando del Jfc-Nf, ha definito la maggiore attività dei sottomarini russi nell’Atlantico e nell’Artico come una nuova sfida per l’Occidente: «Siamo di nuovo sfidati da minacce in queste acque. Russia e Cina hanno entrambi aumentato la loro presenza nell’Atlantico, dal Circolo Polare Artico al Polo Sud», ha detto Lewis.

In una tale situazione, ha lamentato, la Nato «deve avere il controllo sull’Atlantico, come aveva alla fine della Guerra fredda». Il comandante Lewis ha poi chiarito che il nuovo comando atlantico della Nato «fornirà la consapevolezza della situazione» e assisterà nella pianificazione strategica dell’Alleanza, e prenderà parte alle esercitazioni alleate.

Lucia Giannini