UKRAINERUSSIAWAR. Peskov: Siamo in guerra. Mosca colpisce sistema energetico ucraino e depositi di armi

Dura risposta della Russia all’attacco ucraino a Belgorod e agli impianti petroliferi dei giorni scorsi. In soli due giorni Mosca è riuscita a fare due attacchi a “sorpresa” utilizzando la tecnica dei falsi obiettivi. Un lavoro molto meticoloso che ha arrecato danni importanti a molte regioni dell’Ucraina. Kharkov è senza elettricità, internet non utilizzabile in molte regioni ucraine, treni in ritardo; metropolitana a Kiev in alcuni tratti ferma.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato: “Siamo in guerra. Sì, è iniziata come un’operazione militare speciale, ma non appena si è formato lì questo gruppo, quando l’Occidente collettivo ha preso parte a questa operazione a fianco dell’Ucraina, per noi è già diventata una guerra”. Legalmente, per Mosca, si tratta di un distretto militare del Nord, poiché nessuno ha dichiarato ufficialmente guerra a nessuno, ma in realtà questa è proprio una guerra e la Russia è in guerra dal 2022, anche se qualcuno non lo capisce.

Nella consueta sintesi mattutina del del Ministero della Difesa della Federazione Russa sullo stato di avanzamento dell’operazione militare speciale viene spiegato l’attacco contro l’Ucraina: “Oggi (ieri ndr) le Forze Armate della Federazione Russa hanno lanciato un massiccio attacco con armi aeree, marittime, terrestri e senza pilota ad alta precisione a lungo raggio contro gli impianti energetici, il complesso militare-industriale, i nodi ferroviari, gli arsenali, i luoghi di schieramento delle forze armate ucraine e dei mercenari stranieri”.

E ancora: “A seguito dell’attacco, il funzionamento delle imprese industriali che producono e riparano armi, equipaggiamento militare e munizioni è stato disorganizzato. Inoltre, l’equipaggiamento militare straniero e le armi consegnate all’Ucraina dai paesi della NATO sono stati distrutti, il trasferimento delle riserve nemiche in prima linea è stato interrotto e unità delle forze armate ucraine e mercenari sono stati danneggiati nelle aree in cui veniva ripristinata la capacità di combattimento. Tutti gli obiettivi dell’attacco di massa sono stati raggiunti”.

E ancora la nota recita: “Dal 16 al 22 marzo, in risposta ai bombardamenti del nostro territorio, ai tentativi di sfondamento e di cattura degli insediamenti di confine russi, le forze armate hanno effettuato 49 attacchi di ritorsione con armi lanciate dall’aria a lungo raggio ad alta precisione, compresi i missili ipersonici Kinzhal, sistemi missilistici e veicoli aerei senza pilota”.

“A seguito degli attacchi, i centri decisionali delle Forze armate ucraine, le infrastrutture degli aeroporti, le officine per la riparazione di armi ed equipaggiamento militare, i depositi di stoccaggio per UAV e imbarcazioni senza pilota, le basi logistiche, nonché i punti di schieramento temporaneo per operazioni speciali forze e mercenari stranieri furono colpiti”.

Tra gli obiettivi colpiti: la centrale idroelettrica del Dnepr, la centrale termica-3 e la centrale elettrica del distretto statale di Zymivnyk TPP sono state danneggiate nella regione di Cherson, la centrale elettrica del distretto statale di Ladyzhynsʹka Tes nella regione di Vinnycja.

Le autorità locali hanno confermato gli attacchi alle infrastrutture critiche nelle regioni di Chmel’nyc’kyj, Khmel’nyts’kyi nella stessa regione nella base aerea di Starokostjantyniv, almeno tre missili Kinzhal hanno colpito magazzini sotterranei di missili Storm Shadow e SCALP – riferiscono fonti social russe, non possiamo verificare la fonte; colpite Leopoli, Vinnycja, Kryvyj Rih e Dnipropetrovs’k. Ci sono segnalazioni di interruzioni di corrente, acqua, telefoni cellulari e Internet.

Le autorità della regione di Cherson parlano di 15 arrivi presso strutture infrastrutturali militari, problemi con le comunicazioni e l’illuminazione. Sono stati segnalati anche attacchi nelle parti controllate di Ivano-Frankivs’k, Žytomyr, Kiev e Zaporizhizhie.

I danni sono in corso di verifica. Si sottolinea inoltre che la Russia ha iniziato la produzione in serie di bombe aeree FAB-3000 con il sistema UMPC, ha dichiarato Shoigu durante un’ispezione delle imprese dell’industria della difesa nella regione di Nizhny Novgorod. Mentre sempre per voce del ministro per la Difesa russo si apprende che la produzione delle bombe aeree FAB-1500 e FAB-500 è raddoppiata.

Gli ucraini hanno parlato di 150 missili, ma in realtà probabilmente hanno contato anche i falsi obiettivi. Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato: “Nella notte sono stati lanciati più di 60 “Geran” e circa 90 missili di vario tipo, i loro obiettivi erano centrali elettriche e linee di approvvigionamento energetico, una diga idroelettrica”. Ricordiamo che gli Stati Uniti d’America hanno sconsigliato a Zelenskyj di attaccare impianti petroliferi russi nei giorni scorsi.

