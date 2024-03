BOLIVIA. Al via il Biodiesel

Il presidente boliviano Luis Arce Catacora ha annunciato che la prossima settimana entrerà in funzione a Santa Cruz de la Sierra il primo impianto di produzione di biodiesel del suo paese. Anche se alcuni esperti dubitano della validità del progetto, il governo ha affermato che la nuova impresa consentirebbe di risparmiare fino a 100 milioni di dollari sulle importazioni di combustibili fossili. Il Decreto Supremo 5135 autorizza l’aggiunta fino al 25% di componenti vegetali ai combustibili convenzionali.

“Questo marzo metteremo in funzione il primo impianto di biodiesel a Santa Cruz. Questo impianto produrrà diesel ecologico e avrà stabilito una certa miscela con diesel fossile per la sua commercializzazione”, ha affermato Arce, riporta MercoPress.

Il capo dello Stato boliviano ha inoltre sottolineato che l’iniziativa mira ad ampliare la possibilità di miscelare l’alcol anidro (etanolo) con la benzina e anche di miscelare il diesel ecologico con il fluido importato.

Secondo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), l’impianto Biodiesel I ha richiesto un investimento di 47 milioni di dollari e trasformerà 1.500 barili di biodiesel al giorno con materie prime provenienti da oli vegetali come macororo, palma e soia, tra gli altri.

La Bolivia ha solo soia come materia prima, ma non dispone dei raccolti di jatropha o macoró per generare le 70.000 tonnellate di olio vegetale all’anno necessarie per questa pianta.

La Fundación Tierra, sostiene che, dato l’attuale prezzo internazionale dell’olio di soia, l’impianto di biodiesel non sarà redditizio: “Il problema è se il governo è disposto a pagare un prezzo superiore al prezzo internazionale (…) Ci sono troppi dubbi sulla fattibilità economica del progetto. Purtroppo non esiste uno studio di fattibilità economica che supporti le cifre e gli annunci delle autorità”, riportano i media locali. Ha aggiunto che il prezzo agevolato del diesel è “molto inferiore” al suo prezzo internazionale.

Anche i produttori di olio di soia perderebbero denaro se vendessero a YPFB a un prezzo inferiore alle quotazioni internazionali.

Maddalena Ingrao

