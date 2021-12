USA. Washington rifiuta l’asilo ai profughi afgani

L’amministrazione Biden ha emesso decine di dinieghi a afghani che cercano asilo negli Stati Uniti attraverso una corsia preferenziale per l’ingresso legale chiamata libertà condizionata umanitaria.

I numeri dei rifiuti sono ancora relativamente piccoli, ma si teme che rappresentino una tendenza più ampia.

Con la libertà condizionata umanitaria, che non è un percorso verso la cittadinanza, il governo federale può sfoltire la burocrazia del processo dei visti per permettere temporaneamente alle persone di entrare negli Stati Uniti per motivi di emergenza o di interesse pubblico. Per le organizzazioni umanitarie, il governo ha fissato barriere tali che molti afgani non possono superare, riporta il Los Angeles Times

L’U.S. Citizenship and Immigration Services, che tipicamente elabora 2.000 richieste di libertà vigilata all’anno, è stato inondato da più di 30.000 richieste fatte solo dagli afgani dal luglio scorso. Con una tassa di deposito di 575 dollari a persona, questo si traduce in una immissione di più di 17 milioni di dollari nelle casse dell’agenzia.

Finora, la Citizenship and Immigration Services ha approvato 135 casi; la portavoce Victoria Palmer ha detto che l’agenzia ha quintuplicato il numero di personale che lavora sui casi di libertà vigilata fino a 44 unità. Ha aggiunto che la libertà vigilata non è destinata a sostituire i canali di trattamento stabiliti nell’ambito del programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti per le persone che sono fuggite dal loro paese d’origine e stanno cercando asilo.

In alcune circostanze limitate, i bisogni di protezione sono così urgenti che ottenere protezione attraverso quel processo non è realistico. Senza la possibilità di lasciare rapidamente l’Afghanistan, anche coloro che hanno legami familiari con gli Stati Uniti potrebbero aspettare più di un decennio a causa dei massicci arretrati di visti.

Nelle lettere di rifiuto, l’agenzia ha richiesto la prova di terzi del “rischio di gravi danni mirati o individualizzati”. Un manuale di addestramento dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione del 2017 dice che si può concedere la libertà condizionata umanitaria a persone che affrontano “violenza generalizzata”. Ma il sito web afferma che la libertà vigilata non è generalmente intesa a proteggere le persone “a rischio di danno generalizzato”.

I richiedenti devono anche completare un controllo di persona e uno screening biometrico prima che possano essere approvati per la libertà vigilata. Poiché l’ambasciata di Kabul è chiusa, i richiedenti devono viaggiare in un paese terzo per farlo, questo supponendo che possano superare di nascosto i talebani per andarsene.

L’assurdità della situazione è entrata nel Congresso Usa, 55 parlamentari, hanno inviato una lettera all’agenzia federale esprimendo allarme per l’elaborazione “restrittiva e incoerente” della libertà condizionata umanitaria. Hanno chiesto ai funzionari dell’agenzia di giustificare quelli che considerano cambiamenti ai requisiti per gli afgani per dimostrare che hanno bisogno della libertà condizionata, nonostante l’autorità discrezionale dell’agenzia.

I legislatori hanno anche esortato l’agenzia a creare un programma speciale di libertà vigilata per gli afgani che vada oltre il programma stabilito per quelli evacuati dalle forze statunitensI: «Tragicamente, decine di migliaia di afgani e le loro famiglie ora affrontano la persecuzione e le minacce di morte da parte dei talebani, così come la minaccia di deportazione in Afghanistan per coloro che ce l’hanno fatta in paesi terzi (…) Vi esortiamo a garantire che tutti gli afghani vulnerabili, compresi quelli in paesi terzi e quelli ancora bloccati in Afghanistan, siano rilasciati in libertà vigilata negli Stati Uniti e non lasciati a languire in un limbo legale».

Circa 75.000 afgani evacuati durante il caotico ritiro degli Stati Uniti sono stati portati negli Stati Uniti con la libertà condizionata umanitaria, che dura due anni e qualifica i beneficiari per permessi di lavoro e assistenza temporanea ai rifugiati. Più della metà sono ineleggibili per i visti speciali per immigrati dati a coloro che hanno lavorato direttamente con il governo federale e dovranno chiedere asilo o altre protezioni prima che la loro libertà condizionata scada o eventualmente affrontare l’eventuale arresto e rimpatrio.

Ciò significa che molti afgani attualmente negli Stati Uniti rientrano nella stessa categoria dei giornalisti, attivisti dei diritti umani, donne e altri che ora affrontano il pericolo e il rifiuto delle loro richieste di libertà vigilata da fuori del paese.

Maddalena Ingroia