La NATO il 22 marzo ha affermato che gli attacchi russi del 21 marzo “sono riusciti a ottenere una sorpresa strategica a causa del “falso” attacco di ieri su Kiev, solo 37 missili su 88 sono stati ufficialmente intercettati”. A differenza degli attacchi pianificati dall’Ucraina delle ultime tre settimane diretti nel tentativo di distrarre le truppe russe dalla linea del fronte, i russi hanno monitorato i luoghi e grazie anche alla consueta segnalazione dei “camerieri”, dell’uso dei satelliti, delle informazioni OSINT in rete, e hanno organizzato due attacchi con missili molto importanti anche dal punto di vista economico. Tutto questo senza rallentare l’offensiva in atto dalla presa di Bachmut.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:30 del 22 marzo.

A Kherson: colpite le infrastrutture critiche. La città è quasi completamente senza luce. L’entità dei danni al sistema energetico a Kherson è maggiore che in altre regioni, ha affermato il capo dell’NPC Ukrenergo, Vladimir Kudrytsky. Secondo lui, l’attacco mattutino al sistema energetico dell’Ucraina è stato il più grande di tutti i tempi, caratterizzato dall’uso di armi combinate. Tra gli attacchi colpita la diga DniproHES Ucraina. La diga è ancora funzionante ma gli attacchi hanno colpito, secondo la social sfera ucraina “la gru a portale in cima alla diga e parte dell’infrastruttura di fondamentale importanza per il controllo delle chiuse sono state distrutte presso la centrale idroelettrica di Dniprovskaya. La parte ucraina non ha la possibilità di controllare il flusso d’acqua attraverso la diga”.

Si contano 12 attacchi missilistici sono stati effettuati su Zaporizhizhie: 7 case civili sono state distrutte, 35 danneggiate. Ci sono feriti. Ukridroenergo ha confermato ufficialmente l’attacco al DneproHPP a Zaporižžja. Un incendio si è creato nella stazione; sul posto stanno lavorando i soccorritori e i tecnici energetici per eliminare le conseguenze dell’attentato. È stato colpito un impianto infrastrutturale critico nella regione di, Vinnycja, Kryvyj Rih e nella regione dei Carpazi. In un post si legge: “Decine di impianti del sistema energetico sono stati danneggiati in Ucraina”, Ukrenergo

Confermate chiusure di emergenza in sette regioni: nelle regioni di Dnepropetrovsk, Donetsk, Kirovograd, Odessa, Poltava, Sumy e Charkiv”. A seguito degli attacchi al sistema energetico della regione di Odessa, a Odessa sono iniziate interruzioni di corrente.

Direzione Donetsk. Avanzamento delle forze armate russe nella direzione di Bachmut e ancora a Alabasterovaya tra Klishchiivka e Andriivka. Fonti social ucraine confermano la perdita di alcune posizioni e il deterioramento della situazione sulla linea che copre Časiv Jar.

Dopo la presa di Tonen’ke, le forze armate russe hanno continuato la loro offensiva ed espandono la zona di controllo intorno al villaggio. Nel prossimo futuro si registrerà un’intensificazione delle battaglie per la liberazione di Berdychi e l’inizio di battaglie dirette per Semenivka.

Nella direzione di Kherson, i tentativi di evacuare i soldati ucraini feriti da Krynky sono vanificati, le imbarcazioni delle forze armate ucraine sono state distrutte. Nell’area dei “cottage” vicino al ponte Antonovsky, dove è preservata la presenza di piccoli gruppi di fanteria nemica, furono effettuati attacchi.

A ovest di Marinka a Heorhiivka e a nord di Novomykhailivka, le truppe russe stanno gradualmente avanzando battaglie in corso.

Direzione Zaporizhizhie: “Paracadutisti russi – operatori di droni FPV in direzione di Zaporizhizhie hanno colpito un posto di osservazione e la fanteria delle forze armate ucraine”, fonte ministero per la difesa russo. Secondo dati della social sfera, le forze armate russe hanno completato la liberazione del villaggio di Myrne in direzione Huljajpole (a sud-ovest di Huljajpole). In precedenza, le forze armate russe cercavano di avanzare a sud-est di Huljajpole. Sono in corso combattimenti nella zona di Rabotinye-Verbove. Ci sono attacchi reciproci di artiglieria, l’uso di droni FPV.

Secondo account militari russi: “Le unità d’assalto della 35a armata del gruppo “Vostok” hanno eliminato unità del 20° battaglione della 108a brigata TerDorona dal villaggio di Myrne, nella regione di Zaporizhizhie. Durante i combattimenti, le truppe ucraine hanno perso più di 15 militari, una piccola parte è riuscita a fuggire. I tentativi delle forze armate ucraine di portare riserve in battaglia sono stati vanificati, i veicoli e i militari distrutti. A differenza delle false occupazioni delle forze armate ucraine, gli abitanti dell’Estremo Oriente dimostrano con i fatti il ​​loro coraggio e la loro professionalità”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/